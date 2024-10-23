城大創立香港人工智能與科學研究院　引領AI領域科研

香港城市大學（城大）於10月21日舉行香港人工智能與科學研究院成立典禮，並與多名學術和業界夥伴簽署合作備忘錄，宣佈攜手推進人工智能（AI）領域的前沿科研，開創未來，標誌着城大在科學研究和技術創新方面邁出了又一重要的里程碑。



香港人工智能與科學研究院匯聚來自計算機科學、數據科學、統計學和生物信息學等多個領域的專家，營造優良的協作環境，與業界、政府和學術界共同推動創新，培育深科技初創企業。

研究院的學術和業界夥伴包括（按機構的英文名稱排序）：

• 博升光電科技有限公司

• 中國科學院香港創新研究院

• 浦銀國際控股有限公司

• 錫洲國際有限公司

• Trio AI

城大與香港人工智能與科學研究院的學術及業界夥伴簽署合作備忘錄。

建基於城大在AI及相關學科的領導地位及科研優勢，城大的香港人工智能與科學研究院將成為探索AI科學的國際樞紐，為研究人員和業界提供一個卓越且開放的平台，推動並突破AI在科學領域的應用界限。研究院將進一步促進生物學、化學、材料科學等學科之間的跨學科合作，推動「AI作為科學」和「AI為科學」的發展，致力開發革命性的技術，對全球產生深遠的影響。

香港特區政府創新科技及工業局副局長張曼莉女士出席成立典禮，並與城大校長梅彥昌教授共同見證城大與夥伴機構簽署合作備忘錄。

今年適逢三十周年校慶，城大於年內先後成立城大創新學院、數碼醫學研究院及計算學院，致力培育科創人才及深科技初創企業，以創新推動經濟。

張女士

張女士致辭時表示，城大成立香港人工智能與科學研究院，與香港特區政府致力在香港建立完善的AI生態系統的願景一致。她續指，本年度的諾貝爾物理學獎和化學獎得獎項目，均展現AI對推動科學發展的重要性。城大於此際成立研究院，是相當合時而具策略性的決定。

梅校長

梅校長表示：「在由AI驅動的數據運算新時代，城大致力促進大學的優秀科研成果轉化為創新解決方案，應對全球挑戰。香港人工智能與科學研究院的創立，與特區政府銳意發展香港成為國際創新科技中心的願景一致。透過與學術和業界夥伴緊密合作，城大將在本地、區內以至全球發揮更大的影響力。」

馬教授

香港人工智能與科學研究院候任院長馬維英教授表示：「我們將透過建立一個開放和包容的研究環境，鼓勵創新思維和跨學科合作，支持前沿研究。透過與學術和業界夥伴建立合作網絡，我們將攜手推動AI在科學領域的創新與應用，培育具備全球視野的科創人才。」

AI和科學領域的知名專家及學者紛紛致賀，親自到場出席典禮或預錄訊息，慶祝香港人工智能與科學研究院的成立，並展望未來與研究院攜手合作。身兼美國、德國、意大利、歐洲及印度國家科學院、美國哲學學會、美國國家工程院、美國藝術與科學院，以及美國國家發明家科學院院士的美國西北大學教授Tobin J. Marks教授寄語跨學科團隊通力合作，令AI在科學領域發揮最大作用。

清華大學智能產業研究院院長、中國工程院院士張亞勤教授表示，城大和智能產業研究院將成立聯合研究中心，為AI科研建立新範式、新基石，以及培育人才。鵬城實驗室主任、中國工程院院士高文教授相信，與城大的合作將為AI的研究和發展帶來突破性的進展。美國國家工程院外籍院士、北京智源人工智慧研究院和源碼資本張宏江教授認為，香港人工智能與科學研究院將培育具跨學科知識和創新思維的優秀人才，為「AI為科學」作出貢獻。牛津大學Iain McCulloch教授對研究院的成立感到振奮，期望研究院可成為相關領域的開拓者和跨學科創新發展的樞紐。

(資料及相片由客戶提供)