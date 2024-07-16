香港資訊科技學院ExploreFest 38份優秀作品 9月新學年開辦13課程

隨著創新科技迅速發展，促進社會數碼化及新興產業，各行業亦相應升級轉型，利用人工智能（AI）技術提供智慧解決方案；透過大數據分析促進企業成本效益；以雲端運算開發嶄新系統；融匯多媒體技術創作影視音樂互動娛樂體驗等。香港資訊科技學院（HKIIT）ExploreFest於6月14日圓滿舉行，來自11個資訊科技高級文憑課程的畢業生合共展出38份涉獵多個不同熱門新興科技範疇的優秀作品，發揮創意，將創新科技融入生活，積極貢獻社會，注入新一代年輕力量。



多元科技範疇 新學年11個高級文憑及2個基礎課程文憑選擇

ExploreFest展出作品涵蓋多個熱門新興科技範疇，例如人工智能、網絡安全、大數據科學、雲端科技等，以至多媒體及數碼娛樂科技。活動除了為畢業生提供平台，與各界人士交流最新科技發展資訊外，亦展示香港資訊科技學院高級文憑課程多樣性。參加者除能夠親身體驗創新互動作品，切身感受最新科技應用外，活動當天，香港資訊科技學院亦為計劃升學的同學提供11個資訊科技高級文憑及2個基礎課程文憑的課程資訊、辦學理念及其獨特優勢、與及IT行業的發展潛力和就業前景，讓同學能挑選既心儀又適合自己的課程繼續升學。

從遊戲學靜心 一清迴道

遊戲軟件開發高級文憑畢業生研發動作冒險遊戲「一清迴道」，以道教為背景，融合電影鏡頭敘事手法，帶來與別不同的遊戲體驗。

「電腦遊戲」除了提供娛樂，更可以是一個有效的教學工具，遊戲軟件開發高級文憑畢業生就製作了一款動作冒險遊戲「一清迴道」，其獨特之處在於以道教為背景，融合電影鏡頭的敘事手法，帶來與別不同的遊戲體驗。開發團隊創造一個引人入勝的世界觀和故事，以Blender的雕刻功能配以Substance Painter製造高精緻度的角色模型，使一眾架空角色栩栩如生。為了將遊戲畫面打磨出更專業的光影視覺效果，使用了Unity的HDRP技術以加強影像後期處理，使畫面充滿電影感，配以Shader與VFX Graph打造出華麗而震撼的多樣化技能特效，提升玩家體驗。遊戲的故事主題、關卡設計、與其操作系統，處處呈現道教的陰陽學說及其他概念，遊戲過程中的提示和訊息在幫助玩家掌握遊戲故事同時，亦可理解道家思想。例如玩家戰勝頭目時，遊戲會解釋道教經文中的說話，介紹道家哲學。

「一清迴道」遊戲過程中會解釋道教經文中的說話，介紹道家哲學。

遊戲開發團隊觀察到市場上缺乏此類題材的遊戲，受朋輩啟發，選擇道教作為遊戲的核心概念︰「經過兩年的學習，最大的得著是擴闊了眼界和人脈，例如在就讀高級文憑課程期間認識的朋友，老師，還有實習時認識的業界人士，都開拓了我們在遊戲或資訊科技行業的視野，亦激發了我們有更新穎的想法去製作出與別不同的遊戲，最重要令我們有更清晰的路向和信心繼續向相關範疇進修和發展。」

開發團隊︰梁彤林、朱浩恩、郭仲棋、吳浩銘

指導老師︰戴少波先生

IT114107 遊戲軟件開發高級文憑

助視障人士瀏覽圖片Gemini Pro Vision人工智能螢幕閱讀器

雲端系統及數據中心管理高級文憑畢業生開發「Gemini Pro Vision人工智能螢幕閱讀器」應對視障人士在網絡圖像信息訪問方面的挑戰。本項目入選Google Developer Student Clubs（GDSC）解決方案挑戰賽2024全球前100大團隊。

在網上暢通無阻閱覽圖文並茂的內容，將會是人人平等的體驗。「Gemini Pro Vision人工智能螢幕閱讀器」成為視障人士的眼睛，其開發團隊由雲端系統及數據中心管理高級文憑畢業生組成，他們發現大約有60％網站未遵守W3C網絡無障礙指南而無法獲取圖像信息，導致圖片沒有描述文字，視障人士無法知道圖片內容。「我們將傳統的Google ChromeVox Classic螢幕閱讀器與強大的Google Gemini Pro Vision結合，以應對視覺障礙人士在網絡圖像信息訪問方面的挑戰。由於傳統的螢幕閱讀器只能讀取文字，而我們的系統不僅能夠讀取文字，還能描述圖片內容，顯著提高了視障人士的網頁瀏覽體驗。我們還引入了Translation API，支持多語言翻譯，包括廣東話。」

「Gemini Pro Vision人工智能螢幕閱讀器」將傳統螢幕閱讀器與強大的 Google Gemini Pro Vision相結合，達致作品能描述圖片內容。

