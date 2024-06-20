大學學費25/26學年起連續三年加價　平均每年加5.5%

政府今日（20日）公布，八間資助大學的學費於25/26學年起連續三年加價，平均每年加5.5%。目前每年大學的學費為42,100元，至27/28學年，則增至49,500元。



八間資助大學的學費於25/26學年起連續三年加價，平均每年加5.5%。(資料圖片)

八大學費對上一次調整學費為27年前，政府今日正式宣布，25/26學年起，分三年加大學學費，由目前42,100元，增至49,500元，每年平均加5.5%。

至於資助全日制副學位課程，亦連績三年加價，每年平均加5.5%，由每年15,040元，逐步增至17,800元。

政府發言人表示，自1997/98學年調整學費以來，綜合消費物價指數已累計升4成，相對今次學費調整幅度非常溫和。政府績指，學費水平的目標成本收回率訂於18%，近年比率持續下跌，學費水平調整後，料27/28學年的成本回收率將稍為回穩及改善至13.4%。

政府表示，一直以審慎的態度處理學費調整，盡力在所有相關因素包括公共財政紀律，以及為學生提供可負擔的高等教育之間取得平衡，以在積極推動高等教育發展的同時，確保有關界別的長遠財政可持續性。

另外，目前有經濟困難的大專學生，可經兩項資助計劃，包括「資助專上課程學生資助計劃」和「免入息審查貸款計劃」。配合是次學費調整，該兩項資助計劃下提供的學費助學金和學費貸款額亦會由2025／26學年起相應調整。

按現行機制，政府向資助大學提供的經常補助金以三學年為一撥款周期。有關再下一個三年期（即2028／29至 2030/31學年）的各項事宜，將按既定安排適時再作考慮。