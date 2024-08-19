城大新設立計算學院　引領未來教育　應對全球數碼轉型

香港城市大學（城大）宣佈成立計算學院，致力於促進跨學科研究、吸引頂尖人才、鼓勵探索前沿技術，以創新推動經濟、貢獻社會。該舉措旨在支持香港在教育及科技領域的發展，實現成為國際創新科技中心的願景。



在瞬息萬變、由計算驅動的21世紀，城大深明電腦科學、數據科學、生物統計學和生物信息學等跨學科領域日趨融合。這些領域的發展，與人工智能的進步緊密相連，擁有巨大的創新和社會轉型潛力。為此，城大將這些學科提升至學院級別，以促進學術人員之間更好的協作，強調計算對未來發展的重要性。新學院旨在貢獻香港、大灣區，以至全球社會。

城大校長梅彥昌教授表示：「今時今日，跨學科領域的融合在教育中變得非常重要。成立計算學院是高瞻遠矚的策略舉措，將匯聚跨學科人才，培育下一代的技術創新者、學者和先驅，在人工智能驅動的數據運算新時代，塑造未來。」

他續說：「城大相信新學院將有助大學應對全球數碼轉型、勞動力需求及跨學科機會，促進研究和創新，鞏固大學在香港及全球教育和科學進步方面的領先地位。」

計算學院將於2024年9月1日正式運作，現階段將包括三個學系：生物統計學系（現隸屬理學院）、電腦科學系（現隸屬工學院）及數據科學系（由現時的數據科學學院重組而成）。

新學院成立後，所有現有本科和研究生課程及其要求將維持不變，確保學生不受影響。

城大特別成立了專責小組，全面檢討現有的學術架構及相關學科，並釐清設立新學院的可行性及潛在優勢。

候任計算學院院長兼專責小組主席汪建平教授表示：「相關學系及學院的學術人員、在學學生、校友及業界專業人士均大力支持成立新學院。」

她說：「新學院旨在於電腦科學、數據科學和統計學領域取得優異成績，促進合作研究，開發先進的分析工具和人工智能解決方案，應對全球挑戰。我們亦將努力營造多元化國際社群，培養學生應有的技能和心態，以推動跨行業變革，發揮積極影響。」

城大一直在人工智能及相關學科領域處於領先位置。除了成立新學院，城大亦已於8月13日與國際人工智能產業聯盟簽訂戰略合作框架協議，立足雙方在所屬領域的優勢，締結全面多層次的合作關係。

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