周海媚寵物全找到新主人　愛犬近照曝光　網民淚濕感動：老了好多

「最美周芷若」周海媚12月11日驟逝，享年57歲。因她生前養了不少寵物，如今她的貓狗去向也受到關注。近日她的愛犬「周六六」的抖音帳號則透露毛孩子們如今已全數送往新家庭。



周海媚生前居住北京一間獨棟別墅，價值逾1億人民幣。周海媚生前不時透過社群平台分享自己與寵物們的生活日常，除了別墅內設有專屬更衣室，愛犬也有獨立房間；她也特別規劃私人花園與菜園，蔬果收成後還會親自料理。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 3

而在周海媚離世後，許多網友陸續湧入其愛犬「周六六」的抖音留言關心，擔憂她的毛孩子們會沒人照顧，2日該帳號則更新了貓狗們近況，先是感性提到：「一轉身就是一輩子，麻麻（周海媚）是毛孩子們一輩子也抹不去的愛和記憶」。

發文者也透露，周海媚的寵物們目前都已找到新主人，「這是在家的最後一個影片，寶貝們都已去了新家庭。未來，如果新家庭同意，會發給關心寶貝們的叔叔姨姨們看。等走完這一生，終會跟最愛的麻麻（周海媚）團聚」。

對此，有網友留言詢問「現在怎麼樣，六六在新家還習慣嗎？」發文者則回應：「很好，牠熟悉的人，牠熟悉的環境。」也有網友製作周海媚離世前後的寵物表情對比圖，感嘆「六六眼裡已經沒有光了，滿眼的失落，一定是在想媽媽」、「狗狗是真的傷心了」、「六六一下子老了好多」「20天不到，（六六）天塌了」、「看著心酸，六六是多麼想念媽媽」、「我們六六大帥哥，在新家要把笑容找回來」。

此外，綜合陸媒報導，周海媚離世後，她的別墅因冬季下雪無人持續照顧環境，已成一片荒涼，令一名粉絲前往哀悼時看到別墅現況感嘆：「來年春天菜園會恢復生機，但是人（周海媚）卻再也回不來了」。

延伸閱讀：收容所有隻不受歡迎狗狗？義工超誠實評語這樣形容牠：是個大壞蛋