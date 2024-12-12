城大舉行李兆基學生宿舍村開幕及命名儀式

香港城市大學（城大）於12月6日舉行李兆基學生宿舍村開幕及命名儀式，標誌着城大致力為學生創造優質教育和生活環境方面一個重要的里程碑。



恒基兆業地產集團（恒基兆業地產）創辦人李兆基博士自2006年以來，一直熱心支持城大發展。為答謝李博士的長期支持和慷慨捐助，城大將第六座宿舍命名為「李兆基堂」。2018年，李博士透過「李兆基基金」再向城大捐贈鉅款，進一步支持城大長遠發展。為表彰李博士的慷慨捐助，城大將位於馬鞍山白石的學生宿舍命名為「李兆基學生宿舍村」。

城大向恒基兆業地產致送紀念品，銘謝恒基兆業地產及李兆基基金對城大的持續支持和慷慨捐助。

城大校董會主席黃嘉純先生在歡迎辭中銘謝李博士的持續支持和慷慨捐助。他說：「數十年來，李博士以其遠見卓識和熱忱，積極推動香港、內地及海外教育發展，並致力培育年青人。」

他續說：「李博士培育年輕人才的志向，與城大以創新推動社會正面改變和激發活力的理念不謀而合。李博士長年累月的捐贈對城大發展影響深遠，包括兩個冠名講座教授席、一個教授席，以及各類型交流獎學金和優秀學術獎學金。」

城大校長梅彥昌教授亦向李博士表達衷心感謝，並特別鳴謝他的家人，包括李家誠博士，以及恒基兆業地產對大學的無間支持。他說：「李博士堅定不移的支持，使城大得以投入更多資源推動長遠發展，透過啟發性、互動性和創新性學習培育下一代。宿舍村的開幕對城大意義非凡，今年除了是城大慶祝校慶30年，最近城大在聯招的學生申請數目更是冠絕八大，充分印證城大培育下一代的努力和決心。」

恒基兆業地產集團主席李家誠博士表示：「我很高興見證香港城市大學李兆基學生宿舍村開幕。李兆基基金及恒基兆業地產多年來一直支持內地、香港和海外教育。我們深信培育青年發展，啟發他們發揮潛能，日後必定能為社會帶來貢獻。學生宿舍村不單是一個生活空間，同時是年青人互相交流，激發創意和靈感的搖籃。隨着新宿舍正式入伙，我期望可為學生帶來更多啟發，協助他們建設屬於自己的美好未來。」

出席李兆基學生宿舍村開幕及命名儀式的恒基兆業地產嘉賓亦包括李徐子淇女士、副主席林高演博士及一眾公司管理層。此外，多名城大校董會成員及管理層亦有出席儀式。

李家誠博士（右二）和李徐子淇女士（右三）在鍾瑞明博士（右一）及黃嘉純先生（右四）陪同下參觀學生宿舍設施。

李兆基學生宿舍村位於馬鞍山白石，於2022年開始建造，並於2024年第三季落成，為城大學生提供超過2,000個宿位。宿舍村採用先進的「組裝合成」建築技術（MiC），整個建築群涉及超過1,300個模塊。除了房間外，宿舍的公共空間、走廊、洗手間和機房，均採用MiC技術建成。

此外，城大致力於構建可持續未來並提倡綠色環境。宿舍採用多項符合「可持續生活」和「智慧生活」的環保元素，例如在宿舍大樓的頂層安裝110塊太陽能板，以節省電力及降低電力成本；採用具成本效益的樓宇管理系統，收集實時數據以支援大廈維修等。

(資料及相片由客戶提供)