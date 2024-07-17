DSE放榜｜3年大學畢業！科專高級文憑銜接升讀學士　享NMTSS資助

香港中學文憑試（DSE）剛剛放榜，成績理想固然高興，稍一不慎失手的同學亦毋須徬徨，除了8大院校，想繼續升學的還有很多選擇。香港科技專上書院（HKIT）開辦了4個高級文憑課程，文憑試考生可以按興趣選科，完成2年課程後，可以銜接1年學士學位課程，修畢後即可擁有英國學府所頒授的學士學位，該學位經評審為資歷架構名冊第五級(QF Level 5) ，同具認受性，有助提升競爭力。

銜接1年制經評審榮譽學士學位課程，最快3年可以取得著名英國學府所頒授的學士學位。若申請人已擁有副學位或等同學歷，則最快1年取得學士學位。攻讀學士學位期間，更可獲NMTSS資助，下學年的金額最高可達$34,390。



失手不等於絕望 HKIT助學生走得更遠

同學分享1：蘇桓鋒同學

學歷：毅進文憑 →會計高級文憑 →會計及財務（榮譽）文學士學位



當我回顧我在會計高級文憑課程的學習經歷時，我不禁感到驕傲和滿足。這段時間對我而言充滿了挑戰和成長，我深刻體會到了自己的專業能力的提升。

在這個課程中，我學到了許多關於會計和財務管理的理論和實踐知識。從基本的會計原則到複雜的財務報表分析，我逐漸掌握了這個領域的核心概念和技能。透過實際案例的分析和解決，我學會了如何應對不同的財務挑戰，並提供有價值的建議和解決方案。

除了學術知識，我也在這個課程中培養了許多重要的職業技能。例如，溝通能力和團隊合作能力得到了大幅提升，這在日後的工作中將對我非常有益。此外，這個課程還強調了倫理和專業行為的重要性，使我更加明白財務專業人士應該如何遵守道德準則和法律法規。

這段學習旅程不僅對我個人而言意義非凡，也為我未來的職業生涯鋪平了道路。我相信，憑藉著在這個課程中所獲得的知識和技能，我將能夠在會計領域中取得成功並做出卓越的貢獻。

最後，我要感謝所有教授、同學和家人對我的支持和鼓勵。他們的激勵和幫助使我能夠克服困難，堅持到底。我將永遠珍惜這段難忘的學習經驗，並將其作為我未來職業發展的堅實基礎。

同學分享2 ：胡可欣 (Woo Ho Yan)

學歷：西倫敦大學商業學學士 (榮譽) 畢業生 AY2324



胡可欣同學的學習之旅始於HKIT的文憑課程，進而攻讀工商管理高級文憑，最終於HKIT與英國西倫敦大學合辦的商業學學士Top-Up課程中取得學位。她在銀行業工作多年，因應從業員牌照的要求，經朋友推薦，選擇了HKIT的兼讀制課程。

儘管工作繁忙，在同學和教師的鼓勵和支持下，她不僅克服了學習與工作的雙重壓力，更在今年暑假順利完成了商業學學位的學業。胡可欣同學對於自己多年來不懈的努力表示感謝，同時也衷心感謝所有教授和支持她的講師。正是這些教學上的關懷與專業引導，使她能夠在職業與學業之間找到平衡，最終達成學業成就。

HKIT高級文憑銜接海外大學 最快3年完成學士學位

完成2年高級文憑課程後，學生可以選擇銜接到英國西倫敦大學（University of West London）或雷克瑟姆大學（Wrexham University）提供的多達7個不同類別的學士學位課程，包括商業管理、會計、酒店款待、網絡保安、電腦科學及犯罪調查等領域。這些學位課程由英國學府頒發，通過香港學術評審局評審已獲得資歷認可、有助提升競爭力。

在「2+1」學位銜接課程下，最快只需3年便可完成學士學位，較一般升學途徑快一年，而且課程均獲資歷架構第五級認證，大大提升畢業資格的認受性。成功銜接學位後，合資格學生可申請「免入息審查資助計劃」（NTMSS）, 可在 2024/25學年獲得最高34,390元的資助, 學費可低至$15,210。就讀相關課程的合資格學生，只需支付已扣除資助金額的學費。有關詳情，請瀏覽 http://www.cspe.edu.hk/nmtss

四個高級文憑課程包括：

- 工商管理高級文憑

- 資訊科技(電腦學)高級文憑

- 網絡罪案及調查高級文憑

- 健康護理高級文憑

可以銜接資歷架構級別第五級英國學位包括：

*「免入息審查資助計劃」資助後學費最低每年: $15,210起

* 學費將按年度審核調整

* 個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格.

香港科技專上書院

電話：2782 2433

地址：深水埗南昌街213號

電郵：enquiry@hkit.edu.hk

網址：https://www.hkit.edu.hk

# 全名為「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」。有關資助計劃的詳情，請參閱相關的政府網頁。

資訊科技（電腦學）高級文憑

資歷名冊登記編號: 20/000503/L4

登記有效期: 01/09/2023 To 31/08/2026

級別: 4

網絡罪案及調查高級文憑

資歷名冊登記號碼:23/000524/L4

登記有效期:01/09/2023 - 31/08/2026

資歷級別:4

工商管理高級文憑

資歷名冊登記號碼: 20/000502/L4

登記有效期: 01/09/2020 - 31/08/2026

資歷級別: 4

健康護理高級文憑

資歷名冊登記號碼: 20/000607/L4

登記有效期: 01/09/2020 - 31/08/2026

資歷級別: 4

BA (Hons) Criminology, Policing and Forensic Investigation

犯罪學、警務、鑑證調查（榮譽）文學士

註冊編號: 252930

資歷名冊登記編號: 22/000428/L5

級別:5

登記有效期: 01/09/2019 - 31/08/2025

BSc (Hons) Cyber Security

網絡保安（榮譽）理學士

註冊編號:252933

資歷名冊登記編號:19/000631/L5

級別:5

登記有效期: 01/09/2019 - 31/8/2027

BA (Hons) Business Studies

商業學（榮譽）文學士

註冊編號: 252931

資歷名冊登記編號: 19/000634/L5

級別:5

登記有效期: 01/09/2019 - 31/08/2027

BSc (Hons) Computing

電腦學（榮譽）理學士

註冊編號: 253179

資歷名冊登記編號: 22/000089/L5

級別: 5

登記有效期: 01/09/2022 to 31/08/2026

BA (Hons) Business and Management

商業及管理（榮譽）文學士

註冊編號: 252974

資歷名冊登記編號: 23/000530/L5

級別:5

登記有效期: 01/09/2024 - 31/12/2027

BA (Hons) International Tourism and Hospitality Management

國際旅遊及款待管理（榮譽）文學士

註冊編號: 253019

資歷名冊登記編號: 23/000467/L5

級別:5

登記有效期: 01/09/2024 - 31/12/2024

BA (Hons) Accounting and Finance Management

會計及財務管理（榮譽）文學士

註冊編號: 253020

資歷名冊登記編號: 23/000468/L5

級別:5

登記有效期: 01/09/2024 - 31/12/2024

學校註冊編號: 525898

（資料及相片由客戶提供）