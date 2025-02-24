菁英練習生：超越學徒培訓　衝出香港爭世一寶座

要在職場大展拳腳，又不想被時代淘汰，除了要掌握專業技術，也要培養軟實力，敢於超越自我。兩位不肯在課室「坐定定」讀書的青年，決心「興趣當飯食」，將興趣發展成事業，參加職業訓練局（VTC）學徒訓練計劃，並靠著苦練和實戰經驗，取得晉身世界舞台的入場券，代表香港出戰兩年一度的世界技能大賽並取得佳績。他們不約而同表示，學徒訓練計劃不但提供職場培訓和課堂學習的機會，更讓他們解鎖潛能，蛻變成長。



師傅從旁指導 由「包拗頸」到學識聆聽

「坐喺課室讀書好痛苦！」鄧梓賢（Henry）自小喜歡汽車，熱愛運動，他形容傳統的上課模式對他猶如酷刑，完成中四後毅然離開傳統教育路徑，跟隨自己的興趣，報讀VTC青年學院的汽車維修職專證書課程，課程涵蓋車身維修及汽車噴塗相關的內容，並於課程第二年參加學徒訓練計劃，成為技工學徒，實行將興趣變成事業。

Henry投身職場不久，已有機會接觸汽車噴槍，嘗試簡單的上油作業，邊學邊做，他坦言「實踐課堂所學到的知識，易入腦好多」。汽車噴油講求眼到手到，需要不斷實戰練習才能掌握技巧，其中「扇灰」工序需要用上「陰力」才能做好，但何謂「陰力」？Henry試了好多遍也不會，師傅黎志輝（輝哥）便直接捉著他的手做一遍：「記住呢個力道！」輝哥40年前同樣以師徒制入行，際遇卻大不同，「以前嘅師傅沒受過訓練，不懂得教授學生」，手藝傳承全憑徒弟自行觀察和摸索，要多久才滿師也只能看其悟性，「以前得花十幾年手藝才及得上師傅。」但加入學徒訓練計劃就截然不同，因為計劃提供有系統的在職訓練，亦有學徒事務署監察，學徒事務主任會定期探訪學徒、評核及跟進訓練進度，學徒不用走冤枉路。Henry更坦言輝哥像他「第二個老豆」，除了技術教學，他的言行舉止也一樣注重。多得輝哥語重心長，讓他從最初進入公司時衝動「包拗頸」，到現在學會先聆聽、思考再回應。輝哥笑說Henry現在少了唱反調，但「當然還有進步空間。」

別以為室內進行的噴油工作很舒服，夏天不能開冷氣，加上全副保護裝備，還要閉門幫汽車「曬燈」加快油漆乾透，跟身處焗爐沒有分別。

Henry從前有著「包拗頸」的性格，令他與師傅輝哥的交流經常火花四濺。

告別填鴨式教學 獲全方位支持

自小患有讀寫障礙的梁梓賢(Andy) :「當時已預感有一天會跟唔上學校進度。」中學時成績不斷退步，「唔係我學唔識，只係唔夠時間。」他無奈說，「老師仲有幾十個學生要處理，唔會將焦點放在你身上。」後來Andy決定擺脫傳統教學的束縛，參加了學徒訓練計劃，一邊在營運資訊科技業務的Go4Fiber 中擔任工程技工(網絡) 學徒 ，一邊修讀職專文憑（資訊科技），因為教學方式轉為體驗式學習，更適合Andy，令他漸漸對讀書重拾信心。

Andy入行後有機會到特別的地方外勤，當中汀九橋搭的工作環境讓他印象深刻。

學徒訓練著重有系統的職業教育及在職訓練，Andy形容工作「好玩之處」在於可到「一世人都未必有機會去嘅地方」應用所學，如：汀九橋塔、隧道監管站、青山發電廠。公司亦會在他進入特別場所前，為他申請各種安全執照及提供安全課程，和他出勤的師傅又會邊做邊教，完全是他夢寐以求的學習模式，就連上課時聽得「一頭霧水」的光時域反射儀（OTDR）等複雜儀器，他也在工作實戰過程中迅速掌握使用訣竅。公司更安排一個團隊指導他出戰世界技能大賽，「他們鼓勵我唔明白嘅地方多發問，千祈唔好怕。」

