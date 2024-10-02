城大推出九大全球頂尖旗艦課程 推動學生開拓國際視野
香港城市大學（城大）致力推動富啟發性、互動性和創新性的教育，榮膺2024年泰晤士高等教育（THE）全球最國際化大學。城大自2024/25學年推出四個與全球頂尖大學合作的旗艦課程，並將於2025/26學年起擴大至合共九個旗艦課程。
九大旗艦課程包括：
2024/25學年起
• 獸醫學學士課程
• 工商管理學士（環球商業）課程
• 環球精研與科創課程
• 研究、創新和環球工程課程
2025/26學年起
• 社會科學學士（心理學）（專修︰康健與關懷管理課程）
• 卓越創藝與科技課程
• 數據賦能︰學習．突破．成就課程
• 環球可持續發展科創課程
• 法律學學士課程
旗艦課程特色：
• 全球視野的課程設計
• 到海外頂尖學府進行學術及研究交流
• 知名機構的實習機會
• 符合入學要求可保證入讀相關的理學院／工學院博士或法學專業證書課程
• 豐富的獎學金，包括一次性最高達50萬港元的海外交流資助
更多旗艦課程資訊請瀏覽：https://www.cityu.edu.hk/pvdp/flagship/index.htm。
全球頂尖合作夥伴包括：
（按QS世界大學排名排序）
• 麻省理工學院
• 倫敦帝國學院
• 牛津大學
• 哈佛大學
• 劍橋大學
• 康奈爾大學
• 多倫多大學
• 美國哥倫比亞大學
在劍橋大學與加州大學柏克萊分校的學術及研究之旅
環球精研與科創課程四年級學生何璟言
「我對物理學的濃厚興趣，在城大得到極大發展。課程的嶄新教學方式以研究為導向，與傳統的自然科學截然不同。多樣化的研究和實習機會，令我能夠同時得到學術指導和行業專家的寶貴意見，有助我增強實力，擴闊視野。」
環球精研與科創課程二年級學生鄭曦琳
「加州大學柏克萊分校是美國最多元化的大學之一。那裡的教學質素和學生都十分出色，我每天都會和大家討論並解決線性代數問題。我希望可以在新學年累積更多研究經驗，擴闊自己的學術網絡，成為數學或計算生物學的研究員，在醫療方面提供創新方案，尤其是解決香港十分常見的濕疹治療問題。」
城大舉行校長午宴 介紹九大旗艦課程
城大於9月30日舉行2024年校長午宴，主題為「培育全球人才造就未來領袖」，為中學校長及教師提供豐富資訊，藉此掌握城大最新發展，認識城大學術課程的卓越品質，了解九大旗艦課程。
城大本科課程資訊日2024
城大將於10月5日（星期六）舉行本科課程資訊日2024，歡迎親臨了解及參加課程講座。詳情請瀏覽：https://www.cityu.edu.hk/admo/infoday。
(資料及相片由客戶提供)