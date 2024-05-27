SHAPE提供多元獎學金及資助　鼓勵學生裝備自己　尋覓更好出路

最好的投資就是投資自己，無論是學生或是在職人士，裝備自己才是提升競爭力的不二之選。才晉高等教育學院（SHAPE）一直鼓勵學生尋覓志向，更提供多元化的資助，包括為獲取錄的學生、現讀學生和畢業生而設的奬學金及學費資助，讓你在急速轉變的經濟環境下仍能持續裝備自己，找尋更好出路。



SHAPE英、澳銜接學士學位課程獲資歷架構第5級認可^

SHAPE是VTC機構成員之一，與英國、澳洲及內地大學合辦銜接學士學位課程，涵蓋7大專業範疇，包括健康及生命科學、商業、幼兒、長者及社會服務、設計、工程、款接、旅遊及文娛，以及資訊科技。SHAPE轄下所有與英國及澳洲合辦銜接學士學位課程已獲資歷架構第5級認可^，完成課程後獲取的學士學歷，等同本地大學學位，有助畢業生升學或就業多元發展。所有全日制英國課程最快在1年內完成，兼讀制課程則需14至24個月（RMIT大學課程除外）。畢業證書均由外國大學頒授，當中大部分工程學科銜接學士學位課程更同時獲本地及海外專業學會認可。

2024 SHAPE Top-up Degrees現正接受申請，適合高級文憑(HD) / 副學士(AD)畢業生報讀，6月報讀課程可獲豁免報名費*。如欲報讀可按此處。

如果想進一步了解課程內容，歡迎按此登記參加6月8日MS Teams網上舉行的課程資訊日，當日將詳細介紹課程資料，並即時回答有關課程、獎學金、資助和升學資訊等問題。

多元化獎學金和資助 全日制、兼讀制學生均受惠

修讀SHAPE全日制課程的學生，可申請「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」（NMTSS），於2024/25學年，資助金額高達每年HK$34,390#。另外亦可以申請政府的「專上學生資助計劃」（FASP）及「專上學生免入息審查貸款計劃 」（NLSPS）。至於兼讀制學生則可申請政府的「持續進修基金」（CEF），其資助高達港幣25,000元，以及「擴展的免入息審查貸款計劃」（ENLS）。

入讀SHAPE全日制課程符合資格申請不同的獎學金，以表揚學生於不同領域如學業成績和外展活動等的成就，於2022至23年，SHAPE學生共獲得超過港幣530萬獎學金。當中包括香港特別行政區自資專上獎學金計劃（SPSS），奬學金由港幣1萬至8萬元不等；而獲得SPSS獎學金的全日制課程學生，亦同時合資格申請NMTSS每年港幣34,390元#的學費資助，最高或可獲全額學費資助。

另外，只要學生報讀指定SHAPE與英國考文垂大學合辦的課程並獲得取錄，即可申請成為學生大使，有機會獲取500英鎊「學生大使獎學金」。

SHAPE銜接學士學位課程獲得多方面認證，學生修畢課程後，學歷等同於本地大學學位，符合資格可於本地和海外大學繼續升讀碩士，SHAPE畢業生亦符合資格申請下列獎學金，資助畢業生遠赴海外升學，繼續深造！

¹註冊編號: 252135

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 16/000727/L5

Validity Period : 01/09/2016 - 31/08/2025

²註冊編號: 252460

QF Level : Level 5

QR Registration No.: 14/003288/L5

Validity Period: 01/09/2014 - 31/08/2027

³註冊編號: 252436

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 14/002777/L5

Validity Period : 01/09/2014 - 31/08/2027

⁴註冊編號: 252701

QF Level : Level 5

QR Registration No. : 17/000638/L5

Validity Period : 01/09/2017 - 31/08/2025

個別僱主可酌情決定是否承認以上課程可令學員獲取的任何資格

^ 有關SHAPE已獲取資歷架構第5級認可英國、澳洲課程之詳情，包括資歷級別、資歷名冊登記號碼及有效期等，請瀏覽 www.shape.edu.hk 內的個別課程網頁。

*適用於首次報讀2024-25學年的課程，請按此瀏覽詳情。

#2024/25學年資助金額。有關資助計劃詳情及申請資格，請瀏覽： http://www.cspe.edu.hk/nmtss。

（資料及相片由客戶提供）