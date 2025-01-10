從社會服務到創新科技　城大學生積極推動社會正面發展

香港城市大學學生焦瑾珊、校友陳景林和鄧子康在各自領域均取得卓越成就。不論是運動員焦瑾珊以成為社工為目標，陳景林致力投身青年服務，以及鄧子康創立網絡安全品牌，大家追求個人夢想的同時，亦以實際行動影響社會，致力將所學所識回饋於大眾。



焦瑾珊：體育、學業雙線發展 冀成為社工幫助同路人

香港殘疾乒乓球運動員焦瑾珊近年在國際賽場屢獲殊榮，例如在第四屆亞洲殘疾人運動會勇奪銀牌，無疑是本地體育界的新星。在2023年，她同時踏上另一條賽道，成為城大社會科學學士課程的學生，現時二年級的她則解釋道：「因為以前得到過社工的幫助，所以我希望之後能主修社會工作，回饋社會。」

香港殘疾乒乓球運動員焦瑾珊在2023/24學年成為城大社會科學學士課程的學生。

要同時兼顧「全職運動員」和「全職學生」兩種身份，難度和壓力之大非常人能夠想像，特別瑾珊一年好有幾個星期都要遠赴海外作賽，分配於學業上的時間更是有限。幸而有賴城大老師伸出援手，她才能做到學業、體育雙線同時發展：「如果我要離開香港去比賽，我會發電郵予老師們，然後他們會幫我錄下課堂供我自己回看。假如有甚麼不明白，老師們更會為我舉行網上補課，讓我能跟上學習進度！」

有賴城大老師伸出援手，瑾珊才能做到學業、體育雙線同時發展。

她接着的目標是取得2028洛杉磯殘奧的乒乓球資格。至於在學業方面，矢志成為社工的她表示現時對社福相關的課堂很感興趣，更因而研究過外國對支援SEN學生的相關政策。「儘管同學們說修讀社會工作很困難，而且實習時數很長，但我依然希望能朝着這個方向發展！」

陳景林：當選十大傑出大專學生 致力投入於青年服務

在香港十大傑出大專學生選舉2024的得獎名單之中，城大學生佔去其三，而陳景林（Derek）便是其中之一。Derek畢業於城大人文社會科學院公共及國際事務學系，主修公共政策與政治，「其實我中學是修讀經濟和BAFS，但實習過後發現這並非自己感興趣之事，反而公共服務和政務更吸引我，所以大學選科時，便毅然離開自己的舒適圈，選讀公共政策與政治。」

陳景林（右）是香港十大傑出大專學生選舉2024的得獎學生之一。

Derek在入讀城大時已經熱衷於參與青年服務事宜，希望能幫助同齡層，「特別是由頭開始籌辦活動的經驗更是難得。」他曾擔任香港青聯學生交流網絡的主席，「去年7月，我以團長身份帶領40人前往北京，參觀故宮和一些央企，讓大家了解國家發展。適逢奧運年，我們更有機會去國家體育總局的訓練基地，見證中國代表們為了金牌而付出的努力。」

陳景林（左二）曾於「慶祝中華人民共和國成立七十五周年系列活動：金紫荊廣場升旗禮」擔任司儀，服務範疇從學生層面跨界到社會層面。

青年服務以人為本，其中人際、行政、溝通等等都有機會出現問題，故Derek笑言自己的解難能力因此而有所進步。他曾協助香港青年聯會與彭博、香港金融管理局合作，籌劃「大灣區金融科技人才發展計畫」，帶領學生參觀不同企業，親身接觸業界。此外，他更於「慶祝中華人民共和國成立七十五周年系列活動：金紫荊廣場升旗禮」擔任司儀，服務範疇已從學生層面跨界到社會層面。

鄧子康：將公關結合創科 創立網絡安全智能平台

近年創科已成為不少行業的發展新方向，社交網絡更是市場推廣的兵家必爭之地，只要收集和分析其中的大數據，便能為品牌擬定下一步發展策略，而城大專業英語傳意畢業生鄧子康（Brian）深諳此道理，便決定創業，開發人工智能平台EARFUL，助企業防範各種公關危機，以至捕捉市場趨勢、分析消費者動向。

鄧子康明白網絡平台是市場推廣的兵家必爭之地，故開發人工智能平台EARFUL，助企業防範各種公關危機。

儘管創業與自己的專科看似南轅北轍，但Brian直言其實很有關聯：「專業英語傳意有不少與企業傳訊及運作相關的課程，特別有些老師本來亦有創業，他們除了會與我們分享自己的經驗外，亦會邀請業內人士演講，讓我們能從不同角度了解行業實況。」Brian透露自己實習時會接觸到不同的數碼市場推廣項目，他更曾為NGO設立網上平台和社交媒體帳號，累積實戰經驗，為他日後創業打下基礎。

就學時曾在業內人士演講中吸取經驗，現時創業成功後，鄧子康（左一）亦不時重返校園為城大的學弟、學妹分享心得。

EARFUL通過監察及收集不同網站及短片分享平台的數據，作出情感分析，再制定針對性的自動化品牌安全方案，包括網上言論中和、維基百科保護等等獨有科技，十分適合活躍於網上平台的企業。正因為是集科技和品牌推廣於一身，他的平台能吸引企業所用，短期內更會落戶於韓國和北美。他直言憑著本科所學，加上努力自學的數碼科技知識，終成功研發出能針對企業所需的智能平台，讓他對香港創科未來發展充滿憧憬，「我希望能透過不同的創新科技，為社會帶來正面影響！」

（資料及相片由客戶提供）