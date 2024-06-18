理大商學院比賽｜學院老師親身分享！運用科技解決商業問題！

近年不同類型的科技均有突破性發展，商業行列亦不例外。為了讓對商科有興趣的中學生及早接觸相關知識，香港理工大學工商管理學院(理大商學院) 將於7月6至7日舉辦「Technology in Business Case Competition」比賽。理大商學院致力透過教育項目、合作及與業界及專業社群的緊密聯繫，將知識和技術轉移到社會。是次委託了科技教育培訓公司Preface，讓學生可以學習如何融入人工智能於不同商業領域中。有興趣的你記得閱讀內文了解更多詳情！



商業發展不能缺少科技輔助

人工智能、數碼轉型和物聯網等科技近年屢聽不鮮，應用範圍甚廣，對於各行各業的工作效率和質素帶來莫大的提升。在商業領域，科技更成解決行業問題的必要元素，實體商店數碼化和生產智能化便是最普遍的例子。理大商學院作為一所世界級的商學院，致力提供優質的學術課程，並在商業及相關領域進行尖端研究，使學生可以將科技和商業知識融會貫通。

理大商學院的老師和Preface 的導師將在為期兩日的商業案例比賽中，傳授有關融合商業和技術的概念，讓學生了解到商業教育在數碼時代的重要性，深入了解企業營運中的科技應用，並認識科技如何為商業領域帶來創新解決方案。通過培養解決問題、批判思維和團隊合作等能力，以提高商業觸覺和創業精神，鼓勵他們透過創意思維研究商業解決方案，從而及早了解科技和商業領域的大概狀況。

是次比賽歡迎於2023至24學年就讀中四、五的學生參加，大家可以組成4至6人的團隊出賽，而每位參加者只能代表一隊參賽，每間學校參賽隊伍則没有限制。當然，即使是沒有科技或商科背景的學生，亦同樣歡迎參賽！參加者完成課程和比賽後，將獲得相關課外活動證書，可作為JUPAS選科時的輔助文件！

「Technology in Business Case Competition」詳情：

日期：2024年7月6至7日

時間：早上09:30至下午5:00

地點：香港理工大學紅磡校園

活動語言：英文

如有興趣了解「Technology in Business Case Competition」更多，請即瀏覽：https://polyu.hk/aJAzU

（資料及相片由客戶提供）