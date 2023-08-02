24小時獸醫診所｜新界西WeHUG同理同心 貓友善診所 守護毛孩健康

陪伴毛孩快樂地成長是每名飼主的願望，看著他們活潑亂跑、搞破壞，或是溫馨地跳入懷內撒嬌，彼此相處的點滴回憶充滿幸福感。正因如此，毛孩健康是主人最重要的考量之一。無論是定期身體檢查、身體不適，或是遇上突發情況，WeHUG新界動物醫療中心都能為毛孩悉時提供支援。WeHUG提供24小時緊急門診服務，貼心的醫院環境，配合完善的醫學設備與專業獸醫團隊，悉心照顧毛孩各種健康需求。



24小時門診、住院及隔離服務 擁院內貓狗血庫支援緊急個案

毛孩於深夜時分突然不適需緊急求診，為尋找通宵營業的獸醫診所而四處奔波，這樣徬徨無助的時刻或許不少主人都曾經歷過。現在若遇到同樣情況，主人們可以有多一個選擇。WeHUG提供24小時緊急門診、住院及隔離病房照護服務。凌晨時分，WeHUG仍然燈火通明，全因醫護們正在努力照料和拯救每一條生命。提提大家，若毛孩出現尿道阻塞、急性嘔吐及腹瀉、癲癇發作、抽筋、四肢麻痺、呼吸困難、胃扭轉、難產、食物中毒、誤吞異物、發高燒（高於攝氏41度），或遇到交通事故、高處墮下、大量出血、需要緊急輸血、中暑、休克等緊急情況，需盡快求醫，確保他們獲得適切治療。為了把握搶救生命的黃金時機，WeHUG加入貓狗血庫行列，恆常儲備一定數量的血包及血清，供診所接收及經其他診所轉介的緊急個案使用，是現時新界區少有擁自家血庫的獸醫診所，幫助有需要毛孩一起渡過難關。

除了主流寵物，診所亦提供珍禽異獸服務。

一般小動物都習慣隱藏病症，為降低延醫風險，不論是飼養珍禽異獸的新手還是資深主人，都應該定時帶小動物進行身體檢查。目前診所提供的珍禽異獸服務對象主要是小型哺乳類動物，其中品種包括天竺鼠、倉鼠、兔子及龍貓，未來亦增極增設兩棲爬蟲類動物如龜、寵物蛇、蜥蝪、青蛙等，以及很多主人查詢的鳥類，務求能夠提供全面醫療援助。

醫護團隊同理同心 醫學儀器及設備與時並進

專業的醫護團隊與完善的設備，絕對是優質獸醫診所的必備條件。WeHUG的醫護團隊各有所長，在腫瘤科、神經科、心臟及腹腔超聲波造影診斷、內窺鏡微創手術、骨科、眼科及貓科方面有相當經驗及研究。配合與時並進的醫學儀器及設備，如CT電腦斷層掃描、C-arm透視型X-ray儀器、專業超聲波儀器等，更有效地制定治療方案。但要得到主人的信賴，醫護的同理心更為重要。WeHUG團隊充滿愛心，秉承「專業守護，同理同心」的精神，約瑟爹利Season的個案便可體會團隊為求毛孩得到最合適的治療、最溫暖的照料而作出的努力。

Season在三年多前被義工從繁殖場中拯救，主人領養後發現牠的氣管出現問題，有次更因嚴重喘氣而昏厥，就診後發現Season因氣管塌陷而無法呼吸，經藥物治療情況未見好轉，需考慮氣管支架手術，惟此手術香港罕有。幸而WeHUG備有氣管支架以及放置氣管支架所需的透視型C-arm X光，經主診醫生Dr. Cindy的診斷和治療，決定安排氣管支架植入手術，外科醫生Dr. Max 也犧牲假期從台灣飛回香港一同進行手術。Season術後情況穩定，加上團隊24小時細心照顧下，第二天已能正常呼吸並離開氧氣籠，再過一天已能出院。現在Season終於可以於主人身旁舒服地睡覺，享受幸福的健康生活。

Dr Max正利用C-arm透視型X-ray儀器為Season的手術進行準備工作。

金級貓友善診所 貼心環境照顧毛孩身心健康

眾所周知，貓貓性格敏感，要帶牠們外出求診並不容易。WeHUG是2023年區內首間獲得國際貓科協會(ISFM)「金級」認證（Cat Friendly Clinic）的貓友善診所，設有24小時貓咪專用費洛蒙及紓壓音樂的貓貓獨立候診室，將毛孩就診的壓力減到最低。此外，診所設有貓狗分離的獨立常規病房，以及恆溫氧氣重症加護病房，給予毛孩最安心的住院環境。針對具高傳染性疾病的病患，WeHUG也設有兩間獨立的負壓病房安心安置。

WeHUG是獲得國際貓科協會「金級」認證（Cat Friendly Clinic）的貓友善診所。

（資料及相片由客戶提供）