《專上學院條例》修訂　倡局長獲頒學位權力　DQ條件刪補救後情況

政府一直計劃修訂《專上學院條例》以加強對自資院校的規管，根據教育局向立法會提交的文件顯示，針對取消院校註冊的條件，原有修例建議學院在「採取補救措施一段合理時間後」，仍未能令局長滿意，可被取消其註冊，新方案則刪去有關要求，只建議如學院未能在局長指定的合理時間內，提出令其滿意的解釋及補救措施等，可遭取消註冊。



教育局指，計劃明年把修訂條例草案提交立法會審議，以及公布更新的院校評審指引，於2026年內正式實施。



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為加強自資院校的規管架構及管治工作，教育局提出修訂《專上學院條例》第320章，2020年就修例建議公開諮詢後，再提出修例方案。

比對幾年前提出的修例方案，當時提出批准學院頒授學位的權力，由行政長官會同行政會議轉授予常任秘書長，根據新一份立法會文件，教育局提出將有關權力轉授予局長。當局亦建議，局長在考慮有關界別的人力需要、有關課程的可持續性、有關學院的策略計劃和過往營辦紀錄，或其他相關因素後，可以拒絕批准開辦課程的申請。

教育局在文件指，為設立統一規管自資院校的架構，建議學院管治架構的法定要求，由原來的4層架構精簡為2層架構，廢除成立校務委員會和院務委員會，同時亦要求學院的校長和副校長作出註冊。