HKDI全新數碼媒體製作高級文憑　集AI優勢培育全方位數碼領域人才

人工智能（AI）技術為各行各業帶來翻天覆地的轉變，特別是在多媒體和數碼娛樂領域，AI技術令製作成本大幅下降，製作時間減少，整體質素上升。與此同時，行業亦面對大眾娛樂模式轉變、製作團隊預算限制等各種挑戰，若有意投身數碼媒體製作產業，必須與時並進掌握AI相關技術和概念，為未來做好準備。



香港知專設計學院（HKDI）今年推出全新數碼媒體製作高級文憑課程，學生將於入學後首個學期先接觸不同範疇的基礎知識，繼而按個人興趣選修深造，為本港培養未來多媒體及跨平台數碼娛樂領域的內容創作人。



香港知專設計學院（HKDI）今年推出全新數碼媒體製作高級文憑課程，為本港培養未來多媒體及跨平台數碼娛樂領域的內容創作人。

全方位了解不同領域 再選範疇進行深造

HKDI數碼媒體製作高級文憑屬全日制課程，修學期為兩年，學生於第一個學期先學習數碼媒體製作的技術基礎，內容涵蓋美學與符號、數碼影像與生成式人工智能、動畫原理，和遊戲與互動設計基礎等，讓學生接觸不同領域，日後再按個人興趣選擇深造音樂、遊戲、攝影、動畫等不同專門範疇，為未來成為多媒體設計師、美術指導助理、數碼內容創作者、AI 概念助理、平面設計師，手機遊戲設計師等職業做好準備。

結合AI技術 學生一人之力製高質作品

課程特點在於結合最新的生成式AI美學技術，教導學生藝術指導和視覺化等不同的創作過程，幫助他們於創作過程中更具彈性，即使學生未能精於整個製作流程的所有技術，亦可憑藉AI以一人之力創造和製作各種不同的優質數碼媒體作品，打破以往行業製作流程。

以製作一條30秒長的廣告短片為例，以往可能需要4位不同方面的專才，花上3個月時間才能完成；但隨着科技發展，現時學生憑一己之力，以相若時間可以獨自完成一條高質素的廣告短片。

學習AI模型管理 進一步提升行業競爭力

面對科技日新月異、發展迅速，未來多媒體及跨平台數碼娛樂領域的內容創作人於數碼媒體製作產業必須懂得駕馭AI才能追上科技發展。因此課程亦重點裝備學生成為管理AI的人才，教導學生如何利用AI工具，以文字取代傳統媒體設計工具，從而生成圖像、音樂等多媒體內容。

另一方面，即使有科技輔助，但數碼媒體製作產業的核心依然是設計，因此課程設有三大設計核心課程，包括美學與符號學、文化研究和創意與設計思維，助學生掌握設計基本概念，日後運用AI科技作為設計工具時更得心應手。

學生AI打造虛擬偶像 與本地歌手合唱

HKDI 數碼媒體學系高級文憑學生，利用AI 技術親手打造出香港虛擬偶像歌手「Vi」。

早前HKDI 數碼媒體學系的學生利用AI 技術親手打造出香港虛擬偶像歌手「Vi」。「Vi」不但能歌善舞，更會流露與真人無異的微表情，不論是造型、台風以至個人性格都由同學一手包辦，豐姿多變。其後6位就讀音樂製作課程的HKDI學生更為「Vi」創作單曲《點線面對撞》，已於音樂串流平台上播放。

6位就讀音樂製作課程的HKDI學生，更為虛擬偶像歌手「Vi」創作單曲《點線面對撞》。

課程緊貼潮流以及重視同學意見，成為最受歡迎課程之一

另一方面，HKDI 在將 AI 課程納入數碼媒體製作高級文憑的必修課之前，已經在校內推動 AI 應用。2024 年首學期將推出「媒體設計與 AI 生成」26 小時增潤單元，並成為該學期最受歡迎的課程之一。學院透過收集學生意見，積極探索和試驗，逐步調整教學策略，加入符合業界需求的課程，以確保課程能適應未來行業的需求，提升學生的技能和競爭力，並為創意教育的未來發展奠定基礎。

HKDI數碼媒體製作高級文憑

數碼媒體製作高級文憑 （課程編號 DE114203）

●修讀期及上課形式：2年全日制

●入學條件：持有文憑考試五科二級或以上（包括中文、英文）或VTC 基礎課程文憑/職專文憑/ 職專國際文憑；或毅進文憑 / 應用教育文憑；或同等學歷

●專業認可：學生可申請成為香港設計師協會（HKDA）、香港數碼娛樂協會（HKDEA）及電影電視工程師協會（香港分會）的學生或附屬會員

●升學銜接：畢業生可報讀以下課程。視乎畢業生的個別情況，入讀相關學位課程時，可申請不同程度的學分豁免。

o香港高等教育科技學院（THEi 高科院）電影藝術及科技（榮譽）文學士

o香港浸會大學：藝術及科技文理學士（榮譽）

●就業出路：畢業生可受聘為多媒體設計師、美術指導助理、數碼內容創作者、AI 概念助理、平面設計師，手機遊戲設計師等。