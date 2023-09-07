收容所安靜乖巧汪如「隱形狗」般從不被注意　直到義工為牠這樣做

嗨，我是小軟柿子。

牠的名字叫「Carlie」，原本是一隻流浪狗，直到有一天被好心人送到了收容所。



從沒有在室內環境下生活過的牠嚇壞了，牠每天把自己隱藏在角落裏，不敢見人，一躲就是大半年。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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就這樣，牠喪失了被領養的機會，也正因為這樣，大家稱呼牠為「隱形狗」。

為了幫助牠，工作人員們一有空就輪流跟牠互動交流，鼓勵牠可以大膽一點。1歲的Carlie，開始慢慢敞開心扉，小心翼翼地接受大家的善意……

雖然牠願意從角落裏走出來，但工作人員知道，這樣是不夠的。

於是，他們在Carlie的房間門上貼了一張紙條，以牠的視角寫了內心的獨白：

「我叫Carlie，是一隻會隱形的狗，我在這裏的時間比其他任何狗狗的時間都要久。因為我很害怕一直躲在角落裏，你們注意不到我，但最近，我開始學會了怎麼與人類交流。

因為過去的種種經歷，我更愛女孩子，男生還是會讓我感到害怕，我想，我需要一個充滿耐心又有愛的新家庭。」

工作人員將Carlie的故事分享到網上，很快就吸引了許多網友的關注，其中也包括Carlie的新媽媽。

她驅車2個多小時，趕來辦領養手續，接Carlie回家。

狗子開心壞了，牠似乎知道，自己終於不再孤獨，不用成為那個躲在角落裏的隱形狗了...

新媽媽也表示，全家人已經做好準備來迎接Carlie的到來，他們有信心，會讓牠適應這個嶄新的汪生。

也許過去並不美好，但幸運的是，Carlie迎來了全新的狗生。

我也相信，在愛的包圍下牠一定會越來越自信！

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