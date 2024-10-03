理大增七個組合學士課程提供彈性選科　跨學科涵蓋人工智能大數據

人工智能、大數據、機械人等創新科技逐漸融入各行各業，年輕人無論想在哪一個領域發展，都需要掌握相關技能。香港理工大學（理大）的多元組合課程提供了靈活的課程選擇，內容涵蓋緊貼時代的創新元素，學生在研習自己的專業以外，亦有機會了解最新的科技發展。理大將在2025/26學年起採用更靈活的本科招生策略，讓學生擁有更廣闊的跨學科學習機會，在大學時期習得「十八般武藝」，步入社會後就能成為最具競爭力的一群。



由2025/26學年起，理大學生可根據興趣制定靈活的學習方向，有明確升學目標的學生可以直接選擇心儀的學系或課程；而希望探索學術興趣的學生，則可報讀以下新推出的七個組合學士課程，了解學院的各個主修科目。其中修讀「跨學科組合學士課程」的學生，更可以在首年探索不同學院提供的課程，其後再決定主修科目，增加學習自主及彈性。

新推出的組合學士課程包括：

• 跨學科組合學士課程

• 工商管理組合學士課程

• 建設及環境組合學士課程

• 計算機及數學科學組合學士課程

• 工程學科組合學士課程

• 人文學科組合學士課程

• 理學組合學士課程

所有入讀理大的本科生（除修讀醫療及社會科學院課程及跨學科組合課程的學生）在入學首年均會修讀所在學院的一年級共同課程（Common Year 1 Curriculum），建立穩固的知識基礎，並讓學生根據其意願及一年級學業綜合評估，在完成首年學習後於同一學院內靈活選讀主修課程。理大亦提供彈性，讓直接入讀個別學系或課程的學生，以此方式轉換至同一學院內的其他主修課程。

組合課程提供跨學科知識 自主發展志向

尼泊爾裔的Rai Manish是土生土長的香港學生，升大學時選擇了理大的電子計算及人工智能（榮譽）理學士組合課程。當時課程提供「計算機科學」、「金融科技及人工智能」及「企業訊息管理」三個主修選項，學生在一年級時會修讀共同核心課程，同時接觸三個領域的專業知識，完成首年學習後才決定主修科目。

Manish指組合課程有不少優勢，讓學生有機會充分了解自己的強項和興趣，再判斷自己適合朝哪一個方向發展：「例如很多比較擅長社交或擔任領袖角色的同學會選擇主修『企業訊息管理』，而對金融科技、區塊鏈、加密貨幣等前沿領域感興趣的同學則會主修『金融科技及人工智能』。」立志向編程工作發展的Manish，最後選擇「計算機科學」為主修科目。

理大給予Manish很多機會參與各種活動和比賽，包括由亞馬遜雲科技（Amazon Web Services）舉辦的Bootcamp。

「選科時，我與學業指導老師討論自己學習的長遠目標，選擇『計算機科學』主要因為這門學科發展空間很大，學到的知識可應用在許多不同行業，令未來的職涯發展擁有更多可能性。」Manish說。他表示，大學亦給予學生很多機會參與各種活動及比賽，以實戰加強專業知識：「我曾參加不少大型機構舉辦的Hackathon（編程馬拉松）、Bootcamp（密集式編程課程），令我可以不斷增進自己的技能，亦建立了在業界的人際網絡。」

對他而言，掌握跨學科知識在這個世代尤其重要：「很多創新的意念或解決方法都不僅限於技術層面，還要結合商業甚至心理學等的知識。跨學科學習讓我們打破自己在專業領域內的固有思維，能夠幫助我們提升適應力和競爭力。」Manish補充指，在大學接觸了與創新、創業相關的課程，萌生了創業的夢想，未來希望朝著這方面出發。

課程創新配合人力需求 成立新學院緊貼創科發展

要追上一日千里的社會發展，教育亦需要不斷推陳出新。踏入「工業4.0」的時代，社會對計算、數學和數碼科技方面的人才需求與日俱增。理大將於2025年1月成立「計算機及數學科學學院」，並開辦「數據科學及人工智能（榮譽）理學士組合課程」，設有「數據科學及分析」及「金融科技及人工智能」兩個主修科目，迎合當前創新科技產業的急促發展。此外，建設及環境學院亦將開辦「建築學（榮譽）理學士課程*」，應對行業人力需求。

創科是未來經濟發展的重要動力，滲透各個行業和領域。理大一直積極推動教學創新，將科技融入課程設計，裝備學生成為新世代專才。現時，所有理大本科生均會修讀「人工智能及數據分析」（AIDA）及「創新及創業」（IE）兩門必修科目，讓學生把握新科技帶來的挑戰和機會；大學亦配合相關行業的發展趨勢，持續優化課程設計。

理大一直積極培養學生的創新精神，去年4月正式啟用「人工智能機器人實驗室」，配備先進機器人系統，支援師生及科研人員探究機器人智能化與人工智能算法設計等領域。

在2025/26學年，理大的多個課程都進一步融入人工智能元素，包括改組的「智能供應鏈及工程管理（榮譽）理學士組合課程」及「產品創新及智能製造（榮譽）工學士組合課程」；而「機械工程學（榮譽）工學士組合課程」下亦將新增「智能機械人工程學（榮譽）工學士課程*」。

* 此課程尚待批核

「理大資訊日（本科及修課式研究生課程）」將於10月12日舉行

今年的「理大資訊日」將於10月12日（下周六）上午10時至下午5時正舉行，活動包括入學講座、課程諮詢、實驗室及教學設施導賞團等。

今年的「理大資訊日」將於10月12日（下周六）上午10時至下午5時正舉行，提供全日制學士學位及修課式研究生課程的最新升學及課程資訊。當日活動包括多場入學講座，以及逾200場由各學院及學系舉辦的課程諮詢、實驗室及教學設施導賞團、學生分享和工作坊等。

登記及活動詳情，可瀏覽：http://www.polyu.edu.hk/infoday2024

(資料及相片由客戶提供)