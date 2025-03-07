香港科技大學｜全港唯一的兩年制公共政策碩士課程
公共政策是推動社會進步的關鍵，影響著經濟、教育、環境、醫療等社會的每一方面。香港科技大學「公共政策碩士課程」是全港唯一一個兩年制的公共政策碩士課程，為學生提供更多公共政策理論及方法的培訓，特別是長達八個月的政策分析項目，讓學生與業界合作，親身參與現實世界的政策分析，以及應用所學所識助機構解決問題，從而成長為知識和技術兼備的公共政策人才。
攝影：陳葦慈
公共政策是香港大專院校十分熱門的學科，涵蓋範疇廣，幾乎民生的每一方面都與公共政策脫不了關係。因此，不少院校均有開設公共政策的碩士課程，讓非修讀公共政策的本科畢業生或在職人士報讀，一方面能為香港培養相關人才，另一方面亦能擴闊他們的就業出路。
然而，大部分公共政策碩士課程是一年制，唯獨香港科技大學開設全港唯一的兩年制公共政策碩士課程（MPP），和經緯教授，科大公共政策學部副教授兼公共政策碩士課程聯席課程主任，介紹道：「兩年的課程能為學生提供更好和更全面的訓練，能透過四個學期的扎實訓練讓學生修讀更多的核心科目和選修科目！」
以實戰裝備學生 引領不同就業機會
他指課程最特別之處，在於為期八個月的政策分析訓練（PAE，即Policy Analysis Exercise）：「學生將會被分配到不同的大型機構或企業，幫助他們解決現實公共政策遇到的問題。因為公共政策對於解難能力有一定要求，而學生經過這八個月的實戰後，將會對解決真實公共政策問題有更深厚的認識。」此外，由於課程是兩年制，部分學員另會獲得四個月的實習機會，完全投入業界，將所學所識融會貫通，和教授坦言：「課堂的知識訓練，結合PAE和實習的實戰經驗，讓學生具備成為公共政策專業人士的能力。」
科大MPP的課程結構與別不同，而師資亦然，Marie N. Bernal博士，科大公共政策學部二級講師兼公共政策碩士課程聯席課程主任，透露：「MPP課程導師來自世界各地，而這種多元化背景，正好令學生接觸到不同的思考方式和價值觀。」她續表示：「我不希望學生成為只懂得讀書的人，而是有人性又了解自己，亦能在高壓環境下工作的專業人士。因此，我們提供比其他學校更多的一對一支援，再加上學生就業支援部門、健康部門等單位的合作，讓學生能朝著正確的方向成長。」
由於經過不同的訓練和實習，所以MPP畢業生的就業出路亦相當廣闊，Bernal博士分享道：「不少學生畢業後投身政府部門或知名NGO，亦有人會加入其他大型企業。」
人工智能難以取代公共政策專才
踏入數碼時代，人工智能令各行各業有突破性的變化，但和教授直言公共政策專才依然是難以被取代，「在政策方面而言，我認為對專業人才的需求會被以前更大，因為幫助政府和不同持份者解決問題，以及平衡各方所需，這是一名有能力的專業公共政策人士才能解決之事。」
Bernal博士則認為在這個變化迅速的時代，有良好的公共政策才能應對不同挑戰：「只有了解歷史，才能面向未來。儘管我們甚至連五年後的世界亦難以預視，但只要制定合適的公共政策，才能在一個又一個的難關之中，找到最佳的解決方案，從而迎接新時代。」
（資料及相片由客戶提供）