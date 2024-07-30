理大商學院比賽｜48小時完成工作坊+比賽　參加者能力獲導師肯定

香港理工大學工商管理學院（理大商學院）早前舉辦「Technology in Business Case Competition」比賽，學院委托科技教育培訓公司Preface以業界的角度分析智能科技如何應用在商業當中，而學院老師則由學術出發，解釋現時理大課程如何培訓學生相關方面的技能，最後再讓他們以實際案例著手研究不同範疇的解決方案。最終由瑪利諾修院學校（中學部）的組別贏得冠軍，而學院老師更對今次比賽的參加者讚不絕口，認為他們只學習兩日便能研究出良好的解決方案，潛力無可限量。

攝影：鄭子峰



中學生由零開始接觸商業科技到研究方案

理大商學院致力提供優質的學術課程，並在商業及相關領域進行尖端研究，使學生可以將科技和商業知識融會貫通。有見於近年科技發展迅速，對商業運作產生不同程度的正面影響，理大商學院決定讓新一代及早了解如何將科技應用於商業領域，為中學生舉辦「Technology in Business Case Competition」比賽，令中學生提前了解創新科技在商業上的應用。

今次比賽吸引過百位中學生參加，分小組進行方案研究。

為期兩日的比賽，吸引過百位中學生參加，先由理大的老師和Preface導師為參加者講解商業領域和科技的背景，然後參加者會以Preface創辦人兼CEO盧炳棠 Tommie的故事參考，就三個不同的問題提供解決方案，再學習更仔細的人工智能、設計思維、數碼市場學等等的知識。總結首日所學，參加者正式在次日進行解決方案研究，並向相關評審老師進行匯報，最終由瑪利諾修院學校（中學部）的小組贏得冠軍。

學生實力令導師喜出望外

國際航運及物流管理(榮譽)工商管理學士課程副主任唐杏花博士對於參加者的表現直言喜出望外：「同學能夠完成我們設下的任務，甚至有個別同學的表現更是直逼大學程度，這令我們十分驚喜。」至於Tommie亦樂見參加者擁有巨大的潛力：「雖然參加者只是中學生，他們卻能應付涵蓋不同商業範疇的案例，完成一份十分全面的報告，可見他們潛力之大！」

各位導師均直言參加者的表現令人驚喜，完全超越中學生的水準。

瑪利諾修院學校（中學部）的小組能在27組之中突圍而出，她們坦言自己在當中獲益良多，特別是應用科技於商業方面的知識更是坊間難求：「這是我們參加的第一個科技融合商業的比賽，而在工作坊上我們認識到很多有關人工智能和數碼科技的知識，讓我們能夠全方位加強自己的研究方案！」此外，她們亦表示自己的演講能力亦得到提升：「雖然我們本身都有演講經驗，卻甚少有機會在面對如此多觀眾的情況下進行演講，而且比賽有兩次匯報，所以我們能即場改善第一次的不足，再立即進行第二次匯報，這種經驗是不可多得。」

瑪利諾修院學校（中學部）獲得冠軍後，均表示有意在商科方面繼續發展。得奬同學為呂瑩瑩（左一）、劉元暢（左二）、梁上意（右二）及梁汶甄（右一）

參加者有意向商科發展 理大導師建議要好好裝備自己

理大商學院設有3個學系分別是會計及金融學院、物流及航運學系和管理及市場學系，共9個專業。學院設有多項奬學金，學生可到海外交流及參與暑期課程。學院的研究更於UTD 全球 100 強商學院排名位列全球第 41 位。

不少參加者於比賽後都有興趣於商業學科方面繼續發展，理大商學院助理院長 (認證) 王千鳳博士就表示，同學應該在兩方面好好訓練自己：「第一是國際視野，因為商業貫通全球，並非只在香港，所以要對全球發展有充分了解。其次是分析問題的能力，因為商業大部分時間都是尋找問題和解決問題。」至於市場學(榮譽)工商管理學士課程的課程副主任陳庭恩博士亦補充道：「大家除了在網上學習外，亦可以報讀理大商學院為中學生而設的暑假課程，打好商業基礎，在大學選科時便更有優勢。」

獲奬名單:

如有興趣了解理大商學院的學士課程，請點瀏覽：

JS3060 Bachelor of Business Administration (Honours) Scheme in Accounting and Finance 會計及金融（榮譽）工商管理學士組合課程

JS3070 Bachelor of Business Administration (Honours) Scheme in Aviation, Maritime and Supply Chain Management 航空、航運及供應鏈管理（榮譽）工商管理學士組合課程

JS3080 Bachelor of Business Administration (Honours) Scheme in Management and Marketing 管理及市場學（榮譽）工商管理學士組合課程

2025-26年度招生將於9月開始。

（資料及相片由客戶提供）