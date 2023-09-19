3腳汪艱難走路　暖心哈士奇教牠一步步站起來　全網看了感動落淚

加拿大有名中途媽媽在網路上分享一段影片，內容記錄下最近照顧的一隻小哈士奇因為受傷失去一條前腿，而自家飼養的愛犬見狀則是暖心教導還在適應三條腿行動的小狗走路，滿滿的耐心與愛溢於言表，讓一旁媽媽看了既感動又驕傲。



從抖音用戶@northernreachnetwork上傳的影片中可以看到，兩個多月大的混血哈士奇「提姆」（Tim）因為受傷而失去一隻前腳，因此短暫來到了中途之家休養以等待下個收養機會。沒想到寄養家庭飼養的另隻混血哈士奇「尼莫」（Nemo）馬上展現出大哥哥的架勢，細心教導提姆學習如何用三隻腳行走，一來一往溫馨的互動在網路上瘋傳。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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影片被分享到網路上後，累積超過17萬次觀看次數，吸引大批網友湧入留言直呼「像個大哥哥的樣子太可愛了」、「超級可愛！」、「哈士奇向小蒂姆表現出的智慧、同情心和愛對我來說是如此珍貴」、「聽到小狗的哭聲讓人心都融化了」、「就算只有三隻腳也要很幸福喔」、「狗狗是最有靈性的動物」、「無法用言語形容的可愛！」

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