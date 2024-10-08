城大推出九大全球頂尖旗艦課程　培育全球人才　造就未來領袖

作為2024年泰晤士高等教育（THE）全球最國際化大學，香港城市大學（城大）致力推動富啟發性、互動性和創新性的教育。城大於10月5日在九龍塘校園舉行「本科課程資訊日2024」，吸引逾2.4萬人到訪，參與近200場活動，人數創新高。當中，九大旗艦課程的展區及城大與劍橋大學合作的展板成為熱門「打卡點」，吸引大量學生和家長參觀，親身體驗全球最國際化大學的校園生活，氣氛熱烈。



九大旗艦課程包括：

2024/25學年起

• 獸醫學學士課程

• 工商管理學士（環球商業）課程

• 環球精研與科創課程

• 研究、創新和環球工程課程

2025/26學年起

• 社會科學學士（心理學）（專修︰康健與關懷管理課程）

• 卓越創藝與科技課程

• 數據賦能︰學習．突破．成就課程

• 環球可持續發展科創課程

• 法律學學士課程

旗艦課程特色：

• 全球視野的課程設計

• 到海外頂尖學府進行學術及研究交流

• 知名機構的實習機會

• 符合入學要求可保證入讀相關的理學院／工學院博士或法學專業證書課程

• 豐富的獎學金，包括一次性最高達50萬港元的海外交流資助

全球頂尖合作夥伴包括：

（按QS世界大學排名排序）

• 麻省理工學院

• 倫敦帝國學院

• 牛津大學

• 哈佛大學

• 劍橋大學

• 康奈爾大學

• 多倫多大學

• 美國哥倫比亞大學

赴牛津大學實習 參與機器學習研究項目

工學士（電子計算機及數據工程學）三年級學生何思語

這次實習讓思語有機會感受世界一流學府的學術研究氣氛。

「我在這次實習所參與的研究項目和我目前感興趣的學術方向非常貼近，是十分寶貴的經驗。作為組內唯一一位本科生，我有幸向多位推動當代數學發展的博士生學習，感受世界一流學府的學術研究氣氛，實在是難能可貴的機會。」

更多旗艦課程資訊請瀏覽：https://www.cityu.edu.hk/pvdp/flagship/index.htm。

(資料及相片由客戶提供)