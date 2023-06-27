以為濕糧只提供額外水分？獸醫話你知乾濕混餵3大好處！

坊間的寵物食品五花八門，即使是資深主人，都要做足功課才能為毛孩挑選最理想的寵物糧。鎖定心水品牌後，下一步便要考慮「乾糧」還是「濕糧」。獸醫Dr. Andy Krywawych表示，很多主人誤以為濕糧只有提供額外水分的功能，其實兩者的製造過程、成分和卡路里均具差異，亦各有優點，所以混合乾濕糧餵飼的方案愈來愈受歡迎。不過，乾濕混餵不等於把乾糧和濕糧放在同一個碗內，以下分享5個餵飼小技巧，各位主人一定要Bookmark下來！

攝影：陳葦慈



你未必知道「乾糧」的好處1：顆粒有利保持牙齒健康

易於保存是乾糧的一大優點，即使都市人因忙碌的工作無法做到定時餵食，亦不需要擔心乾糧因長時間擺放而變質。但你又知不知道，原來經過特別設計的乾糧，其大小和形狀都有助磨擦和清潔毛孩牙齒上的牙垢，減少牙石和牙菌斑的形成，保持牙齒健康。

你未必知道「乾糧」的好處2：卡路里比濕糧高

高度脫水的乾糧濃縮了營養和能量，所以同等體積乾糧的能量會比濕糧高。舉例說，100g乾狗糧含約370卡路里，而相同份量的濕糧只含100卡路里。若只餵飼乾糧，便需調整份量至只餵飼濕糧時的1/3至1/4，便可滿足毛孩每日的能量需求。不過某些毛孩未必適合只吃乾糧。例如貓咪方面，有許多因為攝水量不足，需依賴食物補充水分，只餵乾糧或會增加出現腎臟或泌尿道疾病的機會。太硬的乾糧對大部分年長的毛孩來說亦較難入口，所以現時不少主人已進行乾濕混餵的方案。

你未必知道「濕糧」的好處1：提高香味 改善挑食行為

相信大家都知道濕糧可令毛孩吸收額外的水分，有助平日攝水量不足的毛孩補充水分。不得不提，原來水分會令食物發出更濃郁的香氣，加上貓狗依賴嗅覺多於味覺的特性，大大增強了濕糧為毛孩帶來的嗅覺刺激，適口性增加了，因此比乾糧更吸引，更易入口，從而改善毛孩的挑食行為。

乾濕混餵 唔餵唔知小技巧

了解過乾糧與濕糧各自的優點，心思思想一改餵飼方法，嘗試乾濕混餵，但又無從入手？以下即聽Dr. Andy專業分享！

混餵小技巧1：至少利用一周時間適應

Dr. Andy教路，最好利用至少一周的時間慢慢加入新食物，避免出現消化不良。他建議，主人可於第一天混合極少量的新食物，第二到第六天逐漸增加新糧比例，直至第七天達到乾濕混餵的均衡比例。

混餵小技巧2：兩種食物不需要放在同一個碗內

Dr. Andy提議各位主人，不妨在日間放置乾糧，到了晚上才餵飼濕糧。因為將乾濕糧分碗擺放和分時間段餵食，可以讓乾糧保持原本乾燥狀態，也能避免濕糧因放置太久而變質。

混餵小技巧3: 乾濕糧份量大不同

以為以半杯濕糧換成半杯乾糧便完成混餵？這個做法其實大錯特錯，Dr. Andy指主人應查看包裝上標明的熱量表，再依據同等熱量進行替換。因為高度脫水的乾糧濃縮了營養和能量，同等體積乾糧的能量會比濕糧高，只需餵飼濕糧的1/3至1/4份量，便可確保毛孩攝取足夠能量和營養，否則會引發肥胖危機。若無法確定餵飼份量，便應先向獸醫咨詢。

混餵小技巧4：小心討吃陷阱

若不是同時餵飼乾濕糧，毛孩於進食一定份量的濕糧後，因味道吸引，胃口可能會變大。直到進食少量乾糧的一餐後，通常就會感到吃不夠，然後尋找食物，或出現討吃的行為。Dr. Andy提醒，若主人心軟並給予額外的食物，很容易會讓毛孩長胖。所以，若主人於餐與餐之間給予額外食物或零食，記得要酌量減少正餐的分量。

混餵小技巧5：記得保持正常的水分供應

乾濕混餵能讓毛孩補充一定水分，但並不能完全滿足水分的需求，主人還是要注意額外為毛孩提供乾淨的飲用水。

Royal Canin訂製專屬顆粒 全方位支援乾濕混餵方案

乾濕混餵的各種好處與技巧大家掌握了多少？選擇最適合的食物尤其重要，Royal Canin針對貓狗不同的品種、年齡、健康情況和體重，配製出精準的乾糧和濕糧，包括幼貓幼犬系列、純種系列、加護系列、健康營養系列和處方系列。Royal Canin獨特的乾糧顆粒更是根據貓狗的下顎結構、咬合力、進食方式以及腸胃吸收能力，設計出近百種對應的形狀、體型工學、質地口感及密度之專屬顆粒，有助毛孩進食、咀嚼與吸收。

Royal Canin針對貓狗不同的品種、年齡、健康情況和體重，配製出精準的乾糧和濕糧。

Royal Canin根據毛孩的體型、品種與生活方式，度身定製出一系列營養寵物糧：

各位主人不知道如何計算乾濕混餵時的份量？Royal Canin包裝設計均為主人提供清晰的建議餵食量，讓毛孩可以得到適當的營養。寵主可根據毛孩的體重對應，舉例說，一隻體重為4公斤，體重理想的貓咪，可根據餵飼表中的指引，每日餵食總共43克的乾糧與1包濕糧。

Dr. Andy從倫敦皇家獸醫學院取得資格後於2003 年移居香港，並一直從事獸醫工作。現任雅各動物醫院獸醫及合夥人。Dr. Andy在小動物的所有領域都取得了成就，但他特別感興趣於內科和超聲檢查。

（資料由客戶提供）