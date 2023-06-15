拉拉生8寶寶卻最照顧其中1隻甚至單獨餵　飼主暗中觀察揭感人真相

母愛永遠都是最偉大的。一隻母拉布拉多生了8胎寶寶，飼主卻發現牠只單獨餵一隻，後來仔細觀察才發現因為這隻拉拉寶寶是所有兄弟姐妹中最為瘦弱的，因此狗媽媽特別照顧牠，充滿母愛的行為讓飼主相當感動。



美國一名飼主家裡中養了一隻雌性拉布拉多犬名叫黛西（Daisy Duke），黛西當了媽媽後生了一窩8胎狗寶寶，細心的黛西初為犬母毫不遜色於有經驗的狗媽媽，總是親自一隻一隻舔毛餵養，把狗狗寶寶們養的白胖健壯。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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不過，飼主發現每次黛西餵完奶之後總有一隻白色的狗寶寶露西（Lucy）會突然消失不見，本來以為說是不是黛西會想把小孩藏起來，後來仔細觀察多日才發現原來原來這是黛西飽含母愛的行為。

因為露西是黛西生下的8胎狗寶寶裡面體型最為瘦弱也最營養不良的一隻，細心的黛西在孩子出生後沒多久便發現這件事情，所以都會優先把露西的兄弟姐妹們都餵飽之後，才會單獨把露西抱在懷裡讓牠可以不被手足們排擠喝不到奶水，露西這樣也能在媽媽的保護下吸收到足夠的養分長大。

飼主對黛西非常有靈性又充滿母愛的行為感動，將影片上傳到Youtube後吸引百萬網友觀看，網友留言表示「黛西真的好聰明，好細心的狗媽媽，不會因為自己生多胎就疏於照顧某一隻比較病弱的」、「虛弱的狗寶寶有細心又有耐心的媽媽照顧，一定可以平安長大」、「萬物皆有靈，母愛不管哪一個物種都非常偉大」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】