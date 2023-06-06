戲精汪星人假裝遭主人扭斷頭　網民嚇到心都離一離：演得比我好

國外有名飼主最近在社群平台抖音上分享一段影片，內容是自己有天在家跟愛犬玩耍，突發奇想用假動作試圖「扭斷」狗狗的頭，沒想到小狗超級配合，不但一秒側頭倒下，甚至還大翻白眼，模樣堪比專業演員，搞笑互動意外在網路上引起大批網友熱議。



從抖音用戶@KrystaNoelle上傳的影片中可以看到，一隻小黃狗與另隻小棕狗在主人身旁打鬧，主人先是抓起小棕狗的手手假裝揮拳，接著又用假動作作勢扭斷牠的脖子，沒想到小棕狗瞬間「戲精」魂上身，直接歪頭倒下裝死還翻白眼，既浮誇又配合的模樣讓主人直接笑噴，在貼文中搞笑直呼「根本是有拿片酬的專業演員嘛！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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影片被分享到網路上後，累積超過3100萬次觀看次數，吸引許多網友湧入留言表示「那個翻白眼的表情太真實了，我需要牠還活著的證明」、「我差點要報警了」、「狗狗：死在我最愛的主人手上了」、「演得比我好」、「連專業演員看了都會感到驚訝的頂級表演。」

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