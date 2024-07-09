DSE2024｜理大建築及環境課程築建專業未來 學生分享選科升學經歷

文憑試(DSE)放榜在即，一眾考生將敲定大學聯招選科，決定自己升學及就業路向。對建築工程及可持續智慧城市相關科目感興趣的考生，在選科時應該從何入手？香港理工大學的「建設及環境學院」有四大學系，包括「建築環境及能源工程學系」、「建築及房地產學系」、「土木及環境工程學系」及「土地測量及地理資訊學系」，提供與建築及環境相關的專業課程。今次分別邀請了這四個學系的四年級學生，以過來人身份向各位「師弟妹」分享當初選科的方向，以及課程如何協助他們由起步點開始逐步規劃和實踐自己目標！對揀選心儀科目依然猶豫未決的你不妨參考一下！



建築環境及能源工程學系Lawrence：課程引領我朝著專業註冊工程師進發

實習機會讓學生親身體驗真實的職業領域，有助學生深入了解自己的興趣和職業目標。與此同時，課程如在業界內認受性高，則也提升學生畢業後的競爭力。理大建築環境及能源工程學系的建築科學及工程學(榮譽)工學士 (前身為屋宇設備工程學(榮譽)工學士)兼備這兩個優點。

該課程讓學生全面學習有關咨詢、承包、建築管理和研究開發等屬於屋宇設備工程師領域的工作，備受業界肯定，除獲得香港工程師學會（HKIE）的評審認可，讓畢業生享有參加HKIE「工程畢業生培訓計劃（Scheme "A"）」的資格，更同時獲得英國屋宇裝備工程師學會（CIBSE）的互惠認可。

選擇修讀此課程的羅星（Lawrence）表示自己一直希望為香港人提供舒適、安全及可持續發展的生活環境。畢業在即，他指：「好慶幸當初選擇了這個課程，可以跟隨很多世界一流的教授學習，學校亦提供充足的專業實驗室設備，讓我可以擁有一個高質素的學習環境和過程。當中要數最難忘莫過於三年級在新鴻基地產旗下的新輝(建築管理)有限公司實習的經驗，可以實踐課堂上學到的最新技術及標準，例如建築信息模型（BIM）。而四年級時，我更有機會到新加坡國立大學交流一個學期，過程中讓我跳出舒適圈又擴闊眼界，了解到當地的綠色建築設計。畢業後，我的目標是取得專業資格，成為註冊屋宇設備工程師，修讀理大課程讓我得到了參與Scheme "A"培訓計劃的機會，助我一步一步往目標進發。」

建築及房地產學系Connie：獲理大推薦在公私營機構實習 眼界大開

修讀建築及房地產學系物業管理學(榮譽)理學士的黃思霖同學（Connie）亦指選修原因是希望實踐抱負。「我一開始想透過課程學習最新的建築及房地產資訊，累積實習經驗，學以致用，改善香港乃至世界各地的土地及房屋問題，而我本身對建築及房地產應用創新科技方面非常有興趣，課程內容的確滿足到我的需要，若要數最吸引的是有關房地產的實習經歷。經理大推薦，我有幸在香港房屋協會、領展及民政事務總署參與實習，有助我了解行業發展及應用數據分析，而藉著接觸不同的發展議題，加深我對香港的房屋問題的認知，以及智能科技在城市發展中的應用。」Connie補充課程中還加入了創新科技元素包括機械人技術(Construction Robotic)、虛擬實境(Virtual Reality，簡稱VR)和擴增實境(Augmented Reality，簡稱AR)，令她可以深入認識香港及世界各地的基建及大型房屋項目。

近年來，面對土地和房屋日益迫切的需求，加上基建工程量龐大，發展局積極推行「建造業2.0」，以「創新」、「專業化」和「年輕化」為方針，引領建造業界革新以應對新機遇。理大建築及房地產學系的建築及房地產（榮譽）理學士組合課程 （建築工程及管理學 / 物業管理學 / 地產及建設測量學），持續應對變革，課程更獲得不同專業學會的認可，當中包括香港測量師學會（HKIS）、皇家特許測量師學會（RICS）、香港房屋經理學會（HKIH）、物業管理業監管局（PMSA）等。課程亦著重實踐校企協作教育（WIE），包括最少四星期的全職實習或176小時的兼職實習機會，讓學生可以加入不同機構，從實踐中去學習，並在畢業後得到更多專業發展機會。

土木及環境工程學系Kenny：學科排名躋身全球前十五 實踐機會多

修讀土木工程學(榮譽)工學士的學生鍾煒杰（Kenny）選科以興趣為先，「我自小就對建築及大廈興建過程有興趣，當時直覺如果選了這學科，就是實踐夢想第一步，日後就可以參與基建工程，為建設社會貢獻一分力。」本港有不少土木工程相關課程，問Kenny為何會選擇理工大學？他指：「因為理大的土木工程學學科名列世界前茅，而且重視學生參與實習的機會。」理大的土木工程學學科在最新的2024年QS世界大學學科排名就高踞全球第十四位，並位列全港第一。

課程著重實踐，Kenny印象最深刻就是可以走出課堂，到烏溪沙沙灘進行實地考察，觀察真實地形及岩石特質。另外他亦擁有專業相關的實習經歷，「我在金門建築實習期間，擔任檢驗員一職，在工地上認識到不同創新的建築技術，更有機會首次接觸到「組裝合成」建築法（MiC），令我汲取了寶貴的實戰經驗。」Kenny希望畢業後可以加入承建商出任土木工程師或土力工程師。

土地測量及地理資訊學系Jenny：全港唯一土地測量及地理資訊學學士課程

「理大土地測量及地理資訊學(榮譽)理學士是全港唯一涵蓋土地測量、地理資訊學及智慧城巿相關應用的課程，獨特又多元化的課程是吸引我報讀的主因。」學生陳知言（Jenny）如是說。她指課程可學到空間數據科學分析、測繪科技應用等跨學科知識，有助她畢業後投身各專業領域。作為全港「唯一」，課程獲得香港測量師學會(HKIS)、皇家特許測量師學會(RICS)相關專業團體的資格認證，設備完善的實驗室提供一系列先進儀器，以支援地籍測量、三維製圖、遙感、導航、地理空間大數據運用等領域的教學和科研。

Jenny指：「有機會到新加坡實習交流，與不同教授和學者進行學術研討，實在獲益良多。另外，到路政署實習，我亦有幸接觸到以人工智能技術檢測路面損毀狀況的偵察道路欠妥系統（RDDS）。我打算於畢業後在政府或私人機構成為專業的土地測量師，善用所學貢獻社會。」

專業認可 職學兼備 助學生按興趣專長 建拓光明前途

香港理工大學「建設及環境學院」的課程分別獲得不同相關專業機構的認證或認可，當中包括香港工程師學會（HKIE）、香港測量師學會（HKIS）、皇家特許測量師學會（RICS）、英國屋宇裝備工程師學會（CIBSE）、The Institution of Occupational Safety and Health（IOSH）、英國特許土木工程測量師學會（CICES）等，學術質素獲保證，成就專業未來。

自2022/23學年起，學生在報讀理大時會先選擇一個學系的組合課程，獲取錄入學後，首學年需要修讀該學系的共同核心課程，直到二年級才決定主修科目，讓學生有充裕時間了解興趣及志向，在主修學科方面作出合適的選擇。大家不妨到https://polyu.hk/SZkbK了解更多！

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