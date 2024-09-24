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城大推出九大全球頂尖旗艦課程 成就新一代創新領袖
撰文：王玥晨
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香港城市大學（城大）致力推動富啟發性、互動性和創新性的教育，榮膺2024年泰晤士高等教育（THE）全球最國際化大學。城大自2024/25學年推出四個與全球頂尖大學合作的旗艦課程，並將於2025/26學年起擴大至合共九個旗艦課程。
旗艦課程特色：
• 全球視野的課程設計
• 到海外頂尖學府進行學術及研究交流
• 知名機構的實習機會
• 符合入學要求可保證入讀相關的理學院／工學院博士或法學專業證書課程
• 豐富的獎學金，包括一次性最高達50萬港元的海外交流資助
九大旗艦課程包括：
2024/25學年起
• 獸醫學學士課程
• 工商管理學士（環球商業）課程
• 環球精研與科創課程
• 研究、創新和環球工程課程
2025/26學年起
• 社會科學學士（心理學）（專修︰康健與關懷管理課程）
• 卓越創藝與科技課程
• 數據賦能︰學習．突破．成就課程
• 環球可持續發展科創課程
• 法律學學士課程
更多旗艦課程資訊請瀏覽：https://www.cityu.edu.hk/pvdp/flagship/index.htm
全球頂尖合作夥伴包括：
（按QS世界大學排名排序）
• 麻省理工學院
• 倫敦帝國學院
• 牛津大學
• 哈佛大學
• 劍橋大學
• 康奈爾大學
• 多倫多大學
• 美國哥倫比亞大學
印尼學子在城大追尋環球商業管理夢
工商管理學士（環球商業）課程四年級學生Wibisono Verena Andrea
「自高中起，香港已是我夢寐以求的留學目的地。我十分享受在友邦保險集團香港總部擔任策略實習生。在大型企業工作的經歷，使我獲益良多。」
工商管理學士（環球商業）課程二年級學生Periatna Kevin Frans
「我追求的職業發展與城大提供的專業非常契合，這對我未來的工作大有幫助。城大也是香港最多元化的大學之一，令我的選擇更加清晰。」
城大本科課程資訊日2024
城大將於10月5日（星期六）舉行本科課程資訊日2024，歡迎親臨了解及參加課程講座。詳情請瀏覽：https://www.cityu.edu.hk/admo/infoday。
(資料及相片由客戶提供)