城大推出九大全球頂尖旗艦課程 致力培育未來領袖

香港城市大學（城大）致力推動富啟發性、互動性和創新性的教育，榮膺2024年泰晤士高等教育（THE）全球最國際化大學。城大重視學生的多元學習，積極拓展全球學術及研究夥伴，為他們提供豐富的海外交流和實習體驗，藉此培育新一代全球領袖。



城大自2024/25學年推出四個與全球頂尖大學合作的旗艦課程，並將於2025/26學年起擴大至合共九個旗艦課程，為透過聯招入學的合資格學生提供豐富獎學金，涵蓋學費、宿費、必然宿位，以及一筆過高達50萬港元的海外交流資助。

九大旗艦課程包括：

2024/25學年起

• 獸醫學學士課程

• 工商管理學士（環球商業）課程

• 環球精研與科創課程

• 研究、創新和環球工程課程

2025/26學年起

• 社會科學學士（心理學）（專修︰康健與關懷管理課程）

• 卓越創藝與科技課程

• 數據賦能︰學習．突破．成就課程

• 環球可持續發展科創課程

• 法律學學士課程

全球頂尖合作夥伴包括：

• 麻省理工學院

• 倫敦帝國學院

• 牛津大學

• 哈佛大學

• 劍橋大學

• 康奈爾大學

• 多倫多大學

• 美國哥倫比亞大學

(按QS世界大學排名排序)

培育未來獸醫 促進動物健康與福利

獸醫學學士課程六年級學生 陳曉汶

「我在實習期間遇上不少在香港罕見的病例，例如非洲馬瘟。這次寶貴的經驗讓我了解到當地獸醫如何在資源短缺的情況下處理嚴重病症。」

曉汶（左）今年暑假赴埃及一所馬醫院實習，完成兩星期臨床校外課程。

獸醫學學士課程二年級學生 金裕林

「我在修讀獸醫學課程前從未接觸過馬匹。實習過後，我和馬匹之間建立起深厚情誼，還記得有一隻馬曾輕輕靠在我身上入睡。這份人與馬之間的連繫令我十分動容，更添我對獸醫學的熱誠。」

裕林為「CityUHK Pet Power」活動擔任主持，宣揚動物與人類連結的力量。

城大本科課程資訊日2024

城大將於10月5日（星期六）舉行本科課程資訊日2024，歡迎親臨了解及參加課程講座。詳情請瀏覽：https://www.cityu.edu.hk/admo/infoday。

(資料及相片由客戶提供)