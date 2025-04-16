PolyU SPEED｜九大碩士課程　培育朝陽行業精英

隨著社會進步與科技革新，各行各業對多元化人才的需求日益增長。香港理工大學專業進修學院（PolyU SPEED）因應時代變革，繼年初推出三個碩士課程後，將於2025/26學年新增六個全新碩士課程，涵蓋三大範疇：語文及傳意；科技、工程及健康學；工商及款待業管理，針對目前最缺乏人才的快速發展行業，培養具備跨學科視野與創新能力的未來領袖。



跨學科語言學習 切合教育5.0時代所需

傳統觀念常認為文科的實用性不及理科或商科，然而，語文及傳意學部主任唐嘉雯博士強調文科的獨特價值，她表示：「文科的核心價值在於其啟發思維、聯繫文化與推動創新的無限潛力。我們的新課程旨在培養能以創意與混合智慧(hybrid intelligence) 應對全球挑戰的專業人才。通過結合前沿科技與人文洞察，我們期望學生不僅能塑造豐富的文化敘事，更能為社會的多元發展注入新活力。」

語文及傳意學部主任唐嘉雯博士強調文科的獨特價值，在於其啟發思維、聯繫文化與推動創新的無限潛力。

新推出的「中文創意寫作及媒體文化文學碩士*」融合中文研究、創意寫作、AI輔助媒體創作及媒體文化研究，培養學生在數碼內容創作、品牌故事講述、劇本寫作及沉浸式娛樂等領域的專業能力，幫助他們在多變的媒體環境中脫穎而出。另一課程「人工智能與科技輔助語言教學文學碩士*」則聚焦教育5.0時代的需求，整合AI教學工具及語言教育科技的最新知識，裝備學生以創新教學法應對數碼時代的跨學科合作挑戰，為教育行業注入新活力。

從管理角度了解人工智能和建築

科技、工程及健康學部同樣走在創新前沿，其年初推出的「醫療服務管理理學碩士」及「智慧工程及建築理學碩士」深受業界與學生歡迎。新學年，學部將新增「人工智能及新興科技（管理應用）理學碩士*」，教授學生如何將AI及新興技術融入職場，提升組織效率與創新能力。另一新課程「建築法及爭議解決理學碩士」專為建築專業人士及法律從業者設計，涵蓋建築管理、法律知識及替代性爭議解決方案，促進跨專業協作，為行業提供實用且具前瞻性的技能培訓。

學部主任陸偉强博士闡述學部願景：「面對全球科技與社會的急速變革，PolyU SPEED致力於引領教育創新，培育具備前瞻視野與跨學科能力的領袖。我們期望學生不僅能適應未來挑戰，更能成為推動科技進步與可持續發展的關鍵力量，為香港及全球創造更美好的明天。」

科技、工程及健康學部主任陸偉强博士期望學生不僅能適應未來挑戰，更能成為推動科技進步與可持續發展的關鍵力量。

迎合數碼轉型與可持續發展之浪潮

工商及款待業管理學部年初推出的「綠色商業管理理學碩士」與ESG理念緊密結合，收生人數大超預期。新學年則緊扣全球數碼轉型與可持續發展的趨勢，推出「數碼業務及市場營銷管理理學碩士*」回應企業對數碼營銷、電子商務及數據分析人才的迫切需求，教授學生運用人工智能及大數據制定市場策略，幫助企業在全球市場中保持競爭力。另外，「可持續旅遊及酒店管理理學碩士*」培養學生以創新思維管理旅遊及酒店，強調行業適應力與可持續發展，幫助畢業生為行業創造長遠價值。

學部主任黃舜敏博士強調課程的意義：「在全球數碼轉型與可持續發展的浪潮下，我們的新課程回應業界對數碼化與綠色發展的迫切需求，通過融合前沿知識與實務應用，裝備學生以變革者的身份，推動企業與社會邁向更具韌性與責任的未來，為香港及全球創造長遠價值。」

工商及款待業管理學部主任黃舜敏博士表示，新課程能在全球數碼轉型與可持續發展的浪潮下，回應業界對數碼化與綠色發展的迫切需求。

碩士課程畢業生將獲全球百強大學理大頒授學位

PolyU SPEED院長陳繼宇博士，MH，太平紳士表示，學院的碩士課程在過去一年取得了顯著的發展，新增的課程不僅回應了市場對優質人才的迫切需求，更強調了跨學科教育的重要性。他指：「畢業生將獲得全球百強大學香港理工大學頒授的碩士學位，這將使他們在職場上享有顯著的競爭優勢，並為他們的職業生涯提供堅實的基礎。」

PolyU SPEED院長陳繼宇博士，MH，太平紳士表示，學院的碩士課程在過去一年取得了顯著的發展，新增的課程不僅回應了市場對優質人才的迫切需求，更強調了跨學科教育的重要性。

上述碩士課程同時提供一年全日制及兩年兼讀制選擇，迎合不同人士的進修需要，將於2025年9月開學。

*課程須經香港理工大學最終批准。獲得批准後，課程內容和/或課程名稱可能會有所更改。

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