項目入選Google Developer Student Clubs（GDSC）解決方案挑戰賽2024全球前100大團隊。開發團隊以全球前100大團隊為就讀高級文憑作結，回顧兩年課程經過，記憶猶新：「課堂上有很多雲端技術應用和實踐，有助我們考取各種雲端牌照，如AWS，Google，Azure等。另外，我們更有機會參與實踐活動，例如雲端計算和數據中心管理實習，真正著手處理的經驗大大幫助了我們對知識的理解。在學習過程中，我們遇到了很多優秀的老師和同學，互相支持鼓勵，在未來求學或就業規劃方面都提供了寶貴的指導，以上提及都有助於我們對未來的職業發展或進修作出更周全的規劃和選擇。」未來，開發團隊希望與更多NGO合作，讓他們試用螢幕閱讀器，讓更多視障人士受惠，促進信息無障礙化。

開發團隊︰羅嘉俊、陳嘉燕、馬錦超、施祉鑫

指導老師︰張宗麟先生

IT114115 雲端系統及數據中心管理高級文憑

備戰公開試神器 代號 : 真理之門

數據科學及分析高級文憑（將更名為：數據科學及人工智能高級文憑）畢業生開發作品「代號 : 真理之門」，助師生更有效率應付公開試。24小時靈活解答學生學習問題，提供全天候學習支援。

公開試對學生和教師都是人生重要的里程碑。以往備戰公開試要靠「操past paper」， 為了更有效率地應對這個大挑戰，數據科學及分析高級文憑（將更名為：數據科學及人工智能高級文憑）畢業生開發了「代號 : 真理之門」平台，24小時靈活解答學生的學習問題，減輕老師的工作量之餘，虛擬老師系統亦為學生提供全天候的學習支援。「『代號 : 真理之門』是一個支持智能學習並滿足學生不同需求的平台系統，平台可以收集學校數據，並通過數據分析和機器學習模型，幫助學校制定提升成績的方案。系統亦能針對每間學校的具體要求，提供符合學校標準的答案。例如，利用試題庫中的數據生成相關的練習題，使學生能夠更有效率地自我評估。除了試題庫，開發團隊更創造一個虛擬老師系統，令使用學生能得到最適合自身吸收的教學方式。」

「代號 : 真理之門」平台可以收集學校數據，並通過數據分析和機器學習模型，幫助學校制定提升成績的方案。

系統已經在一些學校進行試用，試用學校和學生均表示，在準備DSE考試方面，系統的確對學習有幫助。試用學生提議可增加試題庫中的選擇題數量，老師也希望獲得更多學生做題的數據分析，更了解他們的學習情況。長遠而言，系統協助教學機構顯著提升教育質量，讓學校、老師和學生都能從中受益。

開發團隊在談論研發項目的心路歷程時，提及成就項目的關鍵，除了專業知識，老師的付出令過程變得更有意義：「我的班主任是一位充滿教育熱情的人，他不僅在課堂上傳授知識，還願意花時間與我們交流和討論。這種互動使我們在學習過程中感覺更像是朋友一樣相處，而不僅僅是傳統的師生關係。他也關心我們的個人成長和福祉，鼓勵我們參加各種比賽和課外活動，培養我們的領導能力和團隊合作精神。這使我對自己的能力有更充分的認知，讓我有更全面的發展。」

學生︰項錫敏、曾傲生、黃欣彤

指導老師︰劉智溢先生

合作機構：森柏斯香港有限公司

IT114126 數據科學及人工智能高級文憑

安全第一 智安健

軟件工程高級文憑畢業生研發「智安健」，希望利用軟件工程技術提升在受限建築空間中的安全性，實時監控工人的狀況，保障工人性命。

工業意外不但導致經濟損失，甚至可能造成人命傷亡，以智能科技去保障工人安全，建立良好的工作環境，成為了「智安健」開發團隊的使命。來自軟件工程高級文憑的畢業生，希望利用軟件工程技術提升在受限建築空間中的安全性。「我們發明『智安健』的初衷是源於一次在密閉空間中發生的地盤意外，讓我們意識到工人需要一個監察裝置監察工作狀況，從而及時提供救援。」「智安健」運用了多種先進技術和軟件技能，以提高受限建築空間中的工作安全性。團隊使用了Node.js技術處理數據的即時收集和傳輸，通過WebSocket實現實時通信，確保數據無延遲地從現場傳輸到監控中心，配合雲端數據處理，機器學習和人工智能，開發深度學習模型，進一步提升數據分析的準確度，預測和識別潛在安全風險。

