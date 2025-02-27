DSE 2025 選科攻略｜升學專家分享　開啟多元升學路

2025年香港中學文憑試將於4月開考，中六同學積極備戰DSE之外，亦要及早為日後的升學做好準備! 立即重溫香港輔導教師協會副主席曾志滔老師(曾Sir)為DSE同學準備的升學及選科秘訣，及時行動報讀心儀課程，有conditional offer在手，無論考取什麼成績，都可經多元升學途徑完成目標！



VTC提供多元升學路徑，2025/26學年開辦超過140項全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑和文憑課程，適合中六學生報讀。

中六同學2月28日或之前報名

合資格申請人將於3月底獲有條件取錄

課程資訊及報名︰https://vtcstudy.info/adm_01_post

曾Sir：DSE只是人生其中一關，掌握關鍵輕鬆跨越

現時升學途徑五花百門，DSE同學及家長或會感到無從入手。曾Sir於講座上深入剖析現時最新 DSE 多元升學途徑及收生數據，他指出有效的DSE選科策略應要「理性先行」，「同學首要考慮個人興趣及能力，然後再平衡其他客觀因素，如行業發展趨勢及前景等，作出適合自己的升學出路。同學謹記『誰都可發光，只要找到地方』，DSE 和升學選科只是人生經歷的一部分，無論結果如何，同學們能夠選擇自己真正熱衷的科目，才能更有效率地學習，更容易發揮個人潛能。」

曾Sir強調DSE只是人生經歷的一部分，而對同學而言，升學選科沒有「最好」，只有最「適合」。

他鼓勵同學們除了 JUPAS 外，也要留意不同院校的課程選擇，及早作多手準備，例如高級文憑或文憑課程，為同學提供合適的地步點，學習專業知識，打好語文基礎，逐步拾級而上至學士學位，當中需要的時間可能與DSE後直接入讀學士學位相若。同時，同學們也要留意心儀院校及課程的報名日期及細節，部分院校更會在 DSE 考試前派發「有條件取錄」，同學們自然更安心應考。

面對眾多的課程選擇，曾sir及VTC的升學專家郭龍基先生（Jerry）提醒同學留意課程的升學出路及認證，如VTC開辦的高級文憑課程獲院校及業界認可，同學完成兩年的課程後，可選擇升讀本地或海外的學士學位課程，亦可投身職場、累積工作經驗，亦可同時兼讀課程，獲取更高學歷。除了學科的知識之外，VTC亦會透過實習及行業協作等，培養同學的軟技巧，例如創造力、探索力、觀察力及同理心等，這些不易被科技取代的特質，增強競爭力。

VTC 升學專家郭龍基先生亦與同學及家長分享未來職場的趨勢，及VTC課程如何為同學裝備專業知識及職場技巧，增強競爭力。

由VTC起步開啟升學之門

朱政龍（James）DSE放榜後便入讀VTC電訊及網絡科技高級文憑，理論與實踐並重的學習模式，讓他逐步建立紮實的 IT 基礎，完成兩年的高級文憑課程，經過Non-JUPAS途徑，獲得了兩間八大院校學士學位的錄取通知書。作為過來人的James以自身經歷，勉勵DSE同學思考自己的興趣所在，並結合自身實力，選擇適合自己的升學路徑︰「同學考試前應為自己做好期望管理，不要過於淡定或悲觀，應做多手準備，開放地了解不同的升學選擇。與中學不同，大專可以選擇自己感興趣的科目鑽研，所以最重要是把握機會報讀心儀課程，避免之後錯失良機，被迫就讀自己沒有興趣的科目或課程。」

IVE 電訊及網絡科技高級文憑畢業生James在台上寄語DSE考生管理好期望值，並做好充足準備，多了解不同的升學選擇。

James能夠下定決心揀選入讀IT高級文憑，全因James的爸爸給予的支持及鼓勵，並一直以開放和包容的態度支持 James 的選擇，並尊重他的決定。當看到 James 在 VTC 的學習過程中變得更加主動和發奮，並逐步實現升學目標，James的爸爸亦感到十分欣慰。

如果想了解如何協助子女在升學路上作出合適的選擇，以及更多親子溝通貼士，歡迎登記參加VTC及青協於3月8日舉行的《如何放手讓子女追夢》講座! 正向心理學專家蔡舒琪女士將分享應用正向心理學，協助家長跳出舒適圈，放下預設框架，接納子女的夢想，同時給予足夠肯定和讚賞，助子女一步步邁向成功。

《如何放手讓子女追夢》講座

學懂為子女驕傲 藉夢想創造未來

日期：3月8日（星期六）

時間：下午2時30分

地點：香港知專設計學院HKDI (將軍澳景嶺路3號)

講座後設校園導賞。

詳情及登記︰https://vtcstudy.info/PP_01_Talk2

（資料及相片由客戶提供）