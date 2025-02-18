香港教育大學｜三大兼讀制幼教榮譽學士課程　滿足本地幼稚園需求

幼兒教育是孩子成長的重要基石，而幼稚園老師則扮演著塑造其未來的關鍵角色。在香港，幼教不僅涉及一般的教學需求，更涵蓋了多元化和特殊教育的挑戰，香港教育大學幼兒教育學系（教大幼教）的兼讀制幼教榮譽學士課程，正是致力於培育具有專業知識和實踐能力的幼師，幫助他們以創新和關懷的方式支持幼兒成長。無論是專注加強幼稚園教師專業培訓、幫助非華語幼兒融入課堂，還是提升業界對特殊教育需求（SEN）的支援，課程均提供全面的學習體驗，並為學生提供豐富的實習機會和專業導師指導，適合持幼兒教育高級文憑學生升讀。



幼兒教育榮譽學士：學習以最好的方式培育幼苗成長

即使幼苗再出色，也需要良好的培育方式及過程，才能成長為參天大樹。相信不少中學生和大學生亦是因為這份理念而選擇走上幼稚園老師的職業道路。Eunice自小已立志成為幼師，並以此作動力推動自己努力學習及堅持在職進修提升專業，「當時我詢問過不少同行的意見，大部分都推薦我選擇香港教育大學的課程。」最終，她毅然入讀教大幼教兼讀制的幼兒教育榮譽學士，用三年時間努力完成半工讀的進修生涯。

Eunice自小已立志成為幼師，並以此作動力推動自己努力學習及堅持在職進修提升專業。

「教大有很多專業的教授及導師，他們有豐富的幼教經驗，讓我們了解到教學上的技巧去解決教導幼兒的種種挑戰。」Eunice直言就學期間，最深刻是實習時期的經歷，「教大安排經驗豐富的導師觀察我的教學進度，並定期分析我的教學優劣，幫助我從反思及練習中持續成長。」她透露在實習時期曾遇到家庭背景複雜的學生，而自己見證同儕幼師如何開導、引導和教導這位小孩，令她感受到擔任幼師的使命感。

課程設有9大專修範疇，合共超過50個選修科目供學員選擇，大家可因應自己興趣發展專門才能，在幼兒教育的專業領域開拓多元化的發展路向。Eunice由曾經的幼教學生成為幼師，繼而晉升為幼稚園主任。累積多年前線幼兒教育經驗後，再得到機會轉換跑道成為社會服務部隊長及社區兒童館副館長，她用自身經歷證明：「從事幼兒教育畢業生亦能有多元化的職途發展。」

幼兒教育榮譽學士（領導與非華語幼兒）：培訓幼師之國際化教學方式

儘管廣東話是港人母語，但香港作為國際大都會，不乏一些來自海外地區的家庭，而其小孩或許因不諳廣東話，而導致在上學時學習重重難關。在幼稚園教學界資歷豐富的莫校長就提到「沉默期」這個重點：「非華語幼兒在上幼稚園時，早期是會完全聽不明白廣東話，經過一段沉默期後，便會開始跟著講廣東話，然後慢慢掌握。沉默期長短不一，我見過最長的是幾乎一整年都未曾開口。」

莫校長在幼稚園教學界的資歷豐富，明白「沉默期」是非華語幼兒學習的重要時期。

由於非華語幼兒的背景各異，故莫校長直言幼師要運用相對應的方式去教導他們，助其融入校園以至社會，而教大幼教的幼兒教育榮譽學士（領導與非華語幼兒）的課程便有效提升老師的多元文化知識和多語言教學能力。莫校長表示，教導非華語幼兒的目標是讓他們願意講和學，故要以自然、有趣、遊戲等方式進行教學，「以寫字為例，傳統教育方式是以筆劃作重心，但教導非華語幼兒時，我們則希望盡量能更形象化，使他們更容易記住。」

以往提到非華語幼兒時，大家或會認為都是南亞裔為主，但莫校長指出近年陸續有日、韓、非洲、歐洲和內地的幼兒在香港上幼稚園，所以教學方式愈趨國際化。「我負責及為數不少的幼稚園亦希望聘請曾受有相關培訓的幼師，因此教大幼教的這個課程無疑有助業界發展，而完成課程的幼師亦能有更多元化的職業路向。」

幼兒教育榮譽學士（領導與特殊需要）：幫助SEN幼童融入校園生活

有特殊需要（SEN）的幼兒需要投放更多的愛心，以及需要教師掌握相對應的教學技巧。鄭老師是一位任職多年的幼稚園老師，其中不乏接觸SEN學生的經驗，她坦言最大的挑戰在於幫助他們融入課堂：「這些小朋友容易有情緒，同時未必能夠控制自己，變相會影響到其他學生，而家長們有機會因此而投訴。」

鄭老師是一位任職多年的幼稚園老師，其中不乏接觸SEN學生的經驗，她坦言最大的挑戰在於幫助他們融入課堂。

教大幼教的幼兒教育榮譽學士（領導與特殊需要）兼讀制課程專注培訓幼師提供全納教育（Inclusive Education），除了幫助畢業生具備一般教學能力成為合資格幼師，額外提升其照料有特殊需要幼童的能力與資格。鄭老師作為該課程畢業生，她形容最深刻的一課是關於正向心理學：「當時導師帶領我們在夜晚外出進行放鬆練習，令我明白到除了學生的心理外，自己作為老師的心理同樣重要，因為只有做好自己才能帶出最好的身教。」此外，她亦提到讓SEN幼兒表達自己意見，是他們融入課堂的重中之重，「教大的課程提供不同的教學技巧予我們，這是幫助特殊需要幼兒表達自我的好工具！」

完成課程後，學員能獲社會福利署認可成為特殊幼兒工作員，能夠任教特殊幼兒工作機構，鄭老師直言這對現職幼師晉升或新入行的幼師就業都有莫大的幫助。

（資料及相片由客戶提供）