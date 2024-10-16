施政報告2024｜僱員再培訓局課程不設學歷上限　增1.5萬年度學額

行政長官李家超今日（16日）到立法會宣讀新一份《施政報告》，其中僱員再培訓局會重新定位，明年初開始不設學歷上限全民培訓，增加最少15,000個年度總學額，為整體勞動人口提供「技能為本」的培訓課程，並加強與高等院校和龍頭企業等合作，及加強職涯規劃和職業配對等服務。



施政報告2024｜加強與高等院校和龍頭企業合作

《報告》指出去年提出全面檢討僱員再培訓局之工作已經完成，培訓局將以基層勞工提供「就業為本」的培訓，提升至為整體勞動人口提供「技能為本」的培訓課程和策略。

除了落實上述短期措施，再培訓局會就如何掌握和預測未來技能需求、重新定位和建立品牌、調整架構和人手，以至修訂《僱員再培訓條例》等中長期工作，制訂細節和時間表，明年提出方案。

施政報告2024｜加強本地勞工培訓

此外，為支持本地僱員職業培訓，政府會把兩所空置校舍作培訓基地，提供予具規模而有豐富培訓經驗的工會組織申請，開辦不同行業（尤其建造業）的課程。

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僱員再培訓局檢討後已推出「創科．愛增值」計劃鼓勵市民進修

去年施政報告要求僱員再培訓局檢討後，再培訓局曾於今年4月至9月，推出「創科．愛增值」計劃，提供超過50項創新科技相關的培訓課程，並引入課程學費全免及不限學歷的特別安排，以鼓勵市民進修增值，計劃提供的課程涵蓋「數碼新技能」及「行業科技應用」範疇。

再培訓局1992年根據《僱員再培訓條例》成立，現透過約80間委任培訓機構，提供約 700個培訓課程，涵蓋28個行業及通用技能訓練。最初課程報讀資格是年滿30歲、中三程度或以下的失業人士，2007年再培訓局放寬至年滿15歲、副學位程度或以下的待業或失業的人士，沿用至今17年。