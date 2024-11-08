聖方濟各大學與芬蘭大學簽MOU　取經發展應科大、學生可赴芬交流

聖方濟各大學（下稱方大）於上周五（1日）獲教育局宣布正式成為應用科學大學後，於周三（6日）與芬蘭拉赫蒂應用科學大學（LAB University of Applied Sciences）簽訂備忘錄促進雙方合作和師生交流。聖方濟各大學署理校長盧鐵榮教授於簽署儀式上致辭時表示，雙方大學的商學院已計劃未來幾年的合作。



方大於介紹合作計劃時提到，學校擬於2025學年起為就讀工商管理（榮譽）酒店及旅遊管理應用學士的學生舉辦芬蘭交流團；方大廖湯慧靄商業及款待管理學院的教職員亦會透過實地或線上交流，了解芬蘭的教與學及評估方式，以幫助方大應用科學課程發展。另外，方大會邀請芬蘭拉赫蒂應用科學大學的教職員來港出席明年3至4月舉行研討會，並進行分享。



前排左起為芬蘭拉赫蒂應用科學大學商學院院長Nora Ahtola、校長及行政總裁Dr. Turo Kilpeläinen、聖方濟各大學署理校長盧鐵榮教授、廖湯慧靄商業及款待管理學院院長袁麗薇教授。

擬下學年舉辦學生交流團赴芬蘭 教職員取經發展應科大

備忘錄簽署儀式於聖方濟各大學校園內舉辦，出席人士包括聖方濟各大學署理校長盧鐵榮教授、常務副校長余嬋雲教授、廖湯慧靄商業及款待管理學院院長袁麗薇教授、芬蘭拉赫蒂應用科學大學校長及行政總裁Dr. Turo Kilpeläinen、及商學院院長Nora Ahtola等人。

簽署儀式上，聖方濟各大學署理校長盧鐵榮教授致辭時表示，十分榮幸有機會與芬蘭拉赫蒂應用科學大學合作，希望方大於不同範疇均可以向對方取經。芬蘭拉赫蒂應用科學大學校長Dr. Turo致辭時表示，對於方大正式成為應用科學大學感到高興，認為這是最適合方大在職業專才高等教育界所扮演重要角色的「商標認證」。

聖方濟各大學署理校長盧鐵榮教授（右）與芬蘭拉赫蒂應用科學大學校長及行政總裁Dr. Turo Kilpeläinen（左）於簽署後互相祝賀。

兩校將尋找更多合作機會 兩地學生可連線一同上課

雙方於簽署合作備忘錄儀式後接受傳媒訪問，分享是次合作內容及未來展望。盧教授表示，雙方將會在學與教兩方面尋求更多合作機會，例如解決時差問題後，安排兩地學生同一時間在港芬兩地一起上網課，讓雙方學生在多元文化環境下學習。

他亦期望日後雙方學生可互訪交流，學習對方文化，例如香港學生到訪芬蘭可以學習如何將項目商業化、建立全球視野；長遠兩校可設立合營公司，運用各自擁有的專業知識推動企業發展。

聖方濟各大學署理校長盧鐵榮教授（右）表示，兩地學生在解決時差問題後，可以一起上網課，讓雙方學生在多元文化環境下學習。

Dr. Turo 則稱與簽訂合作備忘錄只是兩校合作的第一步，未來會不斷尋求方法以互相支持和加強合作。他十分相信雙方合作可以為下一代帶來更多機會，希望未來可以安排芬蘭學生來港視察或工作，讓學生接觸到不同文化擴闊眼界，了解亞洲企業的營運模式。

由於芬蘭方面已經擁有一定的商業網絡，Dr. Turo說香港有不少芬蘭企業，如果學生找到方法幫芬蘭企業解決問題，未來參與合作的就不止兩地大學，更可能包括企業，而企業更可以為學生提供實習及就業機會。

Dr. Turo Kilpeläinen表示，未來的合作可能不止兩間大學，更可以包括企業在內，為雙方學生提供實習及就業機會。

方大多方面向芬蘭方面取經 由營運至改善職專教育觀感

方大早前正式成為本港第二所應用科學大學，而是次的合作對象同樣是歐洲的應用科學大學。盧教授強調，應用科學大學的概念對方大及香港而言均是新事物，認為歐洲的應科大模式很好，今次方大率先踏出第一步連繫芬蘭，未來會連結歐洲其他大學。

盧教授又提到，近年政府強調職專教育，但社會上不少人士仍然認為入讀傳統大學較職專課程好，他認為有需要改善社會對職專教育的觀感。他舉例，現時芬蘭有多達23間應科大，而傳統大學只有14間，當地應科大的師生總數亦比傳統大學多，認為香港可以向芬蘭學習，讓社會各界相信應科大可以給予學生更好未來，提供另一個選擇。

Dr. Turo亦同意，改變大眾觀感是一項重要的工作，需要花相當時間以獲得社會各界的支持，又以芬蘭經驗為例，當時他們花了很多時間與家長溝通，又稱如果企業明言應科大的畢業生有助公司營運，也是重要訊息。

有機會可開設雙學位課程 為香港學生打開進入歐洲大門

展望未來，盧教授稱若雙方日後合作順利，可以考慮開設雙學位課程，學生於兩校分別修讀兩年，完成四年制課程後可取得兩校的畢業證書。Dr. Turo對此亦表示認同，更指持有歐洲大學的畢業證書有助香港學生打開進入歐洲發展的大門。

Dr. Turo亦分享芬蘭與香港的相同之處，例如兩地都面對人才荒，而芬蘭為了吸引年青人留在當地發展，他的大學的其中一項工作是扶持企業發展及走向國際化，為下一代提供機會，相信若香港做到同樣的事，將有助吸引香港年輕人留港發展。

聖方濟各大學於上周五（1日）獲教育局宣布正式成為應用科學大學。