理大應用數學系　創新跨學科組合課程　數學與Fintech兼備

在這個大數據驅動的時代，從Netflix或TikTok的智能推薦，到日益複雜的金融市場操作，數據分析與金融科技早已滲透我們的日常生活。想成為引領未來的搶手專才？香港理工大學《應用數學及金融分析（榮譽）理學士組合課程》（聯招編號：JS3220）將為你提供最佳的起步平台，助你在金融與科技領域發揮所長！



數學與金融科技的黃金結合——課程設計與理念

2025年，香港理工大學應用數學系結合市場需求，重新設計課程以應對行業快速變化。理學院副院長兼應用數學系副教授施能聖博士（Dr Raymond Sze）指出：「金融行業對數據分析(Data Analytics)人才的需求以幾何級數上升，尤其是在金融科技(FinTech)的迅速發展下，對具備金融知識、數據分析與編程技能的畢業生非常渴求。」

施博士強調，此全新課程現正接受2025/26年度入學申請，目標是培育能夠在金融分析、金融科技及應用數學跨學科領域中脫穎而出的專才。課程設計強化學生的數學與統計基礎，結合電腦編程技能，特別注重跨學科知識在投資與金融領域的實踐應用，為學生在數位金融界或創新的學術研究奠定堅實基礎。

理學院副院長施能聖博士（Dr Raymond Sze）指出，金融行業對數據分析人才需求激增，尤其是金融科技發展下，具備金融知識、數據分析與編程技能的畢業生極受市場渴求。

三大主修方向助力職涯發展

課程提供三大主修方向，學生在完成一年級基礎課程後可選擇最切合其興趣及職業規劃的方向：

• 應用數學(榮譽)理學士*：教授深厚的數學基礎，為有志從事學術研究或進一步深造的學生提供支援。

• 投資科學及金融分析(榮譽)理學士：重點培養學生利用數據與數學模型在金融分析與投資決策中的戰略應用，訓練未來的金融分析師。

• 量化金融及金融科技(榮譽)理學士*：針對金融科技的最新趨勢，著重培養學生掌握程式設計及金融科技工具的實踐能力。

完成第一年基礎課程後，學生可根據個人興趣及能力，選擇最適合的主修方向，為未來的深造及職業規劃奠定基礎。

從課堂到實戰——全方位的學習體驗

香港理工大學重視理論與實踐的結合，課程中安排了大量與職業接軌的學習體驗，讓學生能夠學以致用，提升競爭力。

實習機會

學生可參加金融機構或科技企業的實習項目，接觸真實的行業環境，獲得寶貴的實戰經驗。同時，學校亦鼓勵學生參與海外交流項目，拓展國際視野。

實用課程設計

課程涵蓋時下熱門的算法交易（Algorithmic Trading）、機器學習（Machine Learning）及金融數據分析等實用科目，並邀請業內專家擔任客席講師，讓學生掌握最前端的知識與技能。學系亦鼓勵學生在完成課程後持續進修，以跟上日新月異的職場需求。

專業資格認可

在專業認證方面，主修之一的《投資科學及金融分析(榮譽)理學士》課程已獲特許財務分析師協會（CFA Institute）認證大學畢業課程資格，課程內容涵蓋「特許財務分析師第一級考試」大部份範圍，有助同學更易考取特許財務分析師CFA資格，更可申請相關獎學金。此外，畢業生更可申請「香港證券及投資學會」部分專業資格評核豁免，助力快速取得相關專業資格。

開拓多元職涯——畢業生的亮麗前景

數據分析和金融科技領域的人才需求持續增長，理工大學畢業生在就業市場中具備明顯優勢。

高薪與快速增長：據業界報告，金融行業起薪點高且薪金增長潛力大，畢業後三至五年的薪酬增幅顯著高於其他行業。

廣泛職業選擇：無論是從事金融科技、數據科學、保險、投資管理，還是進一步攻讀碩士或博士學位，此課程畢業生都能勝任自如。

保持好奇心打好基礎

「在金融和數據分析領域，有三個關鍵值得關注。首先，統計和數學知識，如微積分和多變量分析，為同學們提供了理解數據的基礎。而使用現今流行的編程工具，如Python，能幫助學生計算及分析複雜的數據並應用於實際工作。」畢業於應用數學系，現職保險公司數據分析及數據科學副總監的David分享他的職場心得。

畢業於應用數學系，現職保險公司數據分析及數據科學副總監的David分享他職場心得。

「其次，受惠於高速提升的電腦計算能力，商業決策者如今更容易掌握複雜的數據模型，獲取重要資訊，這對實際應用具有巨大價值。」David補充道，該課程結合了商業與金融的核心知識，讓學生在掌握統計學與編程技能的同時，還能深入了解商業模型與數據產品的實際應用。他以自身經歷為例，回憶在上海一家期貨公司實習的日子：「那次實習讓我直接參與期貨買賣，並學會如何進行量化分析，這不僅拓寬了我的視野，還極大提升了我對客戶需求的理解，尤其在保險業中發揮了關鍵作用。」

David亦勉勵有志報讀此課程的同學：「要時刻關注金融行業的最新趨勢，並保持開放態度，積極學習新的知識與技術。這將幫助你們更好地迎接未來的挑戰與機遇。」

課程結合商業與金融知識，讓學生掌握統計與編程技能，並深入了解商業模型與數據產品應用。

兩位籲應屆文憑試考生時刻關注金融趨勢，保持開放態度，積極學習新知識與技術，以更好迎接未來挑戰與機遇。

跨學科融合——理大引領教育新模式

香港理工大學將於2025年成立「計算機及數學科學學院(Faculty of Computer and Mathematical Sciences)」，推出《計算機及數學科學組合學士課程》（聯招編號：JS3006），學生在完成首年基礎課程後，還可選擇進修應用數學、數據科學或金融科技相關主修，享有更大彈性與選擇。

別錯過聯招截止日期！

想成為數據與金融領域的明日之星？立即行動，報讀理工大學《應用數學及金融分析（榮譽）理學士組合課程》。

• 聯招編號：JS3220

• 截止日期：2024年12月4日

* 待批

想了解更多課程內容，可瀏覽網頁https://www.polyu.edu.hk/ama/study/ug/amfa/

(資料及相片由客戶提供)