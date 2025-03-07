香港科技大學｜全港唯一的兩年制公共政策碩士課程

公共政策是推動社會進步的關鍵，影響著經濟、教育、環境、醫療等社會的每一方面。香港科技大學「公共政策碩士課程」是全港唯一一個兩年制的公共政策碩士課程，為學生提供更多公共政策理論及方法的培訓，特別是長達八個月的政策分析項目，讓學生與業界合作，親身參與現實世界的政策分析，以及應用所學所識助機構解決問題，從而成長為知識和技術兼備的公共政策人才。

攝影：陳葦慈



公共政策是香港大專院校十分熱門的學科，涵蓋範疇廣，幾乎民生的每一方面都與公共政策脫不了關係。因此，不少院校均有開設公共政策的碩士課程，讓非修讀公共政策的本科畢業生或在職人士報讀，一方面能為香港培養相關人才，另一方面亦能擴闊他們的就業出路。

然而，大部分公共政策碩士課程是一年制，唯獨香港科技大學開設全港唯一的兩年制公共政策碩士課程（MPP），和經緯教授，科大公共政策學部副教授兼公共政策碩士課程聯席課程主任，介紹道：「兩年的課程能為學生提供更好和更全面的訓練，能透過四個學期的扎實訓練讓學生修讀更多的核心科目和選修科目！」

和經緯教授，科大公共政策學部副教授兼公共政策碩士課程聯席課程主任認為兩年的課程能為學生提供更好和更全面的訓練。

以實戰裝備學生 引領不同就業機會

他指課程最特別之處，在於為期八個月的政策分析訓練（PAE，即Policy Analysis Exercise）：「學生將會被分配到不同的大型機構或企業，幫助他們解決現實公共政策遇到的問題。因為公共政策對於解難能力有一定要求，而學生經過這八個月的實戰後，將會對解決真實公共政策問題有更深厚的認識。」此外，由於課程是兩年制，部分學員另會獲得四個月的實習機會，完全投入業界，將所學所識融會貫通，和教授坦言：「課堂的知識訓練，結合PAE和實習的實戰經驗，讓學生具備成為公共政策專業人士的能力。」

科大MPP的課程結構與別不同，而師資亦然，Marie N. Bernal博士，科大公共政策學部二級講師兼公共政策碩士課程聯席課程主任，透露：「MPP課程導師來自世界各地，而這種多元化背景，正好令學生接觸到不同的思考方式和價值觀。」她續表示：「我不希望學生成為只懂得讀書的人，而是有人性又了解自己，亦能在高壓環境下工作的專業人士。因此，我們提供比其他學校更多的一對一支援，再加上學生就業支援部門、健康部門等單位的合作，讓學生能朝著正確的方向成長。」

Marie N. Bernal博士，科大公共政策學部二級講師兼公共政策碩士課程聯席課程主任，指出師資多元化是課程的一大特色。

由於經過不同的訓練和實習，所以MPP畢業生的就業出路亦相當廣闊，Bernal博士分享道：「不少學生畢業後投身政府部門或知名NGO，亦有人會加入其他大型企業。」

人工智能難以取代公共政策專才

踏入數碼時代，人工智能令各行各業有突破性的變化，但和教授直言公共政策專才依然是難以被取代，「在政策方面而言，我認為對專業人才的需求會被以前更大，因為幫助政府和不同持份者解決問題，以及平衡各方所需，這是一名有能力的專業公共政策人士才能解決之事。」

Bernal博士則認為在這個變化迅速的時代，有良好的公共政策才能應對不同挑戰：「只有了解歷史，才能面向未來。儘管我們甚至連五年後的世界亦難以預視，但只要制定合適的公共政策，才能在一個又一個的難關之中，找到最佳的解決方案，從而迎接新時代。」

Bernal博士（左）以及和教授（右）均認為人工智能仍然未能取代公共政策專業人士的地位。

（資料及相片由客戶提供）