科大新學年取錄逾600位非本地生　阿聯酋孿生三兄妹齊入讀

本學年起八間資助大學的非本地生限額提升一倍至40%，科大指新學年取錄逾600位非本地學生，佔新生數目約三成。有來自阿聯酋孿生三兄妹齊入讀科大，稱因科大課程較多元，可滿足三人修讀不同學科，包括工學士、工程學及工商管理學，其中一人為此放棄英美知名院校的取錄。亦有來自印尼的學生大讚香港多元化，能與不同國籍人士交流，期待日後有機會在港發展。



科大工學院工學士本科一年級生Sara來自阿聯酋，於科學領域表現出眾，高中畢業作品，曾設計一款醫療陪伴機器人原型，加上成績優異，獲阿布札比教育部頒發全額獎學金。她獲多所英美名校取錄，包括美國賓夕法尼亞州立大學及英國曼徹斯特大學等，最終選擇入讀科大。

Sara與孿生妹妹和哥哥，一同獲教育部獎學金，由於科大集不同學科於一身，方便主修不同學科的三人一起讀書。哥哥修讀工管管理學，妹妹則修讀工程學。Sara指，科大有很多學會，環境亦十分好，令她的人生不只讀書，可以探索課業以外的範疇。

科大工學院工學士本科一年級生、來自阿聯酋的Sara。（洪戩昊攝）

印尼生讚港人口多元 日後有意在港發展

而來自印尼的科大人文社會科學學院理學士（定量社會數據分析）一年級生Rizq，因創立一所關注青少年心理健康的機構而獲得印尼當局的獎學金，獲資助負笈海外讀書。

他指，欣賞香港的多元化，稱香港經常遇見不同國籍的人，與在印尼時有所不同，與不同人交流時能有所學習。他指，在香港生活最大的困難是語言障礙，例如在將軍澳買餸時，要以身體語言輔助。他指，畢業後將返印尼工作7至9年，以履行獎學金的要求，不過，他表明之後有意回香港發展。

科大人文社會科學學院理學士（定量社會數據分析）一年級生、來自印尼的Rizq。（洪戩昊攝）

來自埃塞俄比亞的科大商學院工商管理學士（營運管理學）一年級生Yonathan，同時是一間初創公司的創辦人，主要為美國及埃塞俄比亞的中小企提供包括流動應用程式開發和網站開發等企業諮詢服務。他指，選擇來港讀書是因為本港的經濟教育是最好的，有意畢業後留港發展，將其初創公司的業務擴展到香港。

科大商學院工商管理學士（營運管理學）一年級生、來自埃塞俄比亞的Yonathan。（洪戩昊攝）

科大表示，未來會繼續循序漸進地進一步提升非本地生取錄人數，亦會繼續積極投放資源，以提供更完善的學習環境。