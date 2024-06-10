教大公布校長嘉許計劃得獎名單　沙排運動員黃雯靖獲最高級別獎

教育大學公布本學年「校長嘉許計劃」得獎名單，以表揚過去一年在學術以外領域有卓越表現的學生，當中共有3名學生獲頒最高級別的「校長嘉許狀」，包括在「體育」範疇獲獎的港隊女子沙灘排球代表黃雯靖。教大校長李子建讚揚得獎者在不同領域有突出的表現，並希望他們能繼續發揮所長、發放正能量和貢獻社會。



本學年最高級別的「校長嘉許狀」設有社會服務、領袖才能及體育三個範疇，在體育範疇獲獎的是目前就讀體育教育榮譽學士課程的沙灘排球健將黃雯靖。黃表示，希望獲獎能增加同學對沙灘排球的關注，獲獎亦是對自己努力的一種肯定。

「體育」範疇的得獎者為香港女子沙灘排球代表黃雯靖。（教大提供圖片）

至於在社會服務及領袖才能方面的得獎者，分別是積極參與義工服務，現正就讀中國語文教育榮譽學士課程的陳芷瑩；以及修讀兒童與家庭教育文學碩士課程的何欣霞。

此外，共有三名同學獲頒「校長表揚狀」，包括正在就讀學位教師教育文憑課程（中學）的女子龍舟運動健兒譚梓慧、體育教育榮譽學士課程的施欣儀及企業、會計與財務概論教育榮譽學士課程的張如意。

校長李子建表示，教大一直重視學生的全人發展，得獎同學在不同範疇展現出勇於面對挑戰的勇氣、精益求精的態度，以及樂於服務社群的精神，期望他們繼續發揮所長。副校長（研究與發展）兼署理學生事務長陳智軒亦說，獲獎同學正好體現了教大多元的校園生活，讓同學得以在不同領域發揮才華。