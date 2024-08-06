倫敦國王學院與HKU SPACE在港首辦　臨床護理學碩士2年兼讀課程

香港大學專業進修學院（HKU SPACE）與倫敦國王學院簽訂合作協議，在香港合辦國王學院的課程，首個合辦的課程為臨床護理學碩士、是一個為期兩年的兼讀制課程，以遙距線上方式學習。課程現正接受報名，8月25日截止。



香港大學專業進修學院（HKU SPACE ）與倫敦國王學院將合辦臨床護理學碩士。(陳麗娟攝)

完成2年課程可獲倫敦國王學院頒碩士學位

根據2024年QS世界大學學科排名，國王學院的護理學科在英國排名第一，在全球排名第二。今次合辦臨床護理學碩士課程是國王學院與香港教育機構之間的首度合作。

臨床護理學碩士課程將指導學生深入了解數位策略在護理層面的應用、及接受醫療體系領袖培訓，學生亦能夠參與促進患者安全的體制文化及循證實踐等。課程完全由倫敦國王學院授課。完成課程後，學生將獲得倫敦國王學院頒發的臨床護理學碩士學位。有助提升香港學生的職業前景、人際交流機會和全球視野。

臨床護理學碩士課程採用兩年兼讀制，學費總共$211,640港元，分六期繳交。該課程以遙距學習模式進行，學生透過電子學習平台與國王學院的學生一起參加線上課堂，每學年將有來自倫敦國王學院的教師來港、進行一次面對密集教學、為期一星期​。課程正接受報名，8月25日截止。

臨床護理學碩士課程採用兩年兼讀制，學費逾21萬港元。課程以遙距進學習模式、在線上上課，並有一星期的面對面課程​。（陳麗娟攝）

相同理念促合作 計劃合辦學士課程

倫敦國王學院副院長（教育）兼護理學教授Mary Malone表示，HKU SPACE是一所致力於為社區提供更多、更好的服務的機構，與國王學院的理念和目標完全相符，所以與對方建立合作關係。

她續指，很高興能為香港的合資格護士提供以研究為依據的高等教育，從而建立一個擁有訓練有素的醫療保健專業領導團隊的全球社區

HKU SPACE院長李經文教授對合作表示歡迎，他說：「國王學院以護理學科在世界著稱。這次合作讓我們將世界一流的課程帶到香港，正好符合學院為香港市民提供優質教育及學習機會的辦學承諾。」又表示，未來兩所學院的合作將擴展至護理學、法律和心理學學士學位課程。

申請者須：

1) 持有學士學位，並滿足2:1榮譽學位（二第一級）或 80% 或 B 或 GPA 3.0/4.0；

2) 持有有效的護士註冊證，(若具有兩年以上註冊後工作經驗者更佳)；

3）符合以下英語語言要求：

a) 雅思：總分6.5，單項不低於6.0；或

b) TOEFL iBT：總分 92 分，寫作至少 23 分，其他技能至少 20 分。

HKU SPACE 已獲香港護士管理局審批為提供持續護理教育(CNE)學分的認可機講。完成課程的香港註冊護士可獲得CNE 分數。​​