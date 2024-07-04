應用教育文憑│自選課程出路廣 全方位學習活動以促進學員全人發展

應用教育文憑（DAE）上年正式推出，讓學員自行選擇課程，及早確定自己的志向。此外，DAE課程更提供不同範疇的全方位學習活動，學員專注於學業時，亦能享受校園生活，達至全方位發展。



兩大修讀類型獲學術及職業資歷評審局認可

上年正式推出的DAE課程是由教育局策劃及自資高等教育聯盟院校開辦的課程，旨在為中六離校生或年滿21歲的香港居民提供多元化的學習途徑，除了助他們掌握社會和職場所需的知識與技能外，亦會讓他們取得就業和進修所需的正式學歷。2024/25 年度共有7所院校提供DAE課程，各校將提供不同的補充科目和選修群組，以供學員選擇。

DAE課程已獲得學術及職業資歷評審局認可，完成課程的學員將獲頒應用教育文憑，學歷相當於香港中學文憑考試5科第2級成績的資歷，可以直接報讀副學士和高級文憑課程，或投考相關公務員職位。

應用教育文憑課程總監梁德榮博士進一步補充說：「DAE課程具有較大的靈活性，以讓學員可以根據自己的能力和志向，選擇『一般路徑』或『職專路徑』。在『一般路徑』下，學員可以選擇三個必修科目（即中國語文、英國語文及數學）和五個補充科目（即生涯規劃、人際傳意與個人發展、科技創新技能、數碼公民和延伸數學）；而選擇『職專路徑』的學員可以修讀上述三個必修科目，兩個補充科目和另外三個選修科目。7所院校將提供不同的補充科目和選修群組，以供學員選擇。」

全方位學習活動助學生多元發展

除了學術要求外，DAE課程的學生在學期間必須完成兩個範疇或以上、合共10個小時的全方位學習活動，內容涵蓋職業體驗、個人及體藝發展、參觀及考察活動、德育及公民教育等不同範疇，一方面配合學員的不同興趣，另一方面也會加強他們的學習動機，令他們的發展更具多元化。

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支援措施涵蓋多範疇

為幫助學員減輕學費壓力，並鼓勵他們完成課程，符合資格學員通過學生資助辦事處審查後，有機會就成功修畢科目獲發還全額或半額學費，讓學員可以安心就學。梁博士亦補充道：「各所院校更會為DAE學員提供不同的學習支援，包括但不限於：學習管理系統、心理健康及情緒支援、就業及升學諮詢及班主任制度及各種學習輔導配套等，歡迎學員向有關院校查詢。」

2024/25年度的DAE課程將於9月開課，第一階段的招生由即日起至7月15日下午4時透過應用教育文憑報名系統接受申請，第二階段的報名由7月16日上午9時起開始接受申請。

（資料及相片由客戶提供）