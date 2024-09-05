理大全新智能運籌學研究中心揭幕　運用智能技術研發解決方案

近年人工智能發展迅速，連帶其他智能技術亦獲得突破性的發展。日前，香港理工大學應用數學系的「智能運籌學研究中心(Research Centre for Intelligent Operations Research（IOR）」正式揭幕，並邀請多位專家學者出席和交流。研究中心主要就著不同領域的難題研究解決方案，運用演算法、數學模型和人工智能進行完善，中心主任孫德鋒講座教授期望這些研究成果能貢獻社會，協助各界以智能技術解決問題。



智能運籌學研究中心正式揭幕 多位專家學者到場祝賀

研究中心由香港理工大學應用數學系成立，透過利用最先進的人工智能，在運籌學、演算法、解決方案，以及應用領域方面進行研究。研究中心的任務是先將各領域的問題進行數學化，轉換成公式或數學模型，繼而進行解題，再將答案製作成一套解決方案，及後利用人工智能的協助完善整套方案，有助各行各業優化流程，排解難題。

理大「智能運籌學研究中心」日前舉行揭幕儀式，由理大校長滕錦光教授(中)及專家學者出席主禮。

日前，研究中心正式揭幕，並邀請多位專家學者出席主禮，包括理大校長滕錦光教授、中國科學院數學與系統科學研究院研究員袁亞湘院士、新加坡國立大學運籌學與分析學學院主任張俊標教授、理大大數據分析中心實驗室副總監陳小君教授、中心主任孫德鋒教授及副主任姚嘉暉教授。

（左起）智能運籌學研究中心副主任姚嘉暉教授、主任孫德鋒教授、新加坡國立大學運籌學與分析學學院主任張俊標教授、中國科學院數學與系統科學研究院研究員袁亞湘院士、理大大數據分析中心實驗室副總監陳小君教授。

專家學者對相關範疇前景感樂觀

在開幕致辭時，孫教授表示由於中心的研究是橫跨不同學科，「因此我們的成員均來自不同專業，除了應用數學系外，還有數據科學及人工智能學系、醫療科技及資訊學系、物流及航運學系等等。希望在不同範疇研究出的解決方案，最終都能貢獻社會，供行業人士使用。」另外，姚教授透露：「目前研究中心已有多個項目在進行研究，例如供應鏈優化、投資組合優化等等，由不同領域的專家和研究員參與，各展所長。」

姚教授透露目前研究中心已有多個項目在進行研究，例如供應鏈優化、投資組合優化等等。

孫教授希望智能運籌學研究中心的解決方案能貢獻社會。

在揭幕禮當日，袁亞湘院士和張俊標教授亦先後為在場人士分享自己近期的研究成果。對於智能運籌學研究中心的成立，袁院士就喜言：「現時人工智能的滲透度很高，影響甚廣，基本上全世界都關注其發展。特別在這中心成立後，可以預見未來相關研究領域將會更加百花齊放，提出更多豐富及具挑戰性的研究方向。」

袁院士預視智能運籌學研究中心成立後，提出更多豐富及具挑戰性的研究方向。

至於張俊標教授則認為智能運籌學研究中心所研發的解決方案，能與現有的人工智能達至相輔相乘的效果：「的確人工智能是現時最火熱的話題，不同地方的政策都開始著重於這方面的發展，只不過人工智能仍然有短板，特別在解決問題方面依然不足，而智能運籌學研究中心的解決方案正好彌補這個空缺，讓兩者相輔相乘。」

張俊標教授認為智能運籌學研究中心的解決方案，能彌補人工智能在解決問題方面不足之處。

（資料及相片由客戶提供）