耀中幼教學院與時並進　開拓幼兒教育新出路

根據教育局學校教育統計組的數據顯示，2023/24學年的幼稚園數目為1,009間，比2018/19學年的幼稚園數目稍稍下跌2.3%。經歷過世紀疫症，全球經濟動盪，有人選擇退場，亦有新開辦的幼稚園加入幼教行列，面對幼教的發展及社會轉變，新界婦孺福利會博康幼兒學校章可麗校長強調︰「老師們應具備成長思維和願意學習的心態，並與時並進，不斷裝備自己，這樣才能有效地幫助下一代成長。」有人選擇緊守崗位，為教育下一代作出貢獻，亦有人無懼挑戰，選擇開創新的幼教事業，為幼教行業的前景打了一支強心針。耀中幼教學院(YCCECE)是香港唯一專注幼兒教育的高等學院，提供國際及本地幼稚園實習機會，專業認可資格，全方位培育幼教人才。耀中幼教學院校長袁海球教授表示︰「我們心繫幼教亦專注幼教，學院發展理念與實踐並重，培育學生國際視野與道德價值。」立志投身幼兒教育的朋友，更要把握機會捉緊理想，實現幼教夢。



4大專業資格 靈活應對挑戰

面對大環境的重重挑戰，幼稚園老師的素質和專業資格成為突圍而出的關鍵。袁海球教授表示︰「學院要先強化本身的優勢、提升學生質素和優化服務、增加幼兒的活動空間等，才能推陳出新，自信地迎接教與學上的種種新挑戰。」耀中幼教學院擁有90年本地幼教經驗以及「從遊戲中學習」理念，提供政府及業界認可的幼兒教育課程，包括榮譽學士學位、高級文憑和文憑。學士學位課程設有四大專修範疇，包括「特殊教育需要（SEN）」、「嬰幼兒教育與照顧（INTOD）」、「創新與新素養（INL）」、「漢語作為第二語言教學（TCSL）」專修，讓學生全面提升專業知識和技能，耀中的課程設計一直緊貼業界趨勢，靈活應對時轉變，致力培育出具價值的幼教人才。聖馬可堂白普理幼稚園梁玉心校長多年來與耀中緊密合作，梁玉心校長表示︰「主流的幼教訓練都是用廣東話，而耀中則用英文。這樣可以讓學員有多一個機會發展，去國際學校教和教授本地的英語幼兒課程。」畢業生可成為教育局認可的「註冊幼稚園老師」，同時獲取社署頒發「註冊幼兒工作員」、「註冊幼兒中心主管」及「認可特殊幼兒工作員」，共四個專業資格。

（左）聖馬可堂白普理幼稚園梁玉心校長及（右）耀中幼教學院校長袁海球教授。

額外實習機會 提升競爭力

教育機構的營運方針並非單單流於知識層面之上，品格的培養亦是幼教的焦點之一。章可麗校長對幼師培訓的品質又有一番見解︰「本人曾經聽過一個終生受用的方程式，TDC=V ，老師要有Talent，例如要識唱歌和彈琴等等，Discipline 要有良好的行爲和紀律，但最重要的是consistency，要一致和持久地去做，才能展現老師工作的價值Value。」袁海球教授認為現代幼兒教師需要具備三點，熱愛教育，熱愛兒童，熱愛幼教熱誠，熱愛教育，熱愛兒童，熱愛幼教；第二是好學不倦，你需要對細微的事物保持好奇心，對人對事都有興趣；第三是對科技有一定的敏銳度，需要事先了解科技工具的應用並幫助孩子們認知及使用。

（左）新界婦孺福利會博康幼兒學校章可麗校長及（右）耀中幼教學院校長袁海球教授。

耀中為學生提供8至16週的實習，學士及高級文憑學生會被安排到國際及本地幼稚園， 以及特殊教育機構進行實習，學生可以在實際的工作環境下早一步了解教育機構的教學方向和要求，深化實務的技巧。校園內設有「耀學園」幼兒探索空間，提供額外的實踐機會，加上「耀中耀華明師計劃」，獲選的畢業生可在耀中耀華旗下幼稚園工作一年，有助專業實力提升，為未來幼教事業發展奠定基礎。此外，學院設多種獎學金及獎項，90%學生能獲得資助，助你邁向理想未來。

耀中幼教學院

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