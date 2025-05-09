系統培訓邊學邊做　成就年輕人為業界菁英

以為學徒就一定是要「拜師學藝」，師傅有空才會過一招半式？事實上，職業訓練局(VTC)學徒訓練計劃確保註冊學徒接受有系統的有薪在職訓練，「邊學邊賺」，僱主亦會資助學徒修讀相關的專業課程，提升學徒的專業知識和技能，發展所長。有女運動教練成功轉換跑道，在男性主導的工程世界闖出一片天；有年輕人加入學徒訓練計劃，在老師及師傅循循善誘下由工程白紙，投身冷氣專業。他們都因為擔任學徒時的出色表現，獲選為今屆「傑出菁英練習生」。他們的大師兄，亦在短短幾年間由學徒晉升為建造工程監督。



獲選傑出菁英練習生 吳宗俊：我唔會有Plan B，我一定會繼續做落去

吳宗俊在內地完成了高三，雖然獲大學取錄，但他更喜歡在實際環境下動手的學習模式，於是決定來港發展，到工程公司當學徒。「初來香港不懂廣東話很內向，又不適應職場文化，不懂的地方都不敢發問。」吳宗俊說做了三、四年，「連最基礎的雪種類別都唔識分」。幸好在朋友介紹下，他參加了VTC學徒訓練計劃，兼讀制的學徒形式讓自小喜歡讀書的宗俊感到相逢恨晚，二話不說做回學生。他一邊在青年學院修讀空調製冷課程，一邊在City Facilities Management (HKG) Limited擔任冷氣及冷凍學徒，邊學邊做。吳宗俊指學徒主任會定期跟進及探訪，「學徒訓練計劃有制度，好有系統地培訓，令我迅速成長。」他十分感激公司師傅及同事，願意主動分享經驗。他憶述有一次要維修冷氣機頭，師傅鼓勵宗俊嘗試解決問題，「最後師傅發現喉管的燒接位做得不好，當時已經六點，他出手的話半小時便可完工，他卻選擇指導我重頭再做一次。」最後齊齊OT，大家都沒有加班費，卻從此讓宗俊更有信心處理維修工作，今年更獲選為計劃的「傑出菁英練習生」。快將滿師，他說沒有「Plan B」，希望繼續進修，在冷氣工程領域拾級而上，發展專業。

吳宗俊感謝公司提供的培訓機會。

運動教練「轉跑道」做學徒 文科生惡補工程知識

學徒訓練不止吸引畢業生，計劃亦吸引希望在職場轉換跑道的人。杜沛祈（Esther）幾年前還是名運動教練，「疫情期間工作歸零，當時已27歲，是時候決定人生路向。」她認為學徒訓練計劃同時提供了學習和就業的機會，有明確清晰的進修和職業路徑，於是毅然決定由教練變成學徒。Esther 加入新輝（建築管理）有限公司成為屋宇裝備技術員學徒，日常需要跟進大廈風喉、冷氣、消防等設備工程，她感謝師傅從旁指導，無論檢查設備、更改圖則等都會細心示範，給予實用的意見。Esther坦言地盤是個「男性主導的世界」，但她在不同項目展現女生的細心及判斷力，加上善於與人溝通，能夠協調不同部門工作，慢慢取得工作伙伴的信任，現已晉升為助理工程師(機電)。

明確的職涯路徑令她更有拼勁苦讀進修，文憑試時是文科生的Esther，更特意找補習老師，彌補理科的知識，「已經有兩年沒有去過旅行了！」她指一切辛苦都值得，剛剛更獲選為「傑出菁英練習生」之一。Esther現正準備完成屋宇裝備工程學士學位，向專業工程師之路進發。

Esther憑出色表現，獲選為「傑出菁英練習生」，於頒獎禮上與師傅及僱主代表一同接受獎項。

真傳幾十年職場功力 由學徒晉升為建造工程監督

典禮當日還有多位大師兄和大師姐到場參與，2018年「傑出學徒」周文輝便是其中一位。周文輝是IVE建造管理學高級文憑畢業生，投入職場後短短幾年間從學徒做起，至今在協興建築有限公司已晉升為建造工程監督。他依然為「傑出」目標奮鬥，去年更贏得「明建會香港安全管工奬」，在一班老經驗的管工參賽者中取得第二高分成績。「以前很粗心大意，做學徒時經常撞板。」阿輝憶述當時有幸跟了兩位老師傅，傳授專業技術之餘，還教他待人接物，又以經驗之談提點工作上的各項細節，再結合課堂上教授的「Plan–Do–Check–Act」四部曲，反複檢查每個安全環節，確保工程項目符合安全準則，去年得獎就是職學互通的修練成果。阿輝指在職培訓和課堂學習相輔相成，絕對缺一不可，「當時上課學過不少算式，但都只會刻板地運算，完全是一堆抽象的數字。」直至他在學徒期間接到任務，在地盤入口設置大電視播放安全短片，要工程師設計掛架，才真正懂得運用那些算式。「當時花了不少時間和工程師討論，令我到現在依然清楚記得要在甚麼時候應用算式。」阿輝鼓勵年輕人加入學徒訓練計劃，他認為計劃提供有系統的在職訓練，亦有學徒事務署監察，更能夠在職場發揮所長。

周文輝為2018年「傑出學徒」。

周文輝感謝公司栽培，並提供清晰的晉升階梯，讓他能拾級而上。

頒獎禮嘉許學徒 設技能體驗 30多間企業現場招生

今年是學徒訓練計劃下的「VTC Earn and Learn 職學計劃」十周年，VTC學徒事務署於週三（ 5月7日）舉行「VTC Earn and Learn職學計劃十周年誌慶暨傑出菁英練習生獎勵計劃頒獎典禮」，除了嘉許一班表現優秀的學徒，亦特別設新能源巴士講解、潮流達人首飾製作、虛擬實境焊接體驗、職業性向類型測試等互動攤位，讓市民感受不同專業技能，了解適合自己的工種。活動亦舉辦了多場行業講座，並邀得三十多個機構參與職業博覽，提供超過200個學徒職位予參加者，吸引不少正尋找職涯發展路向和有志轉換跑道的畢業生和在職人士到場，了解學徒訓練計劃。

明年是學徒訓練計劃五十周年，屆時將有不同慶祝活動，大家萬勿錯過。

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