有穀物糧與無穀物糧營養價值一樣嗎？獸醫分享挑選方法

近年來寵物食品盛行標榜無穀物的寵物糧，主打有效降低毛孩食物過敏、腸胃不適的機會。到底無穀物糧是否較健康？又是否適合所有毛孩？相信每位飼主於挑選寵物糧時都帶著滿腹疑問，今日就讓專業獸醫為大家解構大熱的無穀物糧，分享挑選合適寵物糧的方法！



寵物糧迷思1：無穀物糧等於無碳水化合物？

近年全球掀起了一股低碳水飲食的風潮，就連寵物界亦備受推崇。無穀物糧指完全無添加穀物類的飼料，但別以為這就等於不含碳水化合物。Creature Comforts獸醫中心高級獸醫Dr. Kaylen Kwan表示：「無穀物糧以根莖類或豆科植物如豌豆、紅薯或是木薯粉等加工品取代穀物，對毛孩來說同樣是碳水化合物的來源。」。碳水化合物是毛孩的主要能量來源之一，穀物不只能提供優質的碳水化合物，纖維含量亦相當高，有助促進貓狗胃腸功能健康。所以轉換寵物糧前應先諮詢獸醫，確保新餐單營養均衡，讓毛孩可以開心又安心地享受每一餐！

寵物糧迷思2：有穀物糧難消化、營養價值不高？

不少主人誤解被添加至寵物糧的穀物只為飽肚，營養價值不高，而且外殼較難被消化系統處理，繼而轉為餵飼無穀物糧。Dr. Kaylen指出，碳水化合物、脂肪與蛋白質是毛孩飲食中最重要的3大營養素，其中穀物除了能提供碳水化合物之外，也富含纖維，能促進毛孩腸道健康。穀物經過加工處理後，可為毛孩提供大量容易消化的營養和能量，例如維生素E、B，以及亞麻油酸。有研究發現，若將穀物經過研磨和烹煮後，某些植物性蛋白質比動物性蛋白質更容易被毛孩消化，其中小麥蛋白粉的吸收率達99%，比只有88%吸收率的羊肉粉還要好呢！

寵物糧迷思3：無穀物糧不會引致過敏？

由於很多寵物主人認為部分穀物含有讓毛孩容易過敏的麩質成分，因此坊間出現愈來愈多標榜「無穀」的寵物糧。Dr. Kaylen引用美國獸醫師協會（AVMA）的研究，指出85%過敏源來自於動物性蛋白質，15%過敏原來自其他食材，也就是說引發食物過敏的問題的關鍵，不在於是否無穀物飼料，而是蛋白質來源是否致敏原，以及毛孩的體質。近年美國FDA報告更顯示，無穀物糧有機會增加狗隻患上擴張型心臟肌肉疾病的風險，建議食用無穀物糧的狗隻定期接受健康檢查。

Royal Canin成貓加護系列 科研實證有效改善毛孩健康

了解到穀物對毛孩的益處後，大家在挑選寵物糧時，便不用擔心含有穀物或是執著於無穀產品，更重要是注意寵物糧是否含有優質成分與均衡營養。毛孩的保健需求各有不同，當中貓咪更常出現與體重、毛球、泌尿道等有關問題，需要特別度身訂製的營養配方，全面照顧牠們的健康。Royal Canin成貓加護系列由獸醫及營養學家特別設計給有特殊敏感需求的貓咪而設，6款專屬產品將以升級包裝面世，以保健為目標而度身訂製的營養配方經科學驗證確實有效。

新包裝Royal Canin成貓加護系列由獸醫及營養學家特別設計給有特殊敏感需求的貓咪而設，照顧毛孩的體重、毛髮及皮膚、泌尿道、消化系統與毛球控制。

你知道嗎?71％貓咪的下泌尿道疾病可通過正確飲食而避免¹

不少貓咪不喜歡飲水，水分攝取不足會影響泌尿道健康，有機會誘發膀胱炎和尿道結石。不過原來這是可以避免的，而營養是幫助減低尿結晶風險的高效方法。Royal Canin成貓泌尿道加護配方含理想的礦物質比例，能維持尿液健康的pH值。經內部研究科學實證，在餵食10天內，有助保健泌尿道健康。

你知道嗎？全球超過40%貓咪過胖²

圓碌碌的貓咪固然可愛，但肥胖會降低貓咪的生活質量與壽命，亦會減少牠們玩樂與活動的興趣。原來全球超過40%的貓咪超重或肥胖¹，不想毛孩成為其中一分子，便需要透過正確的飲食減肥。Royal Canin成貓體重控制加護配方經內部研究科學實證，超過90%貓咪於食用8星期內幫助達到體重控制，減輕過胖對身體健康造成的威脅。

你知道嗎？你的貓吃的蛋白質30%用於再生皮膚細胞並刺激毛髮生長³

貓咪有自我清潔的習慣，過程中借助舌頭上的小鈎黏起浮毛，容易攝入大量毛髮。這些毛球會令貓咪身體不適，更有機會導致嚴重的腸道阻塞，需透過配方營養幫助排出。Royal Canin成貓除毛球加護配方含洋車前子與多種膳食纖維，能幫助腸道自然蠕動。經內部研究科學實證，在餵食14天內有達成化毛保健的功效。

成貓體重控制加護配方、成貓亮毛及皮膚加護配方、成貓泌尿道加護配方、成貓消化道加護配方與成貓除毛球加護配方均提供乾糧與主食濕糧，濕糧口感升級，配合乾濕換餵，全面照顧毛孩營養需要。

Creature Comforts獸醫中心高級獸醫Dr. Kaylen Kwan

1. Saevik 2001年。美國Lekcharoensuk 2001年。Gerber 8 Europe 2005；Hawthorne等人2004年；Robertson等人2002年；Markwell 1999。

2. 資料來源：全球CMI內部研究，2019年

3. 資料來源：Scott等人，2001年

（資料由客戶提供）