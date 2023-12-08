收容所有隻不受歡迎狗狗？義工超誠實評語這樣形容牠：是個大壞蛋

最受歡迎的「壞狗狗」！美國一間收容所在臉書貼出汪星人送養文，不過卻反推「艾迪」（Eddie）絕對是個不折不扣的大壞蛋，不但打架戰鬥力超強，對於大狗也完全不害怕，讓收容所連忙希望有人能把牠帶走，「因為牠嚇壞了我們的狗狗！」



「Humane Society of Wichita County」在上個月中發了一篇特別的送養文，內文附上照片並破題「這是艾迪，是個大壞蛋」，有別以往常見的親人親狗優點，收容所表示艾迪討厭所有的狗，且戰鬥力超強足以輕鬆撂倒一隻羅威那犬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 16

所方表示艾迪給人的感覺就像是身上穿著「吊嘎」（wife beater t-shirt），手臂還刺著「MOM」的紋身。如果新飼主在酒吧和人起爭議，艾迪肯定能忠心護主擊退5個屁孩。文末也強調收容所最大的願望是艾迪離開這裡，幽默地表示「因為牠嚇壞了我們的大狗」，呼籲網友「如果你夠格就來收編吧」。

有趣的送養文被轉發將近9萬次，網友紛紛留言表示「這是今天讀過最棒的文章」「期待下一篇送養文了」「誠實的收容所」「我的老公Eddie覺得他很適合Eddie」「艾迪表示：這不是真的」「這篇文讓我笑翻了」。幸運的是，在發文之後8個小時內，艾迪真的找到順利找到新家，準備展開下一段汪生。

延伸閱讀：壯男馴養巨型犬王當寵物 不科學人狗比例照震驚網民：真係無PS？

+ 8

延伸閱讀：

禿毛狗父子「全身皮膚爛光」遊蕩街頭沒人敢靠近 暖心獸醫救活牠們汪生大逆轉

汪嘴巴太臭！虎斑貓被熏到眼歪「表情管理失敗」當場崩潰：怎這麼難聞

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】