Andy工作時需要接觸專業儀器，例如光時域反射儀（OTDR），以分析安裝橋樑、核電廠等重要設施的結構安全。由於課堂上老師已講解，工作時再實際接觸，Andy形容「即刻通哂」。

Andy（中）與兩位公司總監兼師傅蔡鐘洽William（左）及黃家麟Gary（右）合照。

備戰大賽提升專業造詣 世界舞台中蛻變成長

Henry和Andy全情投入實戰型學習模式，更迎來代表香港出戰一生只有一次參賽資格的世界技能大賽機會，於去年九月在法國里昂與來自七十多個國家及地區的代表，在這國際性的技能舞台上比拼專業技能。

Henry透過不斷練習，成為港隊「汽車噴漆」項目代表。他感到十分榮幸能夠披上港隊戰衣，「當我中學仲係游泳運動員時，已經好恨著上呢套西裝。」如今，想不到卻在另一個技能專業領域達成心願。雖然Henry最終因為首天賽事失利而與「汽車噴漆」項目的獎牌擦身而過，但面對「逆境波」，還有師傅以電話越洋心理輔導，Henry仍然盡力使出渾身解數，完成賽事。比賽中，Henry不單認識到其他國家及地區的選手水平，處事亦變得認真，以追求質素為先。他去年訓練期完結「滿師」後也順利晉級成為師傅，並希望以汽車噴油師為終身職業。

另一邊廂的Andy，每天上班前都抽一小時練習，最終在「信息網絡佈線」項目中贏得優異獎章。出戰世界技能大賽，不只磨練技術，連待人處事及工作態度上亦見明顯進步。Go4Fiber Limited總監蔡鐘洽（William）形容Andy變得更成熟，自稱「社恐」的他也難得放膽跟各國對手交流，同時把這種心態帶回工作崗位，大大提升團隊合作精神。

Henry中學時放棄游泳運動員的身份，以為一生無緣穿起港隊西裝，想不到會在汽車噴油技能賽事中成功披上夢想戰衣。

Andy回想在預賽時中非常「I 人」，及後已能放開懷抱和各國選手交流，更為他們送上親自挑選的紀念品，待人接物上變得更成熟。

學徒制填補業界斷層

Henry和Andy的公司都十分支持學徒訓練計劃。Henry任職的皇冠汽車沙田維修中心，現時約有一成員工為職業訓練局學徒。沙田維修中心維修部經理徐漢君（Chris）指公司支持計劃多年，除了學徒制能滿足行業對生力軍的實務要求，也讓人才培訓變得更有系統，「有咗制度，無論學徒與師傅都更容易配合整個培訓計劃，令整個行業形象更專業，噴油不再是讀唔成書、唔鍾意讀書嘅人先入行。」他又指明確的晉升階梯讓新人「不用走冤枉路，必定會吸引更多新血入行。」

光纖用途廣泛，除了作通訊用途，還可製作醫療或監察建築物結構安全風險的器材等，「但認識這行業的人不多，老師傅很多，新人卻很少。」William認為VTC提供具系統的學徒培訓計劃，對中小企的支援非常重要，「學徒在基礎工作上慢慢吸收新技能，同時分擔了一部分工作量，讓公司有餘力發展業務。」。

皇冠汽車沙田維修中心維修部經理徐漢君（Chris）表示，VTC學徒培訓計劃具透明的學習及晉升階梯，讓年輕人更有信心入行一展所長。

Go4Fiber Limited總監蔡鐘洽（William）認為學徒訓練計劃既支援中小企，也為業界培訓生力軍。

若你想了解更多有關學徒訓練計劃，學徒事務署將於5月7日（星期三）於香港知專設計學院舉辦「VTC Earn and Learn 職學計劃十周年誌慶暨傑出菁英練習生獎勵計劃頒獎典禮」，場內設有行業博覽及即場面試、行業講座、技能體驗活動及環保巴士維修示範，費用全免。

學徒事務署網址：apprenticeship.vtc.edu.hk

查詢電話：2756 4123

（資料及相片由客戶提供）