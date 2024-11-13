浸大、理大與長者合辦跨代共融活動　冀改善跨代關係

長者和年輕人的跨代隔膜，似乎是每個世代定然會出現的事，特別近年先後出現的社會事件和疫情，更影響兩代關係。為了促進跨代共融，改善跨代關係，自2021年5月起，香港浸會大學文學及社會科學院，以及香港理工大學樂齡與家庭研究中心，在李錦記家族基金和擇善基金會的贊助下，合辦了「I-GESS 跨代共學5Cs班」。項目邀請了一班長者與大學生共同策劃活動，日前選址中華基督教會蒙民偉書院，以「跨代共融」為主題，與學生交流，促進中學生和長者的互相了解。

攝影：黃寶瑩



香港浸會大學黎永亮教授及香港理工大學白雪教授認為，2019年的下半年是香港年輕一代和年長一代之間的跨代關係最低點，主要原因是對當時社會問題的看法存在分歧，再加上及後幾年的疫情，令到跨代關係缺少機會和時間修復。

主辦團體期望活動可加強跨代互相理解、包容接納，令社會更和諧外，亦希望各界認識「跨代共融」的重要性及好處，推動以創新視角將「跨代共融」融入學校課程中，建立學生優良品格及美德。

書院副校長冀學生更包容長者 同時連繫社會

今次在中華基督教會蒙民偉書院舉行的跨代共融活動，是由浸大學生和長者共同策劃，為中學生設計不同類型的活動，讓他們加深對長者的了解，而長者亦能打破刻板印象。書院副校長霍碧珊坦言：「中華文化十分重視孝道，因為這象徵著傳承。」

霍副校長認為中華文化十分重視孝道，因為這象徵著傳承。

以往蒙民偉書院曾參加過I-GESS的活動，當時是以「生命教育」和「同理心」為題，而今次再度參加「跨代共融」活動，霍副校長希望學生能運用自己的所學所識去幫助長者：「溝通、尊重和包容是十分重要，特別新生代小朋友的耐性可能相對較弱，所以當他們運用自己的所學所識去幫助長者時，一方面能增加其耐性，更能發揮同理心去包容長者，另一方面亦能加強學生與社會的連繫。特別在計劃結束後，不少學生均表示更願意做義工，實踐我們學校的關注項目『服務學習繫社群』！」

中學生表現令活動設計者驚喜

Ryan是其中一位參加I-GESS的大學生，今次他與長者所設計的活動為「人生大富翁」，讓中學生思考三、四十年後的自己，亦能讓長者回憶起年輕的自己。「我都有留意到關於關愛座的爭議時不時就會出現，所以另外亦設計了一個活動讓中學生感受身體機能受限的感覺，他們從中能了解到長者平時的不便，希望令他們將來更願意關顧長者甚至其他人的需要。」

Ryan設計了「人生大富翁」，讓中學生思考三、四十年後的自己，亦能讓長者回憶起年輕的自己。

▼▼▼即睇當日活動精彩照片▼▼▼

長者認為互相理解、尊重為重中之重

對於參與活動的長者而言，今次的經驗確實拉近了他們與年輕一代的距離，同時亦促進長者對新時代的認識，令他們的晚年活動變得更精彩豐盛。其中一位長者Raymond雖然已經69歲，但仍然精神十足。他承認在過往幾年，跨代關係確實有所惡化，令到兩代的溝通越來越少。「不過今次活動之後，我對年輕一代的看法有所改變，他們其實十分願意與我們溝通！」他補充道：「我認為要保持良好的跨代關係，最重要是互相理解，互相尊重，這樣才能建立一段理想的關係。」

Raymond認為要保持良好的跨代關係，最重要是互相理解，互相尊重。

香港浸會大學文學及社會科學院以及香港理工大學樂齡與家庭研究中心現誠邀志同道合的學校和組織參與這個項目，共同推動跨代關係的積極發展，攜手塑造一個更和諧共融的未來。想要深入瞭解項目細節和合作機會，請到訪項目的網頁。如有任何疑問或需要進一步討論，歡迎聯繫李小姐（hazylee@hkbu.edu.hk）或姜小姐（hy-amber.keung@polyu.edu.hk）。

（資料及相片由客戶提供）