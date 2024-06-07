科大「環境管理及科技課程」︳跨學科視野 把握「綠色」行業機遇

可持續發展是近年世界發展的大方向，環境、社會和管治（ESG）、綠色經濟與科技大行其道。今年港人亦因為即棄膠餐具管制和垃圾徵費等政策，更關注本地的環保議題。香港科技大學的「環境管理及科技」跨學科本科課程，讓學生同時接觸科學、工程、管理及社會科學等範疇的知識，融會貫通，以推動可持續發展。畢業生黃凱怡（Serena）和霍穎彤（Michelle）不約而同地表示，課程提供跨領域和廣闊的知識，讓她們畢業後能在日益蓬勃的可持續發展領域中大展拳腳，走在世界發展的主要道路上。



可持續發展是大勢所趨

可持續發展已經成為全球的大趨勢，各國政府積極採取行動，共同努力實現可持續發展的目標。同時，越來越多的企業意識到可持續發展對業務的重要性，並將其納入企業戰略中，提高企業的競爭力和形象，從而衍生多樣的職業機會，令相關的人才需求只增不減。

香港科技大學的「環境管理及科技」理學士課程（EVMT），以培養可持續發展行業的精英為重心，課程為科學、工程、商業和人文社科的跨學科結合，讓學生能從多角度審視環境問題，並整合不同觀點以發展創新解決方案，例如在商業世界發掘企業或客戶需求後，在工程領域與相關專業人士溝通和合作，落實可持續發展的措施。

跨學科內容成就畢業生多元職途

Serena（右一）出席「Rethink HK 2022可持續發展商貿博覽」，與其他講者一同探討「跨部門合作如何促進城市韌性」之主題。（相片由受訪者提供）

EVMT畢業生Serena現時是國際環境服務公司威立雅（Veolia）的亞洲區立世之本及可持續發展部門副主管，為政府和不同行業提供資源管理和環境解決方案。她回想起自己最初選修EVMT時，笑言：「我當時是先入讀理學院，因個性好奇，便選擇了才剛推出幾年的跨學科課程EVMT。」

Serena現時在專職水電廢物管理的國際環境服務公司工作，推動生態轉型，協調人類進步同時保護環境。（相片由受訪者提供）

畢業後，Serena從事過多個與環境管理及可持續發展相關的職位，由初創公司到香港中文大學的社會責任及可持續發展處，再到現時的國際企業。她談到自己能擔任不同崗位及適應各種各樣的工作環境，有賴在EVMT學到不同範疇的知識：「因為EVMT是跨學科設計，所以在選擇科目時，可以根據個人強弱和喜好，偏向技術，又或者專注商業，讓你遊走在不同領域，接觸廣闊的知識。」她補充，由於課程內容貼近市場，亦邀得業界專家授課，「所以有助我們準備不同的就業出路。」

EVMT提供不少課外學習的機會，Serena曾於2015年遠赴荷蘭萊頓大學作交換生。（相片由受訪者提供）

「讀萬卷書不如行萬里路」，EVMT亦提供不少課外學習的機會，Serena曾到荷蘭作交換生，亦跟隨學校到日本交流，了解當地的廢物處理設施和政策，或是企業如何減低生產過程對環境的負荷等，為她帶來啟發，學習如何在實踐保護環境的使命時，在各持份者之間保持平衡。此外，EVMT亦為學生提供研討會旁聽機會，加上定期舉辦Ecochat以促進校友和在校生的交流，除了緊貼可持續發展的市場，亦有助學生建立互助而強大的人際網絡，為學生未來的職涯打下堅實基礎。

Serena（左一）與畢業總結性專題報告（Capstone Project）的指導教授及組員合照。（相片由受訪者提供）

EVMT助你在市場上無限成長

Michelle現職國泰附屬服務可持續發展主管，在航空業眾多範疇中落實可持續發展措施。（相片由受訪者提供）

另一位EVMT畢業生Michelle，畢業後，隨即當上企業環境及可持續發展顧問，並在巧合下，進入了航空業，目前擔任國泰附屬服務可持續發展主管，分別於機上餐膳、行李輸送、航空貨運服務、商業洗衣等範疇，促進可持續發展。她是EVMT第二屆學生，笑言當時課程十分「貼地」：「當時看到網站上有一些學生外出活動的照片，例如登山、實地考察等，不用『屈』在課室上堂，感覺很有趣。」

一眾環境管理及科技學生會在科大校園舉辦Grass Hour活動，向其他師生推廣環境保護意念。（相片由受訪者提供）

EVMT課程設計充滿自由和彈性，讓學生根據興趣組合課程：「課程比我想像中更多元化，文科出身的我從沒想過大學能修讀環境工程、科學、經濟等學科，助我自由探索自己的興趣。」而功課則以小組項目和實踐為主，鼓勵學生培養獨立研究的能力。在這個環境成長下，Michelle表示這數年時光是自己人生最開心的時期：「當時我和同學組建了初創企業，為中學生設計環保相關的互動遊戲，期望以有趣而非說教的形式推廣環保教育。創業期間，EVMT老師和同學在我們有需要時亦很願意伸出援手。我們明白環保不是一人的工作，只有互相幫助才能改善環境。 今天，這班EVMT同學各自在不同的企業效力，在社會工作依舊互助，發揮協同效應。」

EVMT同學在學時期互相支持，畢業後在社會工作依舊互助，發揮協同效應，推動可持續發展。（相片由受訪者提供）

作為EVMT舊生，她形容有熱情、有目標、有毅力和堅持是推動可持續發展最重要的四大元素：「雖然這一行業的市場需求不斷增加，但同時亦不斷轉變，EVMT為你提供一個知識基礎，畢業後你就要主動與時並進地學習和解決問題。只要能夠堅持下去，環境管理和可持續發展行業的前景是無限的。」

Michelle遠赴西班牙馬德里參與首屆國際航空運輸協會（IATA）舉辦的世界可持續交通發展論壇（World Sustainability Symposium）。（相片由受訪者提供）

如欲了解更多EVMT課程資訊，請瀏覽：http://www.evmt.ust.hk/

（資料及相片由客戶提供）