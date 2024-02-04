肥白貓身形竟是同伴好幾倍　殘忍對比照瘋傳　下秒留意到：錯怪牠

身形也差太多。一名飼主曬出家中兩隻同年齡貓咪的對比照，只見米克斯白貓的身形遠比身邊的無毛貓同伴腫了10倍大，無毛貓就算穿了衣服還是瘦骨嶙峋，米克斯白貓整隻比瓦斯桶還腫，巨大的身形差異讓飼主也傻眼，但其實這其中暗藏玄機。



小紅書一名網友「奶油奶奶油」家中養了2隻貓咪，分別是一隻白色米克斯貓與一隻斯芬克斯無毛貓，兩隻貓咪的身材差異大到連飼主都傻眼。日前飼主曬出兩隻愛貓的超級反差身材對比照，只見白貓整隻貓胖成一顆大飯糰，隔壁的無毛貓儘管穿上了衣服但看起來還是瘦骨嶙峋，與胖成一坨棉花糖的白貓形成強烈反差。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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但仔細看可以發現，這隻白貓身上其實穿了一層與體毛顏色相去無幾的寵物衣服，本來就很胖的白貓一穿上便瞬間胖了兩倍，坐在無毛貓身邊就跟巨人一樣，雖然白貓本身身形就很臃腫，但穿上了與自己毛色差不多的外套看起來肥胖度更是大增。

照片在網路上吸引不少網友按讚，網友留言表示「這種寵物外衣果然只有瘦子才能穿」、「我看到照片忍不住笑出來」、「原來這是新品種的綿羊貓嗎」、「貓咪本來就胖，穿上這個當場我以為牠自己長了一噸的白毛」。

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