東華學院｜全新尖沙咀校舍開幕　培育人文及管理專才

近年東華學院開辦多個新課程，以回應社會對各行各業的人才需求，學生人數因此而屢創新高。為了提供更好的學習環境，今個學年學院於尖沙咀街坊福利會大樓設立分校，主要供修讀人文學院及管理學院課程的學生使用。新校舍日前順利舉行開幕禮，獲逾300位嘉賓及師生出席。校董會主席鄧明慧女士致辭時，亦希望新校舍能進一步推動人文及管理學科的發展，讓學生可以在更理想的環境中學習。



新校舍全方位豐富學生學習體驗

東華學院尖沙咀校舍位於尖沙咀街坊福利會大樓，佔地逾17,300平方呎，分布於4個樓層，設有9個課室，以及配備4個涵蓋不同專業範疇的教研實驗室，包括數碼健康實驗室、幼兒遊戲教學實驗教室及兩所應用心理學實驗室，結合嶄新教學設施和儀器，主要供修讀人文學院及管理學院課程學生使用，為他們帶來更豐富的學習體驗。

新校舍日前舉行開幕禮，並邀請教育局首席助理秘書長（延續教育）吳肇基先生、東華三院甲辰年董事局主席暨東華學院校董會主席鄧明慧女士、東華學院校務委員會主席曾慶業先生、尖沙咀街坊福利會理事長蘇仲平院士, MH及東華學院校長陳慧慈教授擔任主禮嘉賓。

教育局首席助理秘書長（延續教育）吳肇基先生（中）、東華三院甲辰年董事局主席暨東華學院校董會主席鄧明慧女士（右二）、東華學院校務委員會主席曾慶業先生（左二）、尖沙咀街坊福利會理事長蘇仲平院士（左一）, MH及東華學院校長陳慧慈教授（右一）主持切燒豬儀式。

主禮嘉賓與一眾嘉賓合照。

一眾嘉賓參觀新校舍的幼兒遊戲教學實驗教室（左），以及應用心理學實驗室（右）。

積極開拓醫療護理以外的應用學位課程

吳肇基先生致辭時，形容學院自2011年開辦至今，一直貫徹了東華三院「興學育才、扶幼導青」的宗旨，致力培育有社會責任及關愛社群的專業人才，特別是以開辧多元化、高質素的輔助醫療課程見稱。今次新校舍啟用，他亦喜言：「新校舍不單為學生提供了更優質的學習環境，也為學院持續拓展醫療護理以外的課程奠下基石！」

吳肇基先生喜言新校舍啟用為學生提供了更優質的學習環境。

鄧明慧主席表示：「在東華三院、東華學院歷屆及現任校董會、校務委員會及合作伙伴的全力支持下，學院充分實踐東華三院興學育才的使命，發揚有教無類的精神，在香港自資專上教育界擔當日益重要的角色！」她又指出，學院的應用老年學課程，以及醫療資訊及服務管理課程，獲納入政府的「應用學位課程先導計劃」，足以反映學院在鞏固醫療護理教育的基礎的同時，其他學科的發展亦日趨成熟。

鄧明慧主席希望學院能繼續充分實踐興學育才的使命，並發揚有教無類的精神。

校長陳慧慈教授則透露，人文學院及管理學院的新生人數較去年升逾一倍，故新校舍無疑能夠為同學提供更多上課及活動的空間。她同時感謝尖沙咀街坊福利會的支持，「我亦希望藉著福利會與社區的聯繫，為學院師生提供更多服務社區的機會，培育有社會責任及關愛社群的專業人才。」至於尖沙咀街坊福利會理事長蘇仲平院士, MH就樂見新校舍設備一應俱全，並展望：「我相信，在未來的日子裡東華學院和尖沙咀街坊福利會一定會攜手共進，培育更多青年人才，推進香港的發展。」

校長陳慧慈教授希望為學院師生提供更多服務社區的機會，培育有社會責任及關愛社群的專業人才。

蘇仲平院士展望東華學院和尖沙咀街坊福利會攜手共進，培育更多青年人才。

東華學院現時有四所學院，包括護理學院、醫療及健康科學學院、管理學院和人文學院，共提供19個學位、副學位、文憑及證書課程（學科範疇涵蓋護理學、老年學、醫療資訊及服務管理、生物醫學、法證生物醫學、醫療影像學、醫療化驗科學、職業治療學、物理治療學、放射治療學、社商管理學、應用心理學、幼兒教育等）。學生人數超過4,300 人，自2010年成立以來，共培育了超過5,800名畢業生。

如有興趣了解學院更多，請即瀏覽 www.twc.edu.hk/tc/。

（資料及相片由客戶提供）