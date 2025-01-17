聖方濟各大學40周年晚宴　校長盧鐵榮：今日成果有賴多代人努力

聖方濟各大學（方大）於2025年正式踏入40周年，於上周四（1月9日）舉行「40周年感恩．團聚晚宴」，歷任及現任校長、教職員、善長、校友於晚宴上聚首一堂，見證聖方濟各大學的重要日子及回顧發展歷程，由最初的明愛徐誠斌書院、升格為學院及明愛專上學院、以至通過評審升格大學及成為應用科學大學的多個里程碑。



聖方濟各大學署理校長盧鐵榮教授引述與校牧杜國明神父的對話，指出40年在《聖經》之中有特別意思，因為《出埃及記》也同樣是40年，累積多代人的努力而成。方大前身的明愛徐誠斌書院於40年前成立時，已經以成立一間大學為目標，「40年後的今日能夠成事，好像《出埃及記》感受很深」，直言方大全靠歷任校長、校董會成員、教職員才能踏入40周年，在此向他們表達衷心的謝意。



聖方濟各大學於2025年正式踏入40周年，於上周四（1月9日）舉行「40周年感恩．團聚晚宴」，啟動聖方濟各大學40周年校慶的一連串慶祝活動。

閻德龍神父：方大多年來秉承明愛「以愛服務」傳統

香港明愛總裁及聖方濟各大學校務會副主席閻德龍神父於聖方濟各大學40周年晚宴上致歡迎辭，表示方大多年來為社會培育人才，亦感謝各方友好的支持。

聖方濟各大學「40周年感恩．團聚晚宴」於調景嶺校舍明之剛多功能體育中心舉行，晚宴設34席，出席嘉賓達411人。

香港明愛總裁及聖方濟各大學校務會副主席閻德龍神父於致歡迎辭時表示，方大多年來一直秉承香港明愛「以愛服務」的傳統，為社會培育有豐富學識才能、具職業道德、為社會福祉作出貢獻的畢業生，亦為有志於學業的學生提供優質的高等教育。

閻神父稱方大在過去40年的發展經歷無數挑戰，但仍於去年升格為大學，同年成為應用科學大學。他特別感謝各方友好多年來無私地給予意見，鼎力捐款支持大學發展，「沒有你們這班天使，大學的發展絕對不能同日而語」。

前校長廖炳祥博士：升格過程屬「摸着石頭過河」

前明愛徐誠斌學院校長廖炳祥博士，於晚宴上以視像形式致辭，形容明愛徐誠斌學院發展成為專上學院的過程屬「摸着石頭過河」。

前明愛徐誠斌學院校長廖炳祥博士，於當晚視像致詞，祝賀方大建校40周年。廖博士指學院最初是一所小規模的職業導向學校，當時辦學團體期望能在短時間內升格為專上院校，但缺乏營辦高等教育的經驗及人才，於是提拔當時較有能力的人士擔任要職，而自己亦是其中一人。

他續稱，為了符合評審要求，當時學校定期安排行業專家及教授為教職員培訓，亦鼓勵老師工餘進修，並設立良好溝通架構，讓教職員分工合作完成目標，特別感謝高等教育專家陳佐舜博士指導學院完成升格。

前校長關清平教授：選定學校特色「每年開辦一個專業學位」

前明愛專上學院校長關清平教授，於晚宴上分享任內申請現時方大校舍的過程，表示當時如果用地未有獲批將難以升格大學，申請遇上困難時會祈禱。

關清平教授是前明愛專上學院校長，他憶述學院推出首個學士課程時，曾與同事到海外考察，而為了使課程更具特色，特意於每個學年加入一個通識課程，培養學生價值觀。

於關教授任內，學院獲批毗鄰明愛白英奇專業學校的校舍用地。他憶述當時申請用地是大事，若當時學校不獲批地，將難以升格成為大學。他感恩自己在校工作的10年都很開心，見證開辦多個學位課程，認為方大過去40年「行得好好」，祝願將來的40年會行得更好。

創校校長麥建華博士：升格大學之路不易 難題迎刃而解

聖方濟各大學創校校長麥建華博士於晚宴上致辭，表示升格大學的過程遇到不少困難，但問題最終總會迎刃而解，因此需要感謝天主。

聖方濟各大學創校校長麥建華博士表示，成立方大的旅程之中，其實有很多石頭擋路，但是每次亦很神奇地石頭會自己走開，需要讚美及感謝天主。他又稱方大是自資大學，但並不希望學生因無法負擔學費而被迫終止學業，因此希望盡量控制學費，所以需要一眾恩人捐款贊助支持學校營運。

他表示，辦大學除了硬件設備亦需要人才，感謝不少方大現職同事或前同事幫忙，甚至有同事從外地回流香港，使學校聚集各方經驗，令方大學生人數在本港整體學生人數下降的大環境下仍有增長，可見課程獲得家長信賴及受學生歡迎，亦獲僱主認可和支持。

署理校長盧鐵榮教授：升格應科大兼重人文教育

聖方濟各大學署理校長盧鐵榮教授於晚宴上致辭時表示，方大是一所應用科學大學，但同時兼顧人文教育，期望畢業生可以將明愛精神融入工作。

盧鐵榮教授致辭時表示，方大前身的明愛徐誠斌書院於1985年成立，當時提供商業、會計等職業導向課程為主，而現時方大課程涵蓋人工智能、醫護、社會工作等，一直回應社會需要。

他指出，方大定位為應用科學大學，特色是推廣職專教育，但亦著重人文教育，強調培養學生積極人生觀、倫理道德、社會責任感、國家認同等，期望畢業生謹記明愛精神—「以愛服務，締造希望」，並融入於專業工作。

展望將來，盧教授表示方大將發展沙田第二校區，預料可容納約8,000名學生，涉資12億元。另外，亦會向全球各地天主教中學多作推廣，招收更多外地學生，配合建設香港成為國際教育樞紐。

校名更迭見證方大發展 課程發展配合社會及學生需求

回顧聖方濟各大學過去40載，校名隨着學校發展和認受性持續提高而有所更迭。1985年，學校創校名為「明愛徐誠斌書院」，名字取自天主教香港教區第三任及首位華人主教徐誠斌。2001年，獲批按《專上學院條例》註冊，成為政府認可專上學院並正名為「明愛徐誠斌學院」。2011年，學院獲得行政長官會同行政會議通過更名為「明愛專上學院」。2023年，通過院校評審成為私立大學，並於2024年1月9日獲行政長官會同行政會議批准，授予大學名銜而正名為現時的「聖方濟各大學」。聖方濟各大學於2024年11月1日獲教育局批准正式成為應用科學大學，同年11月11日成為應用科學聯盟正式會員。