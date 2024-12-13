為全面配合國家加快發展新質生產力及推動知識產權策略的舉措，以及把握香港特別行政區政府早前發表的《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》發展機遇，香港城市大學（城大）於2024年12月4日隆重舉辦首屆深港知識產權論壇，並舉辦國家知識產權營運（深圳河套）轉化試點平台（簡稱試點平台）的設立儀式。當日匯集國家級、省市級、河套區以及香港特區在科技轉移領域的政府官員、專家學者、產業領袖及企業代表，旨在推動知識產權在國內市場的轉換與應用落地，協助推動粵港澳大灣區、以至全國及全球創新生態圈建設。



出席試點平台設立儀式的嘉賓包括︰國家知識產權局知識產權運用促進司司長王培章先生、廣東省市場監督管理局（知識產權局）副局長黃紹龍先生、深圳市市場監督管理局（知識產權局）黨組書記、局長蔡英權先生、深圳市河套深港科技創新合作區深圳園區發展署副署長余傑先生、深圳市市場監督管理局（知識產權局）黨組成員、二級巡視員莫熙玲女士、城大校長梅彥昌教授、城大高級副校長（創新及企業）楊夢甦教授、城大副校長（內地策略）暨城大（東莞）執行校長魯春教授、城大協理副校長（內地合作）陳福榮教授，及城大知識轉移處處長吳振富教授。

試點平台的成立標誌着港深在技術轉移和知識產權領域的合作邁出了重要步伐。試點平台將依託城大的科研力量及國際創新資源優勢，在國家知識產權局的指導下，通過構建全球知識產權資料庫及整合國內製造業需求等多項舉措，打造具有國際特色的全流程產學研協同創新技術轉化體系。

城大校長梅彥昌教授與嘉賓參觀論壇展覽。

王先生在致辭中表示：「知識產權的有效運用是推動創新的重要引擎。國家知識產權局將繼續支持試點平台，推動創新成果的高效轉化，並協助大灣區成為全球知識產權運用與技術轉移的核心區域。」

黃先生說︰「廣東省將進一步深化與香港特區和深圳的合作，共同建構更完善的知識產權服務體系，推動科技成果的高效轉化，為區域經濟高品質發展提供強大動力。」

蔡先生說︰「深圳作為科技創新的前沿城市，將知識產權作為推動創新發展的核心動力。透過與香港特區和廣東省的深度合作，我們將進一步加強技術成果轉化，推動知識產權的高效運用，協助大灣區在全球創新競爭中佔據更加重要的地位。」

梅校長在致辭時說：「城大一直積極配合推動大灣區的發展，河套合作香港園區將成為香港與內地的重要合作平台，有助促進大灣區內加深了解、分享和夥伴協作關係。港深在科技和產業創新方面合作基礎雄厚、潛力巨大，未來將充分發揮自身優勢，進一步加強在教育、科研、成果轉化等領域合作。這亦對城大的學生、教員和研究人員來說是個好消息，他們將有更多重要機會，可通過該園區進行學習和研究，攜手構建深港科技產業協同創新生態圈。」

城大舉辦首屆深港知識產權論壇，多名國家級、省市級、河套區以及香港特區在科技轉移領域的政府官員、專家學者、產業領袖及企業代表出席。

此外，城大一直致力於促進科學研究成果的高效轉化，建構開放的創新生態系統。在同日舉辦的首屆深港知識產權論壇，匯集多個前沿科技領域的創新技術，充分展現跨學科合作推動科技創新和解決全球性挑戰的巨大潛力，為港深兩地的技術交流與合作提供重要平台，促進創新成果的共享與應用。城大希望透過論壇推動更多前沿科技成果服務社會需求，實現深港協作與知識共創的雙贏局面。

(資料及相片由客戶提供)