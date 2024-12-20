投身警隊守護香港 港專DAE【學警預備訓練】課程助你成就夢想

警隊肩負維持社會治安、打擊罪案、保護市民生命財產安全的重任，其工作充滿挑戰和意義，同時亦享有優厚的福利待遇和清晰的晉升階梯，現時警員起薪點高達$28,940，吸引一眾有志青年投身其中。近年，警隊積極招募生力軍以填補逾6,600個職位空缺，為有意加入警隊的人士提供了難得的機遇。香港專業進修學校（港專）作為「香港警察學院」指定院校，獲邀合辦應用教育文憑 DAE「學警預備訓練」課程，為有志投身警隊的人士成就學警之路。



報讀港專DAE【學警預備訓練】 無縫銜接成為正式警員

港專與香港警察學院攜手合辦的DAE「學警預備訓練」課程，加入警察面試技巧訓練及入職遴選體適能訓練元素，提升學員競爭力，以符合警察招募及體能要求。課程涵蓋「香港警隊實務」、「警隊入職準備」及「體能建立及思維啟發」3個指定選修科目，為學員提供警隊實務及入職訓練，提高學員對警務工作的興趣。

課程將於2025年9月開課，為期一年，成功完成課程，學員將獲得相當於中學文憑試（DSE）5科2級的資歷，符合警隊及其他紀律部隊的入職資歷。成功通過由警察招募組遴選的學員，更可獲安排到位於黃竹坑的「警察基礎訓練學校」，由資深警隊教官親自教授3個指定選修科目。而港專則負責教授必修及補充科目，讓學員完成課程後能「無縫銜接」，即時進入警察學院進行學警基礎訓練。

DAE「學警預備訓練」課程涵蓋「香港警隊實務」、「警隊入職準備」及「體能建立及思維啟發」3個指定選修科目。

港專：多年培育紀律部隊精英‧信心保證

港專擁有豐富的教學經驗和資源，多年來致力培育紀律部隊人才，並與各個紀律部隊建立了緊密的聯繫。過去修畢「保安及紀律部隊」課程並選擇投考紀律部隊的學員人數眾多，其中投考警隊及懲教署的學員更大部份成功通過面試及體能測試，「入班」率高。即使未能通過遴選的學員，也能在港專修讀「學警預備訓練」的3個指定選修科目。港專將提供全方位支援，例如推薦學員參加警隊3大培訓計劃，包括警隊學長計劃、水警學長計劃和荃承計劃，並提供體能提升訓練、面試工作坊、警察招募講座、成功投考人士或警官經驗分享及參觀警隊不同部門等，以裝備學員投考警隊。

港專將為學員提供全方位支援，例如推薦學員參加警隊3大培訓計劃，包括：警隊學長計劃、水警學長計劃和荃承計劃

另外，港專導師的密切支援亦是學員取得高成功投考率的至勝關鍵。學員從修讀課程、投考紀律部隊的過程、到考入學堂受訓、以至畢業入職後，但凡遇上任何問題，港專導師都會持續提供專業諮詢及意見。為了讓學員能夠輕鬆達到投考紀律部隊所需的體能要求，港專更特設兩個專用健身室，讓導師為學員進行各種針對性體能訓練，包括心肺耐力、肌力、肌耐力和爆發力等鍛鍊，學員更可於課餘繼續免費使用健身室及球場設施，為成功投考作全方位支援。

DAE畢業生表現卓越 囊括各紀律部隊嘉許獎項

港專DAE畢業生在各個紀律部隊訓練學院入班受訓時憑著優秀表現，勇奪多個嘉許獎項，包括警隊「銀笛獎」、懲教「金笛獎」、海關「最優秀學員獎」及消防「金斧頭獎」等，成績斐然。

港專畢業生在各個紀律部隊訓練學院入班受訓時憑著優秀表現，勇奪多個嘉許獎項。

多元出路 成就無限可能

港專DAE應用教育文憑「學警預備訓練」課程現正招生，適合中六離校生或年滿21歲或以上、有志加入警隊的香港居民報讀。完成課程的學員，除可投考警隊，還可憑等同DSE5科2級的資歷，投考其他紀律部隊，如懲教署、海關、入境事務處、消防處等，或選擇繼續升學，例如報讀高級文憑課程，再銜接學士學位課程，發展空間廣闊。而港專DAE應用教育文憑課程畢業生報讀港專的高級文憑課程，更可獲優先取錄。

設兼讀制課程 助在職人士追求夢想

除全日制課程外，港專同時設有兼讀制應用教育文憑「學警預備訓練」課程，上課時間將安排在平日晚間及週末全日，適合在職人士修讀。學員最快15個月可修畢全部8個科目，而最長則可於4年內完成，修讀期較具彈性。事實上，過去有不少兼讀制DAE紀律部隊課程畢業生成功投考警隊，例如在早前舉行的警察畢業會操中，港專有多位畢業生順利完成學警基礎訓練，當中年過40的梁同學更憑優秀表現，勇奪警隊「銀笛奬」，令人鼓舞，同時亦證明，只要存有追求夢想的心，年齡並不會是任何阻礙。

課程資訊及報名方法：https://bit.ly/3OYPckL

課程資歷：

香港資歷架構認可

資歷級別：3

資歷名冊登記號碼：22/000854/L3

登記有效期：1/1/2023 至 31/8/2026

(資料及相片由客戶提供)