「智安健」配有精密而全面的偵測系統，精確監察數據，實時監控工人的狀況。

裝置包括配有心跳監測器和體溫監測器的頭盔，裝有煙霧和溫度感應器，用於掃描環境狀況的腰帶。工人會佩戴頭盔和腰帶進行工作，所得數據會被傳輸到雲端，讓監控人員能夠實時監控工人的狀況，及早偵測到有害氣體暴露、通風不足、進出限制和通信障礙等問題，迅速進行相應救援，保障工人性命，為工業安全出一分力。對智安健開發團隊而言，項目除了為社會作出貢獻，亦為他們兩年的高級文憑生涯畫上完滿句號：「項目不僅加深了我們對軟件開發流程的理解，還提供了一次寶貴的機會，將我們學到的理論知識應用於解決現實世界中的問題。通過這個項目，我們學會了如何在有限的條件下創造創新解決方案，並親眼見證了技術在提升工作安全性方面的重要作用。」

學生︰劉嘉輝、彭樂軒、文駿榮、林俊諾

指導老師︰曹嘉豪先生

IT114105 軟件工程高級文憑

刷出AI藝術火花 元宇宙中的外星藝術：生成式風格轉移

「元宇宙中的外星藝術：生成式風格轉移」，利用兩個人工智能模型來創作獨一無二的作品，配合元宇宙外星畫廊，參與其中。

相信大家都對生成式人工智能並不陌生，文字、圖像如魔術般秒速產生，而由多媒體、虛擬實境及互動創作高級文憑師生所組成的開發團隊，就結合兩個不同的人工智能模型的技術，打造「元宇宙中的外星藝術：生成式風格轉移」。利用兩個人工智能模型，先創造出豐富多樣的藝術風格，然後把風格轉移至所拍攝的照片中，製作出獨一無二的作品，再讓人人都可以走進元宇宙藝術畫廊，參與其中。「用戶可以創造自己的作品，調整參數以創造不同的圖像風格，生成的藝術作品可以即時拍照並保存。透過手機或電腦進入元宇宙藝術畫廊，用戶可化身為機械人與其他參觀者互動聊天、跳舞等，也可以欣賞其他參觀者的作品，進行交流。」

「元宇宙中的外星藝術：生成式風格轉移」，讓參觀者能夠透過自拍，沉浸在無限創意的世界中。並進入元宇宙藝術畫廊與其他玩家互動，並觀賞生成作品。

這項技術大大縮短了藝術創作的時間，結合多媒體應用，元宇宙畫廊為用戶提供了一個互動和分享的平台，有助推動未來的文化和藝術教育。開發團隊同學亦對開發過程有著一番體會：「探索虛擬實境和擴增實境等尖端技術是一個鼓舞人心的經歷，接觸VR/AR等尖端技術，激發了我去探索互動式媒體的熱情。這個高級文憑課程促進了我的個人成長，讓我對自己的能力充滿信心，並對創作過程有了更深的認識。充滿關懷的導師們，給予我指導和支持，以及與同學合作的各種項目，使我成為一名全面發展、多才多藝的多媒體專業人士，讓我可以去開闢一片屬於自己的天空。」

項目「元宇宙中的外星藝術：生成式風格轉移」當中涉及的元宇宙、虛擬實境、擴增實境等新興科技技術，均使用了香港資訊科技學院最新科技設施 - 「元宇宙創新中心」進行開發，「元宇宙創新中心」位於香港專業教育學院（沙田）致力於全方位優化元宇宙創新科藝的學習與教學。中心提供先進的教學及創製設備包括混合媒體、虛擬實景、人工智能及機器人等高科技器材，同時亦為學生及業界提供元宇宙領域的創新應用及合作平台。元宇宙創新中心旨在為社會培育新一代的數碼媒體科技專才，以及為社會不同工業的創新科技及數碼媒體發展提供人才支援。

學生︰馬彥美

指導老師︰曹重廉先生 及 陳淑瀾小姐

IT114212多媒體、虛擬實境及互動創作高級文憑

科技發展加速各行各業數碼轉型，企業對技術人才的需求持續增加。為應對各行各業對資訊科技人才的急切需求，VTC於2023年11月1日成立香港資訊科技學院（HKIIT），致力為中學畢業生及在職人士等提供廣泛的資訊科技（IT）及相關科技課程，課程分別包括資訊及通訊科技範疇（ICT）與及多媒體及娛樂科技範疇（MET），內容涵蓋熱門新興科技，例如人工智能、網絡安全、大數據科學、雲端運算、手機軟件、電訊、元宇宙、主題公園及劇場科技等，提供11個高級文憑課程及2個基礎課程文憑，全方位培育IT專才，首屆學生將於2024/25學年入學。

HKIIT 已從香港專業教育學院 (IVE) 資訊科技學科發展至一所IT專科學院，並將於2024/25學年繼續由經驗豐富的教學團隊負責，為學生提供緊貼業界需要的實用IT高級文憑和基礎課程文憑課程。HKIIT的目標是培育學生在IT領域的專業知識和技能，並通過與業界更緊密的合作，為學生提供緊貼行業發展趨勢的教學內容、教學設施和實習機會，引領年輕人於IT專業中大展所長。

詳情請瀏覽︰https://www.hkiit.edu.hk/tc.html#programmes

(資料及相片由客戶提供)