母媽放任孩子出拳與汪星人互動　眼神如刀鋒警告對方：你不可還動

保護小孩是母親的天性，一隻貓媽媽和幼貓待在貓窩裡，旁邊有一隻大狗好奇探頭，小貓興奮地與狗狗互動，頻頻出拳打牠，貓媽媽則一臉警戒對狗死亡凝視，深怕牠還手侵犯到寶貝孩子。



大陸網友在微博分享一段影片，一對貓母子坐在紙箱中，旁邊有一隻大黃狗探頭靠近牠們。年幼的奶貓好奇心十足，元氣百倍地頻頻跳起來伸爪突襲黃狗，狗狗只有躲開沒有反擊，而且友善低頭想與牠互動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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相較於幼貓的天真無防備心，母貓顯得敵意滿滿，牠微微歪著頭，動也不動地死盯著黃狗，就在狗狗愈來愈靠近時，牠的眼神也愈加犀利，冷峻深邃的眼眸彷彿在給予汪星人最嚴厲的無聲警告，教牠不准對孩子出手。

網友笑：「敢動我孩子你試試看」、「死亡凝視」、「目光利如刀鋒」、「主要是狗狗接近貓窩，會被視為有攻擊性」、「護短小孩可以盡情出拳，但對方還手就不行」、、「這全包眼線感覺就不好惹」、「這眼神又刀又迷人」。

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